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Выздоровели более 200 тысяч человек: в России выявлено 8984 новых случая коронавируса
07 июня 2020, 15:55 • 81 • В России
В России за последние сутки зарегистрировано 8984 новых случая коронавируса, большинство из них в Москве (1956). По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 12,7 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. В Подмосковье впервые с начала пандемии количество выписавшихся из больниц после лечения COVID-19 превысило число госпитализированных. Власти Калининградской области и Татарстана приняли решение об ослаблении ограничительных мер.
АГН «Москва»
В России за последние сутки зарегистрировано 8984 новых случая коронавируса, из них больше всего в Москве — 1956.
Общее число выявленных случаев COVID-19 в стране достигло 467 673, от заболевания вылечился 226 731 человек, 5859 пациентов скончались.
В оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом уточнили, что более 85% новых выявленных заболевших в Москве младше 65 лет, свыше половины — моложе 45 лет, 7,1% из них составляют дети.
О ситуации с тестированием в своём регионе рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы увеличиваем тестирование: было 10 тыс., 15 тыс., сейчас мы уже за 20 тыс. перемахнули тестирований каждый день», — приводит его слова РИА Новости.
Воробьёв также сообщил, что в Подмосковье впервые с начала пандемии количество выписавшихся из больниц после лечения COVID-19 превысило число госпитализированных.
«Это позволило открыть МФЦ, парикмахерские и бани», — отметил он.
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России, высказал мнение, что в Москве можно перейти к более решительному снятию ограничительных мер, введённых из-за угрозы распространения заболевания.
«С удовлетворением вижу, что условия для этого есть. Главное — люди понимают всю серьёзность ситуации. Это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений», — подчеркнул он.
«Более радикальные решения» по выходу из режима ограничений ранее допустил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что дальнейшие шаги будут предприниматься в том числе с учётом развития ситуации после введения специального графика прогулок, действующего до 14 июня. Градоначальник напомнил, что в столице стало меньше выявляемых случаев заболевания COVID-19, а москвичи чётко соблюдают требования по соблюдению социальной дистанции и масочно-перчаточного режима.Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России
При этом издание РБК со ссылкой на источники утверждает, что в Москве в ближайшее время могут отменить действие системы цифровых пропусков. Отмечается, что об этом может быть объявлено в понедельник, 8 июня. Официального подтверждения данной информации пока нет.
Президент России Владимир Путин на встрече с деятелями культуры, которая прошла в формате видеоконференции, заявил о необходимости выходить из ситуации с ограничительными мерами осознанно.
«Будем стремиться к тому, чтобы выходить из ситуации как можно быстрее, осознанно, спокойно, но как можно быстрее», — уточнил он.
Также в ходе встречи глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что ситуация с коронавирусом «будет идти так, как идёт», и призвала россиян «к полному и безукоризненному исполнению всех сегодняшних требований», чтобы избежать ухудшения обстановки.
Напомним, 1 июня в ходе совещания с президентом Попова сообщила, что Россия прошла острый этап ситуации с COVID-19. По её словам, с момента введения ограничительных мер по выявленным случаям «темп прироста снизился в 13 раз», а также в три раза уменьшился коэффициент распространения.
«Последние две недели этот коэффициент не превышает в целом по стране 1, а был больше 3», — добавила она.
В настоящее время, уточнила Попова, больше половины всех случаев заболевания COVID-19 бессимптомные.
Тем временем другие российские регионы также продолжают ослаблять ограничительные меры. Так, власти Калининградской области приняли решение с 7 июня отменить запрет на работу библиотек, бань и душевых. Помимо этого, гражданам разрешаются индивидуальные занятия в спортивных и фитнес-центрах. Кроме того, в регионе не нужно носить маску при ходьбе на улице.
В свою очередь, руководство Татарстана отменило перчаточно-масочный режим в общественных местах на открытом воздухе.
«В закрытых пространствах (масочный режим) сохраняется, в открытых — парки, скверы и так далее, там, где раньше у нас были маски и перчатки, — отменён», — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы президента республики Лилию Галимову. С 5 июня в регионе также открылись сауны и бани.
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