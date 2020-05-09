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Выздоровевший Джонсон выразил признательность Москве
09 мая 2020, 11:10 • 39 • В мире
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с британским премьером Борисом Джонсоном. В ходе беседы Джонсон выразил Путину признательность в связи с решающим вкладом СССР в достижение победы над нацизмом.
Российский лидер Владимир Путин провёл телефонную беседу с британским премьером Борисом Джонсоном. Как говорится в сообщении Кремля, политики отметили готовность к налаживанию диалога по вопросам двусторонней повестки.
Президент России в ходе беседы упомянул, что в нашей стране помнят о подвиге британских моряков, участников Северных конвоев. Благодаря им армия СССР и промышленность в годы войны получали необходимые вооружение и материалы.
Джонсон, который уже переболел коронавирусом и включился в привычную политическую жизнь, в ответ выразил признательность в связи с решающим вкладом СССР в достижение победы над нацизмом.
Политики также обменялись поздравлениями в связи с наступающей годовщиной 75-летия победы над нацизмом.
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