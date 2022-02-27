Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары и началась десантная операци...
"Слава Украине… в составе России": Под Мелитополем отрекаются от банде...
Российские войска уже в Киеве. Готовится арест Зеленского?
Радикалы начали разбегаться из Украины, власть имитирует зачистку «Правого секто...
Главная / В России

Выздоровели 181 343 человека: за сутки в России госпитализированы 14 324 пациента с COVID-19

27 февраля 2022, 07:05  •  70 • В России
За прошедшие сутки в России с коронавирусом госпитализированы 14 324 пациента. Выявлено 122 995 новых случаев заболевания. 181 343 человека выздоровели, 793 пациента скончались. Накануне оперативный штаб сообщил, что коллективный иммунитет в России находится на уровне 57,8%. Полную вакцинацию от COVID-19 в стране прошли более 83 млн человек.
 
Gettyimages.ru
 

В России за сутки госпитализированы 14 324 пациента с коронавирусом, что на 4,1% меньше по сравнению с 25 февраля. Количество новых выявленных случаев коронавируса — 122 995. Скончались 793 пациента. Выздоровели 181 343 человека.

За всё время наблюдений в стране выявлено 16 175 023 случая коронавируса. 13 321 314 человек выздоровели, 350 158 скончались.

За сутки в Санкт-Петербурге выявлено 7409 новых случаев COVID-19. В Красноярском крае — 4672, в Свердловской области — 4554.

Москва находится на седьмом месте по количеству новых выявленных случаев коронавируса. В столице насчитывается 3947 новых случаев COVID-19, госпитализированы 464 человека. На ИВЛ в московских больницах находятся 430 человек.

При этом в городе после прохождения лечения выздоровели ещё 6258 пациентов. Общее число людей, вылечившихся от коронавирусной инфекции, увеличилось до 2 473 013.

Отмена ограничений в Москве

Днём ранее, 25 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, действовавших в столице на фоне распространения COVID-19. Изменения вступают в силу в понедельник, 28 февраля.

«Отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Требование о переводе 30% работников на удалённый режим работы из обязательного переводится в рекомендательное», — написал у себя в блоге Собянин.

Как отметил мэр, в городе отмечается снижение заболеваемости омикрон-штаммом COVID-19. В частности, по сравнению с пиком конца января, число новых случаев коронавируса уменьшилось более чем в три раза.

Коллективный иммунитет

25 февраля оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что уровень коллективного иммунитета в России за неделю снизился с 59,7% до 57,8%.

Штаб привёл слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Она рассказала, что в стране насчитывается четыре региона, где уровень коллективного иммунитета превысил 80%. Среди них Санкт-Петербург, Мурманская область, Карелия и Севастополь.

Также на russian.rt.com Биолог Чумаков высказался о гибридном варианте коронавируса «дельтакрон»

Кроме того, по словам Голиковой, по состоянию на 25 февраля вакцинацию первым компонентом прошли более 87 млн россиян, полный цикл прививки прошли свыше 83 млн человек.

Эффективность «Спутника V» против «омикрона»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против тяжёлых случаев COVID-19, вызванных штаммом «омикрон», по последним данным, составляет около 89%.

«Если человек был провакцинирован «Спутником V», защита от госпитализации и тяжёлых случаев составляет порядка 89%, а если он пробустирован, то порядка 93—94%», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, глава центра им. Гамалеи прокомментировал возможное влияние санкций на производство вакцины. По его словам, все возможные препятствия в этой сфере будут преодолены.

«Если будут какие-то рестрикции на нас наложены, то мы их очень быстро сейчас преодолеем за счёт собственного потенциала», — сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, нужны ли для производства препарата какие-то компоненты, которые поставляются из-за рубежа.

Также сообщается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запланировала инспекции производственных площадок вакцины «Спутник V» на март. Речь идёт о включении препарата в перечень рекомендованных для экстренного применения.

«Инспекции на месте запланированы на март, однако они будут зависеть от разрешения со стороны ООН в плане безопасности и от развития ситуации в регионе», — цитирует ТАСС пресс-службу ВОЗ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


70
Источник
Похожие новости
22 февраля 2022, 13:55
«Радовались речи президента»: RT после обращения Путина пообщался с очевидцами трагедии в одесском Доме профсоюзов
23 февраля 2022, 13:15
«Люди в беде, нельзя оставаться в стороне»: как в Москве проходит сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
22 февраля 2022, 12:10
«Техника нового поколения»: чем уникальны российские средства РХБ разведки
21 февраля 2022, 15:10
«Экспедиция особого назначения»: 50 лет назад ВМФ СССР начал уникальную гуманитарную операцию в Бангладеш
22 февраля 2022, 18:35
«Очевидное улучшение»: Попова сообщила о тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в России
21 февраля 2022, 14:35
«Ситуация начинает меняться к лучшему»: в ВОЗ заявили о тренде на улучшение эпидобстановки в Москве
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 февраля 2022, 01:55
"Киев сожгут. Буквально": Запашный по-простому объяснил трусость Зеленского
27 февраля 2022, 01:55
Охранник Порошенко случайно опозорился с автоматом на весь мир. Хватило 14 секунд
27 февраля 2022, 01:55
Русские без "шенгена": Захарова объяснила, против кого на самом деле санкци...
27 февраля 2022, 02:30
Захарова не подтвердила запрет на визы для россиян из-за санкций
27 февраля 2022, 07:06
Геополитический вызов: как в МИД России ответили на возможное принятие Финляндии и Шв...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 февраля 2022, 00:20
Украина - Россия. Главные события в прямой трансляции
21 февраля 2022, 22:15
ЕС готовит удар в "самое слабое место" России? Политолог раскрыл план главы ЕК
24 февраля 2022, 09:10
Цели России в ходе спецоперации: заявление Минобороны и карты ударов
22 февраля 2022, 05:50
Россия начала передел мира. Кто ещё признал республики Донбасса
22 февраля 2022, 13:25
Олигархи, президенты, политики: Кто прямо сейчас бежит из Украины
22 февраля 2022, 07:35
Замгенсека ООН одним словом обнулила воинственный настрой по Донбассу
25 февраля 2022, 19:35
Обещавший смерть русским солдатам Гордон сбежал из Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.