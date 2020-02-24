Выздоровел? На карантин! В Ухане почти у 200 человек выявили повторное заражение коронавирусом

Сегодня стало известно, что в Поднебесной было зарегистрировано около двухсот случаев повторного заражения коронавирусом. Такие данные передаёт Госкомитет по вопросам и гигиены и здравоохранения КНР.

Пока у учёных нет ответа на вопрос, чем именно обусловлены такие случаи. В итого с 22 февраля в Ухане для всех выздоравливающих был введён дополнительный двухнедельный карантин. Известно, что такие меры были приняты сразу после того, как в анализах пациентов вновь обнаружили инфекцию.

Напомним, ранее в Китае сообщили, что разработали вакцину, которая, по предварительным данным, уже доказала эффективность против коронавируса. При этом, как уточнил в понедельник посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, пока это средство нуждается в дополнительных тестах и проверках.

По его словам, наилучшим методом на данный момент в лечении COVID-19 является сочетание европейской медицины и китайских препаратов.