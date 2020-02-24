Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Идлиб не сдался "духам-смертникам" и туркам: военкор показал фото раст...
"Появление коронавируса изменило все прогнозы": МВФ предположил "...
Богдан Безпалько: Голландцы давят не столько на суд, сколько на общественное мне...
«Скорая может приехать не сразу»: военный врач рассказал о способах спасения чел...
Главная / В мире

Выздоровел? На карантин! В Ухане почти у 200 человек выявили повторное заражение коронавирусом

24 февраля 2020, 21:54  •  88 • В мире
В Ухане повторное заражение коронавирусом выявили почти у двухсот человек. С 22 февраля для всех выздоравливающих ввели дополнительный карантин.
Сегодня стало известно, что в Поднебесной было зарегистрировано около двухсот случаев повторного заражения коронавирусом. Такие данные передаёт Госкомитет по вопросам и гигиены и здравоохранения КНР.
Пока у учёных нет ответа на вопрос, чем именно обусловлены такие случаи. В итого с 22 февраля в Ухане для всех выздоравливающих был введён дополнительный двухнедельный карантин. Известно, что такие меры были приняты сразу после того, как в анализах пациентов вновь обнаружили инфекцию.
Напомним, ранее в Китае сообщили, что разработали вакцину, которая, по предварительным данным, уже доказала эффективность против коронавируса. При этом, как уточнил в понедельник посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, пока это средство нуждается в дополнительных тестах и проверках.
По его словам, наилучшим методом на данный момент в лечении COVID-19 является сочетание европейской медицины и китайских препаратов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
24 февраля 2020, 21:54
Выздоровел? На карантин! В Ухане почти у 200 человек выявили повторное заражение коронавирусом
24 февраля 2020, 18:39
"Появление коронавируса изменило все прогнозы": МВФ предположил "наихудший сценарий" развития мировой экономики
24 февраля 2020, 02:24
"Методы бульварных журналистов": Русские дипломаты ответили на обвинения США в кибератаках на Грузию
24 февраля 2020, 08:54
"Идёт война...": В США сымитировали ядерный удар по России. Несмотря на предыдущие заявления
24 февраля 2020, 15:09
Эсминец «свободы»: ВМС США объяснили заход американского военного корабля в Чёрное море
24 февраля 2020, 21:54
Запад отказывается от толерантности. Россия отстала даже в этом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2020, 00:54
"Какое же было разочарование нуворишей": Садальский о том, как Путин провёл олигархов на похоронах Собчака
20 февраля 2020, 17:09
Эрдоган пустит под откос «сирийский экспресс» Путина и Шойгу
23 февраля 2020, 03:39
День защитника Отечества празднуют 23 февраля только в 4-х республиках бывшего СССР
20 февраля 2020, 10:39
"Война с Россией продлится 48 часов. И всё!": Киеву не надо орать про марионеток, настало время "смотреть в глаза" - Малофеев
23 февраля 2020, 19:54
"Соросята" занялись геноцидом: Экс-депутат Рады вынес приговор пенсиям украинцев
21 февраля 2020, 15:54
"Пришли, огребли и ушли". Как ВКС России остудили пыл Турции в Идлибе
20 февраля 2020, 04:09
"Крыса, вор, садист": Сотрудница "Эха Москвы" из США оскорбила силовиков России - соцсети
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.