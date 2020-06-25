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Выжил чудом. Участника митинга против Зеленского избили битами до полусмерти
25 июня 2020, 15:00 • 144 • Политика
Неизвестные в Харькове избили битами до полусмерти участника митинга против президента Украины Владимира Зеленеского. Парень выжил чудом, за его жизнь борются врачи. Об этом сообщил в соцсетях оппозиционный украинский блогер Анатолий Шарий.
Шарий также предложил Зеленскому, который часто выкладывает видеообращения к народу по различным поводам, "записать видосик".
Скриншот: Twitter/@anatoliisharii
Напомним, что на днях возле офиса президента в Киеве состоялась акция протеста против политики Зеленского. Участники митинга, среди которых оказались сторонники Шария, выразили возмущение в связи с бездействием главы государства, который не может или не хочет прекращать войну в Донбассе. Кроме того, национального лидера обвинили в том, что правоохранительные органы игнорируют случаи нападения на журналистов и гражданских активистов. Примечательно, что недалеко от митингующих свою акцию против Шария и его сторонников организовали местные националисты.
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