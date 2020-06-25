Выжил чудом. Участника митинга против Зеленского избили битами до полусмерти

Ночью. В Харькове. По голове битами. Только что узнал. Парень, что вёл колонну в Киеве. Всё, Нацкорпус и офис президента решились на убийство. Выжил чудом. В реанимации борются за жизнь, - пишет он в Twitter.

Шарий также предложил Зеленскому, который часто выкладывает видеообращения к народу по различным поводам, "записать видосик".

Скриншот: Twitter/@anatoliisharii

Напомним, что на днях возле офиса президента в Киеве состоялась акция протеста против политики Зеленского. Участники митинга, среди которых оказались сторонники Шария, выразили возмущение в связи с бездействием главы государства, который не может или не хочет прекращать войну в Донбассе. Кроме того, национального лидера обвинили в том, что правоохранительные органы игнорируют случаи нападения на журналистов и гражданских активистов. Примечательно, что недалеко от митингующих свою акцию против Шария и его сторонников организовали местные националисты.