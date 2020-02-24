|
Выздоровел? На карантин! В Ухане почти у 200 человек выявили повторное заражение коронавирусом
24 февраля 2020, 21:54 • 88 • В мире
В Ухане повторное заражение коронавирусом выявили почти у двухсот человек. С 22 февраля для всех выздоравливающих ввели дополнительный карантин.
Сегодня стало известно, что в Поднебесной было зарегистрировано около двухсот случаев повторного заражения коронавирусом. Такие данные передаёт Госкомитет по вопросам и гигиены и здравоохранения КНР.
Пока у учёных нет ответа на вопрос, чем именно обусловлены такие случаи. В итого с 22 февраля в Ухане для всех выздоравливающих был введён дополнительный двухнедельный карантин. Известно, что такие меры были приняты сразу после того, как в анализах пациентов вновь обнаружили инфекцию.
Напомним, ранее в Китае сообщили, что разработали вакцину, которая, по предварительным данным, уже доказала эффективность против коронавируса. При этом, как уточнил в понедельник посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, пока это средство нуждается в дополнительных тестах и проверках.
По его словам, наилучшим методом на данный момент в лечении COVID-19 является сочетание европейской медицины и китайских препаратов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
88
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 февраля 2020, 00:54
|
20 февраля 2020, 17:09
|
23 февраля 2020, 03:39
|
20 февраля 2020, 10:39
|
23 февраля 2020, 19:54
|
21 февраля 2020, 15:54
|
20 февраля 2020, 04:09