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Выжили двое, остальные не спаслись: Врачи в Пакистане назвали число жертв крушения самолёта

24 мая 2020, 13:55  •  82 • В мире
Представители Минздрава в Пакистане назвали точное число жертв крушения самолёта у города Карачи. По их данным, на борту находилось 99 человек. Выжить удалось только двоим: ранее СМИ сообщали о чудом спасшемся ребёнке и мужчине.
Сотрудники министерства здравоохранения пакистанской провинции Синд в своём Twitter поделились подробностями трагедии у города Карачи. Там накануне разбился самолёт авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии". По данным врачей, на борту находилось 99 человек, в том числе 8 членов экипажа. Выжить удалось лишь двоим, остальные не спаслись.
Напомним, ранее британское издание Mirror сообщало, что в Пакистане на месте крушения пассажирского лайнера обнаружен выживший младенец. В эфире пакистанского ТВ были продемонстрированы кадры спасательной операции. Журналисты уже окрестили выжившего малыша miracle baby. До этого из-под завалов вытащили мужчину.
Авиакатастрофа произошла в пятницу, 22 мая, недалеко от Карачи. Пассажирский лайнер Airbus местных авиалиний рухнул на жилые дома. Пока выдвигаются разные версии причины трагедии. Согласно одной из них, у самолёта мог отказать двигатель. Журналисты писали о неисправностях шасси. До этого было предположение, что самолёт столкнулся со стаей птиц.

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