Выздоровели 82%: Новозеландскому чуду нашли простое и логичное объяснение

В том, что новозеландцам удалось удивительно быстро справиться с распространением коронавируса и остановить рост заражений, нет ничего волшебного, считает автор CNN Джулиа Холлингсворт. Всё дело в том, что правительство этой страны очень правильно и вовремя среагировало на опасность и предприняло самые строгие меры.

Как сообщают новозеландские власти, за последние несколько дней отмечено не более 10 новых случаев заражения COVID-19. Таких результатов удалось достичь за 5 недель строжайшего карантина.

Как пишет CNN, при первых же случаях выявления больных премьер-министр страны Джасинда Ардерн объявила двухнедельный карантин для всех прибывающих. Уже через несколько дней границы Новой Зеландии вообще закрыли на въезд, а ещё через пару дней был объявлен режим строгой изоляции, хотя на всю страну было чуть более 100 инфицированных.

Автор считает, что новозеландское правительство выбрало верный подход, сделав ставку на скорость, обширное тестирование и науку.

Всего в стране было зафиксировано 1472 подтверждённых и вероятных случая коронавируса и лишь 19 смертей. Во вторник министр здравоохранения Эшли Блумфилд объявил, что 1214 человек выздоровели — и это 82% от всех заболевших. Экономика постепенно восстанавливается - 400 тысяч человек уже вышли на работу.

Новая Зеландия всё же имеет ряд преимуществ перед другими странами. В частности, она расположена в стороне от основных транзитных маршрутов, к тому же это унитарная страна, не поделённая на штаты или области.

Тем не менее, считает автор CNN, у новозеландцев стоит поучиться другим странам. Ведь их успех основан не на чуде, а на разумном и своевременном научном подходе к решению проблемы.