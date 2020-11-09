Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Указ Путина по Донбассу взбесил власти Украины
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво&quo...
Трамп не проиграл? Исход президентских выборов в США неожиданно "слил"...
"С большим перевесом!" В США огласили, кто победил на президентских вы...
Главная / В России

Выздоровели 10 722 человека: в России за сутки выявили 21 798 случаев COVID-19

09 ноября 2020, 16:10  •  78 • В России
За прошедшие сутки в России выявили 21 798 новых случаев COVID-19. С начала эпидемии зафиксировано 1 796 132 случая коронавируса, 1 335 141 человек (74,33%) выздоровел, 30 793 (1,71%) умерли от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний. В Москве выявлено 6897 новых случаев COVID-19. По словам главы больницы в Коммунарке Дениса Проценко, в учреждении впервые после его открытия находятся 1 тыс. человек.
 
РИА Новости © Константин Михальчевский
 

В России за последние сутки было выявлено 21 798 новых случаев коронавирусной инфекции. В предшествовавшие этому двое суток COVID-19 выявили у 20 498 и 20 396 человек.

За это время от заболевания вылечились 10 722 человека, 256 пациентов скончались.

За всё время в стране, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, зафиксировано 1 796 132 случая коронавируса (+1,2%), 1 335 141 человек (74,33%) выздоровел, 30 793 (1,71%) умерли от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний.

Большая часть новых случаев COVID-19 зафиксирована в Москве (6897). В Санкт-Петербурге выявлено 1403 новых случая, что более чем в полтора раза выше показателей недельной давности.

Высокие значения по заболеваемости отмечены в Московской (660), Нижегородской (411) и Архангельской (342) областях. При этом наименьший темп прироста COVID-19 за сутки был отмечен в Чукотском автономном округе (0%) и Дагестане (0,5%).

По данным оперштаба, за сутки в Москве госпитализировали 1104 пациента с коронавирусом. На ИВЛ находятся 349 человек.

Впервые с момента открытия больницы для пациентов с COVID-19 в Коммунарке в учреждении лечатся 1 тыс. человек, рассказал у себя в Facebook главврач больницы Денис Проценко.

«ГКБ №40 (Коммунарка): 253-и сутки работы как ковидный центр. Сегодня впервые после открытия резервного госпиталя четырёхзначная цифра состоящих больных. На лечении 1000 пациентов, из них 198 в отделениях реанимации», — написал врач.

По информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 65,2 млн лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе 526 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 425,1 тыс. человек.

Накануне представители лабораторий рассказали, что ложные результаты тестов на COVID-19 могут быть связаны с рядом ошибок работников лабораторий и самих пациентов. Как пишет РБК со ссылкой на представителей учреждений, которые проводят тесты на коронавирус, биоматериал предписано брать из ротоглотки и носоглотки.

Непосредственно при взятии теста врач не должен касаться палочкой щёк, языка, дёсен или губ. Проба берётся с задней стенки горла. Медиком должны собираться клетки верхнего слоя, а не слюна. После взятия пробы верхнюю часть зонда следует обломать рукой, а не обрезать ножницами, на которых может остаться вирус.

В случае забора материала только из ротоглотки или из носа возможен ложный результат. Наряду с этим перед взятием пробы необходимо обработать руки в перчатках антисептиком. Также при взятии мазка важна стерильность зондов и пробирок, куда помещается проба.

Со стороны пациента ошибкой может быть потребление пищи или напитков перед взятием материала. Наряду с этим перед тестом не рекомендуется чистить зубы, полоскать рот, использовать жевательную резинку, курить, промывать нос и закапывать лекарства.

Онкологические заболевания и нехватка витамина D

Член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Николай Жуков в беседе с RT прокомментировал ситуацию, когда человек с онкологией заболевает коронавирусом. По словам эксперта, любое дополнительное заболевание, на которое наслаивается коронавирус, может ухудшиться.

«Если у человека есть какие-то тяжёлые проявления онкологического заболевания, это не значит, что все онкологические пациенты находятся в зоне повышенного риска. Если человеку, у которого большая опухоль, требуется какое-то агрессивное лечение с большим количеством осложнений и на это наслаивается COVID-19, то у него будет выше риск тяжёлого течения», — рассказал Жуков корреспонденту RT.

Вместе с тем врач отметил низкую вероятность того, что коронавирус может вызвать рак. Он отметил, что каких-либо механизмов, которые могли бы запустить онкологический процесс в связи с вирусом, описано не было.

«Ответ на вопрос, так ли это на самом деле с практической точки зрения, будет понятен, я думаю, лет через 10—15. Обычно примерно такой срок проходит с момента воздействия канцерогена до развития опухоли», — предположил Жуков.

Британские врачи, в свою очередь, полагают, что нехватка витамина D может быть причиной более тяжёлого течения коронавируса. Об этом сообщает газета Express.

«Дефицит витамина D является доминирующим фактором риска тяжёлого течения коронавирусной инфекции», — заявил доктор Гаррет Дэвис.

Он отметил, что для полного исследования необходим годичный цикл, а эпидемия коронавируса началась менее года назад. По мнению Дэвиса, витамин D способен уберечь организм от проникновения коронавируса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
07 ноября 2020, 00:00
«Направлен к месту отбывания наказания»: ФСИН сообщила о переводе Ефремова из СИЗО в колонию
08 ноября 2020, 21:50
Отказ техники или ошибка пилота: в СК рассказали о приоритетных версиях крушения легкомоторного самолёта в Подмосковье
07 ноября 2020, 18:20
«Помог поднять боевой дух»: как проходил военный парад в Москве 7 ноября 1941 года
09 ноября 2020, 14:20
Бросил вызов системе: участник засекреченного восстания на корабле «Сторожевой» рассказал RT о событиях 1975 года
08 ноября 2020, 13:35
«Стабилизации на определённом уровне не произошло»: в России выявлено 20 498 новых случаев коронавируса
07 ноября 2020, 14:40
Выполнено более 64 млн тестов: за сутки в России выявлено 20 396 случаев коронавируса
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 ноября 2020, 02:30
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво" - ...
09 ноября 2020, 06:10
"Трамп, однако, прав": Пушков указал на главную проблему Байдена
09 ноября 2020, 04:20
"Пиррова победа" Алиева и забытый Пашинян: Политолог назвал истинного побед...
09 ноября 2020, 02:30
Криворожец Владимир Зеленский отреагировал на бойню в родном городе: "Уроды"...
09 ноября 2020, 00:40
В "одной из самых развитых демократий мира" могут провести "ужасающий ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 ноября 2020, 09:25
Путин согласился: Россия поддержит Белоруссию по-новому
07 ноября 2020, 02:50
"Думали, бомба": Ирландцы обнаружили загадочный привет от русского атомного ледокола
03 ноября 2020, 00:35
"Весь мир смеётся": В Германии офицер-трансгендер поехала на повышение... на единороге
08 ноября 2020, 17:20
"Турецкий султан" разбушевался? Раскрыты детали беседы Путина и Эрдогана. У Анкары своя версия
06 ноября 2020, 00:15
"Жалких идиотов" показали на федеральном телевидении в России
09 ноября 2020, 02:30
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво" - WarGonzo
08 ноября 2020, 12:45
Адвокат Трампа парой фраз сбил пафос с победителя, но Европа рукоплещет: "Байден наш!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.