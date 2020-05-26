Выздоровевших за сутки больше, чем заболевших: в России выявлено 8915 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России выявлено 8915 новых случаев заболевания COVID-19. За день до этого в стране коронавирус обнаружили у 8946 человек, а в предшествующие этому сутки — у 8599. За всё время в России было выявлено 362 342 заболевших. Вместе с тем за минувшие 24 часа по всей стране выздоровел 12 331 пациент, что стало рекордным показателем. За сутки 174 человека скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

За минувшие сутки в 83 регионах России выявлено 8915 новых случаев заболевания COVID-19. По данным оперативного штаба, 41,1% пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Днём ранее в России зафиксировали 8946 новых случаев коронавируса, а в предшествующие этому сутки — 8599 случаев. С начала эпидемии в РФ коронавирус был выявлен у 362 342 человек.

За всё время в стране выздоровели 131 129 пациентов (36,2%), за последние сутки — 12 331 человек. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 3807 человек (1,05%). Из них 174 — за последние 24 часа.

С начала эпидемии в России под медицинским наблюдением находились 1 185 797 человек, по состоянию за 25 мая под контролем остаются 292 083 человека. По данным Роспотребнадзора, в РФ проведено более 9,16 млн лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции нового типа, в том числе свыше 215 тыс. — за минувшие сутки.

Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

RT

В Москве за минувшие сутки выявлено 2830 новых заболевших. При этом за тот же период в столице выздоровели 8033 человека — почти в три раза выше числа новых заболевших в городе. Скончались 76 пациентов.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 8033 человека. Это рекордное количество. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 61 619. Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится», — заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В пятёрку регионов страны с наибольшим количеством выявленных случаев заболевания COVID-19 также входят Подмосковье (35 163 человека), Санкт-Петербург (14 076), Нижегородская область (8504) и Дагестан (4294).

Стабилизация ситуации с COVID-19

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. При этом она отметила, что масочный режим продлится ещё один или два месяца.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городские власти в ближайшее время планируют дальнейшее смягчение ограничений, ранее введённых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, около миллиона человек в Москве сейчас не работают или их деятельность ограничена из-за ограничительных мер.

«Мы понимаем, что, снимая ограничения с точки зрения режима самоизоляции, нужно открывать и сферу услуг, и общепит. Мы внимательно изучим этот вопрос вместе с Роспотребнадзором и решение примем. С точки зрения теории, которую мы сейчас обсуждаем, это всё же стоит делать чуть позже, чем открывать сферу услуг и непродовольственные магазины», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

АГН «Москва»

© Сергей Киселев

Ситуация в мире

На этом фоне директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан выразил мнение, что мир сейчас находится в середине первой волны распространения COVID-19, а не во второй волне, в связи с чем в любой момент может наступить новый пик заболеваемости.

«Мы можем получить второй пик в этой волне. Это случалось уже с другими пандемиями, это было в 1919 году с «испанкой». Так что мы можем получить второй пик, не обязательно вторую волну», — сказал Райан.

Он также указал, что текущее снижение уровня распространения COVID-19 стало возможным благодаря принятым мерам и усилиям со стороны населения.

Также в ВОЗ сообщили о приостановке тестовых испытаний препаратов гидроксихлорохин и хлорохин в связи с повышенным риском смертности. Наряду с этим в ВОЗ рекомендовали соблюдать дистанцию как минимум в один метр между людьми во время перелётов. В этой связи в Министерстве иностранных дел России напомнили об актуальности уже озвученных рекомендаций, призывающих воздержаться от любых выездов за рубеж, которые не связаны с крайней жизненной необходимостью.

За минувшие сутки, по информации ВОЗ, в мире было выявлено более 100 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, их общее число превысило 5,37 млн. Количество летальных исходов приближается к 345 тыс.

По данным американского университета Джонса Хопкинса эти числа несколько выше (5,51 млн и 346 тыс.). США лидируют по количеству выявленных случаев COVID-19. В стране насчитывается более 1,66 млн заболевших и свыше 98 тыс. умерших от последствий инфекции. Второе место по количеству выявленных случаев занимает Бразилия — почти 375 тыс. заболевших и свыше 23 тыс. смертей.