Выздоровели почти 70% от общего числа: в России за сутки выявили 6248 новых случаев COVID-19

За сутки в России выявлено 6248 новых случаев заболевания коронавирусом. Днём ранее в стране было зафиксировано 6537 случаев. В общей сложности диагноз COVID-19 был подтверждён у 739 947 человек в РФ. С начала эпидемии в России выздоровели 512 825 пациентов (69,3%), скончались 11 614 человек (1,57%). Роспотребнадзор сообщает, что проведено около 23,4 млн тестов на коронавирус.

За минувшие сутки в 83 регионах России выявлено 6248 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По сообщению оперштаба, у 24,5% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Калмыкия, Чукотский АО 0%, г. Москва, Московская область, Республика Ингушетия, Калининградская область 0,3%, Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Псковская область, Костромская область, г. Севастополь 0,4%», — говорится в сообщении оперштаба.

Отметим, что днём ранее было зафиксировано 6537 случаев заболевания.

В общей сложности с начала распространения инфекции в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 739 947 человек.

Выздоровели 512 825 человека (69,3%), в том числе 8804 — за последние сутки.

От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 11 614 пациентов (1,57%). За сутки умерли 175 человек.

В Москве за последние сутки выявлено 613 новых случаев COVID-19. Днём ранее этот показатель составил 672, а в предыдущий день — 679.

«Уже две недели количество новых заболевших за сутки держится на низком уровне — около 600. 52,9% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,4% — от 46 до 65 лет, 9,6% — от 66 до 79 лет, ещё 4% — старше 80 лет. Также 5,1% среди заболевших — дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», — приводит РИА Новости заявление столичного оперштаба.

В число других регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых случаев COVID-19, вошли: Санкт-Петербург (281), Ханты-Мансийский АО (268), Свердловская область (245), Алтайский край (238), Ямало-Ненецкий АО (211).

Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведено около 23,4 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в стране остаются 273,5 тыс. человек.

Накануне стало известно, что с 15 июля в России отменяется обязательная двухнедельная изоляция для прибывающих в страну. Въезжающим на территорию РФ лицам необходимо продемонстрировать документ на русском либо английском языке с отрицательным результатом теста на коронавирус, взятого не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. При отсутствии документа необходимо пройти тест на COVID-19 в течение трёх дней.

Испытания вакцины от COVID-19

13 июля директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о завершении первой фазы испытания вакцины от коронавируса. Второй этап, по его словам, продлится до 28 июля, после чего будет подана заявка на регистрацию препарата.

Специалист выразил надежду на то, что прививку от коронавируса россиянам будут делать «бесплатно, за счёт бюджетных денег».

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

В свою очередь, японский эксперт-вирусолог, профессор университета Тохоку Хитоси Оситани приветствовал российские разработки в этом направлении. По его словам, обмен идеями и результатами необходим для нахождения лучшего варианта.

«Сейчас есть много инициатив по разработке вакцины против коронавируса в различных странах, и они очень важны. Поэтому хорошо, что и Россия присоединилась к этим усилиям, поскольку чем больше проектов вакцины, тем лучше», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, во вторник, 14 июля, состоялся международный межпартийный круглый стол с участием руководства парламентских партий на тему «Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии COVID-19». В нём, в частности, принял участие зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Председатель «Единой России» выразил уверенность, что вакцинация населения должна будет пройти практически одновременно во всех странах мира, «иначе просто в этом нет смысла». При этом он констатировал, что вопрос разработки лекарственного препарата посредством действий руководства ряда стран перешёл в политическую плоскость.

«Есть страны, которые создают вокруг этой темы определённый информационный фон, который, наверное, не всегда полезен для того, чтобы бороться с пандемией, но в то же время позволяет решать отдельные задачи в сфере выборной кампании, то есть определённые избирательные технологии применять», — заметил Медведев.