Выжечь "Пересветом", делов-то: Военный эксперт о том, как Россия может усмирить обрывающих связи американцев

Российские депутаты поддержали предложенный президентом России законопроект о приостановлении с нашей стороны действия ДРСМД. Как заявил в комментарии Царьграду военный эксперт коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, несмотря на то что миролюбивая Москва всегда дает американской стороне возможность отмотать все назад, вряд ли США воспользуются "обраткой".

Напротив, подчеркнул он, Вашингтон поступательно продолжает свою стратегию разрыва мирных договоров и соглашений. На этом фоне США хотят еще больше уязвить Россию, во всяческих грехах на политической арене обвиняя нас. Насчет обнуления Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности - США уже считают это свершившимся фактом, констатировал Леонков.

Военный эксперт подчеркнул, что Вашингтон уже запланировал разрыв договора о запрещении ядерных испытаний во всех средах, а также нивелирование договора СНВ-3.

"Они идут определённым, последовательным путём и хотят в новом формате выйти государством, вооруженным до зубов, имеющим реальную силу, с которой, как они считают, будут считаться и договариваться. Поэтому разрушают все основополагающие договора", - пояснил он.

При этом добавил Леонков, мир от этого стабильным не становится.

Однако несмотря на провокации, которые могут последовать вслед за разрывом всяческих соглашений, Россия может и готова ответить. "Ядерные гостинцы", которыми нет-нет да и грозят представители Запада, могут напороться на наш ответ.

Как отметил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, российские вооруженные силы в ближайшее время получат гиперзвуковое и лазерное оружие. И это не просто бравада, за этим вооружением стоит реальная мощь России.

Как подчеркнул Леонков, имеющийся у нас комплекс "Пересвет" попросту ослепляет высокоточное оружие, на которое делают ставку страны блока НАТО.

"Комплекс "Пересвет" является составной частью противовоздушной обороны, его задача - борьба с высокоточным оружием, которое использует оптико-электронная система наведения. Ракета, барражирующий боеприпас, управляемый снаряд, самолёт, использующий оптико-электронную систему, - всё он это поражает, выжигает фактически оптико-электронику мощным излучением. Она слепнет, и такое оружие становится бесполезным", - рассказал он о принципе действия комплекса.

Понятно, что в ВС "Пересвет" не будет единственным образцом, на его основе, вероятно, будут созданы еще несколько комплексов лазерного оружия, которое будет выполнять роль борьбы с высокоточным оружием.

"Когда стало понятно, что американцы выходят из Договора о ракетах малой и средней дальности, президент дал поручение проработать вопрос с ракетами средней дальности на гиперзвуковом принципе. Это фактически будет новый комплекс вооружений", - пояснил военный специалист.

На текущем этапе многие элементы гиперзвука проходят разные стадии проверок и обкаток.