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Выздоровевших за сутки больше, чем заболевших: в России выявили 8536 новых случаев коронавируса

03 июня 2020, 14:50  •  106 • В России
За прошедшие 24 часа в России зафиксировано 8536 новых случаев коронавирусной инфекции. Днём ранее в стране выявили 8863 новых заболевших, за сутки до этого — 9035. В общей сложности в РФ известно о 432 277 случаях COVID-19. С начала эпидемии выздоровели 195 957 человек (45,3%), в том числе 8972 за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 5215 человек (1,2%). Из-за распространения COVID-19 под медицинским наблюдением в стране остаются 303 тыс. человек.
 
AFP © Dimitar DILKOFF
 

За минувшие сутки в России зафиксировано 8536 новых случаев коронавирусной инфекции. Оперативный штаб отмечает, что 38,5% новых пациентов с COVID-19 не имели клинических проявлений болезни.

Днём ранее в стране выявили 8863 новых заболевших, в предшествующий этому день — 9035. В общей сложности в РФ известно о 432 277 случаях (+2%) COVID-19.

С начала эпидемии выздоровели 195 957 человек (45,3%), в том числе 8972 за последние сутки. Вместе с тем от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 5215 человек (1,2%). За сутки умерло 178 человек.

По информации Роспотребнадзора, в России выполнено более 11,4 млн тестов на коронавирус. За сутки количество выполненных исследований выросло на 274 тыс. Из-за распространения коронавируса под медицинским наблюдением в стране остаются 303 тыс. человек.

В Москве по-прежнему фиксируется наибольшее по стране количество заболевших, однако этот показатель уменьшается. По данным за 3 июня, в городе выявлено 1842 новых случая COVID-19. Днём ранее этот показатель составил 2286, в предшествующий этому день — 2297.

Другими регионами, где зафиксировано значительное количество новых заболевших, оказались Московская область (736 человек), Санкт-Петербург (380), Свердловская (357) и Нижегородская (347) области.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что развёрнутые в столице специально для борьбы с коронавирусом нового типа медицинские мощности были задействованы лишь на 50%.

«Сложилась ситуация, в которой мы миновали самый плохой сценарий развития событий... Благодаря достаточно жёстким принятым санитарным мерам нам удалось почти на месяц отсрочить пиковые значения заболеваний по сравнению со многими городами», — сообщил мэр во вторник в ходе онлайн-саммита мэров городов мира «Вместе мы выстоим. Города против COVID-19». Его слова приводит ТАСС.

Собянин отметил, что сложившаяся в Москве ситуация позволила изучить вызовы, с которыми столкнулись «европейские, китайские, американские города, от Уханя до Нью-Йорка».

  • Палаты во временном госпитале в павильоне на ВДНХ
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Как рассказал мэр, что в российской столице была сформирована крупнейшая в мире госпитальная система, которая состоит из почти 40 тыс. постоянных и временных коечных мест. Кроме того, продолжил Собянин, в городе была создана амбулаторная сеть из 40 центров, «полностью оснащённых современной лучевой техникой и технологиями для диагностики COVID».

Собянин также упомянул развёрнутую в Москве систему тестирования, которая позволяет в течение одного дня делать 58 тыс. ПЦР-тестов и ИФА-диагностик, а также сформированный в столице клинический комитет ведущих специалистов страны и города.

Мэр столицы указал, что все эти меры позволили сгладить волну пандемии и не допустить пиковых значений работы медицинской системы Москвы.

Возвращение больниц к профильной работе

Тем временем Роспотребнадзор выпустил правила возвращения больниц к работе по профилю. В ведомстве указали, что перед этим в учреждениях следует провести ряд мероприятий.

Напомним, что с 1 июня Владимир Путин поручил возобновить оказание плановой медицинской помощи, как первичной, так и специализированной.

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, в принимавших больных коронавирусом больницах следует освободить палаты от пациентов и провести силами специальных организаций полную дезинфекцию, качестве которой нужно проверить лабораторно. В рамках этой процедуры также нужно заменить фильтры в системах вентиляции.

После этого следует обеспечить выполнение ряда мер. В частности, койки следует расставить не ближе 1,5 м друг от друга, персонал и больные должны иметь свободный доступ к средствам дезинфекции, а также должны быть снабжены средствами защиты.

Кроме того, больных следует принимать только с соблюдением норм социального дистанцирования. На входе должны быть организованы пункты мониторинга состояния здоровья, а перед госпитализацией людей следует проводить анализ на коронавирус.

Среди прочих мер упомянута обязательная дезинфекция посуды при питании пациентов и ограничение допуска посетителей, не связанных с оказанием медпомощи.

Помимо прочего, у учреждения должен быть план срочных мероприятий при обнаружении в больнице носителя коронавируса.

Ранее в МЧС рассказали о результатах работы по дезинфекции социальных объектов в стране. По сведениям ведомства, к настоящему времени проведена дезинфекция свыше 2,7 тыс. лечебных и 1,6 тыс. образовательных учреждений.

В общей сложности специалисты МЧС провели санитарную обработку социально значимых объектов на площади более 17 млн кв. м.

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