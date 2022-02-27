Выздоровели 181 343 человека: за сутки в России госпитализированы 14 324 пациента с COVID-19

За прошедшие сутки в России с коронавирусом госпитализированы 14 324 пациента. Выявлено 122 995 новых случаев заболевания. 181 343 человека выздоровели, 793 пациента скончались. Накануне оперативный штаб сообщил, что коллективный иммунитет в России находится на уровне 57,8%. Полную вакцинацию от COVID-19 в стране прошли более 83 млн человек.

В России за сутки госпитализированы 14 324 пациента с коронавирусом, что на 4,1% меньше по сравнению с 25 февраля. Количество новых выявленных случаев коронавируса — 122 995. Скончались 793 пациента. Выздоровели 181 343 человека.

За всё время наблюдений в стране выявлено 16 175 023 случая коронавируса. 13 321 314 человек выздоровели, 350 158 скончались.

За сутки в Санкт-Петербурге выявлено 7409 новых случаев COVID-19. В Красноярском крае — 4672, в Свердловской области — 4554.

Москва находится на седьмом месте по количеству новых выявленных случаев коронавируса. В столице насчитывается 3947 новых случаев COVID-19, госпитализированы 464 человека. На ИВЛ в московских больницах находятся 430 человек.

При этом в городе после прохождения лечения выздоровели ещё 6258 пациентов. Общее число людей, вылечившихся от коронавирусной инфекции, увеличилось до 2 473 013.

Отмена ограничений в Москве

Днём ранее, 25 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, действовавших в столице на фоне распространения COVID-19. Изменения вступают в силу в понедельник, 28 февраля.

«Отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Требование о переводе 30% работников на удалённый режим работы из обязательного переводится в рекомендательное», — написал у себя в блоге Собянин.

Как отметил мэр, в городе отмечается снижение заболеваемости омикрон-штаммом COVID-19. В частности, по сравнению с пиком конца января, число новых случаев коронавируса уменьшилось более чем в три раза.

Коллективный иммунитет

25 февраля оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что уровень коллективного иммунитета в России за неделю снизился с 59,7% до 57,8%.

Штаб привёл слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Она рассказала, что в стране насчитывается четыре региона, где уровень коллективного иммунитета превысил 80%. Среди них Санкт-Петербург, Мурманская область, Карелия и Севастополь.

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Кроме того, по словам Голиковой, по состоянию на 25 февраля вакцинацию первым компонентом прошли более 87 млн россиян, полный цикл прививки прошли свыше 83 млн человек.

Эффективность «Спутника V» против «омикрона»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против тяжёлых случаев COVID-19, вызванных штаммом «омикрон», по последним данным, составляет около 89%.

«Если человек был провакцинирован «Спутником V», защита от госпитализации и тяжёлых случаев составляет порядка 89%, а если он пробустирован, то порядка 93—94%», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, глава центра им. Гамалеи прокомментировал возможное влияние санкций на производство вакцины. По его словам, все возможные препятствия в этой сфере будут преодолены.

«Если будут какие-то рестрикции на нас наложены, то мы их очень быстро сейчас преодолеем за счёт собственного потенциала», — сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, нужны ли для производства препарата какие-то компоненты, которые поставляются из-за рубежа.

Также сообщается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запланировала инспекции производственных площадок вакцины «Спутник V» на март. Речь идёт о включении препарата в перечень рекомендованных для экстренного применения.

«Инспекции на месте запланированы на март, однако они будут зависеть от разрешения со стороны ООН в плане безопасности и от развития ситуации в регионе», — цитирует ТАСС пресс-службу ВОЗ.