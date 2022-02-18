Выздоровели 198 369 человек: в России за сутки госпитализированы 18 632 пациента с COVID-19

За прошедшие сутки в России были госпитализированы 18 632 человека с коронавирусом. Суточный прирост новых случаев COVID-19 составил 180 071. За этот период выздоровели 198 369 человек, скончались 784 пациента.

В России за минувшие сутки были госпитализированы 18 632 человека с коронавирусной инфекцией — количество госпитализаций на 3% больше по сравнению с 17 февраля (18 090).

Суточный прирост случаев COVID-19 по всей стране составил 180 071 (накануне был зафиксирован показатель 180 622). Наибольшее число новых случаев выявлено в Санкт-Петербурге (16 398), Москве (8308) и Красноярском крае (7823).

Полностью выздоровели за это время 198 369 пациентов, 784 человека скончались.

Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 15 020 573.

Как сообщили в столичном оперштабе по борьбе с COVID-19, за сутки в Москве госпитализированы 884 человека.

На аппаратах ИВЛ в столичных больницах находится 581 человек. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровел 38 981 пациент. Скончались 86 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Заболевание коронавирусным штаммом «омикрон», которое в значительном количество случаев протекает в лёгкой форме, может спровоцировать тяжелые последствия. Об этом заявил РИА Новости заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Причина уже понятна — ключевой генетический фактор заключается в том, что вирус «садится» на рецепторы всех органов и систем, и соответственно, вызывает поражения и сосудистой системы, и внутренних органов. Проще говоря, где тонко, там и рвётся — после инфекции могут обостриться уже имеющиеся хронические заболевания, а также манифестировать новые патологии», — сказал он.

По его словам, также коронавирус зачастую оказывает негативное влияние на мозг. Кроме того, у трети переболевших COVID-19 наблюдаются неврологические нарушения.

В Общероссийском народном фронте фиксируют снижение стоимости ПЦР-тестов в ряде субъектов РФ. При этом пресс-служба организации указывает, что пока далеко не все медицинские организации, частные и государственные уменьшили плату за эту процедуру.

«Мы докладывали президенту две недели назад о ситуации вокруг стоимости ПЦР-тестов и раз в две недели проверяем порядка 500 лабораторий. Есть тенденция на снижение», — говорил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов в эфире Первого канала.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID-19 «в связи с сообщениями СМИ о существенном росте цен на диагностические услуги».

Менее чем за два первых месяца 2022 года были удалены почти 2,4 тыс. фейковых материалов о COVID-19, сообщили в Роскомнадзоре.

«Всего с начала 2022 года было удалено или заблокировано 2386 материалов с фейками о коронавирусе, в том числе содержащих информацию о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 и QR-коды, в 2021 году — 6937», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Назальная вакцина

В России уже разработана и зарегистрирована тест-система для определения иммунитета после применения назальной вакцины против коронавирусной инфекции, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Да, тест-систему разработали. Нашли метод, поняли, как брать мазок. Иммунитет будем определять не только по анализу крови, но и по мазку из носа», — цитирует его РИА Новости.

Во второй половине января в столице начались испытания назальной вакцины, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи. 8 февраля Александр Гинцбург подчеркнул, что испытания проходят успешно, обсуждается возможность сокращения их сроков для максимально быстрого введения препарата в гражданский оборот. 16 февраля он указал, что у испытуемых отсутствуют какие-либо осложнения.

Кроме того, на этой неделе в Москве на базе шести городских поликлиник стартовали клинические исследования назальной вакцины компании «Генериум».