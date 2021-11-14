Выздоровел 29 821 человек, 1219 скончались: в России выявлено более 38 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено 38 823 новых случая коронавируса. Полностью выздоровел 29 821 человек, 1219 пациентов скончались. Общее число выявленных с начала пандемии случаев коронавируса в стране составило 9 070 674. Тем временем врачи предупредили о влиянии сопутствующих заболеваний на риск тяжёлого течения болезни при COVID-19. По словам экспертов, надёжным способом защиты от подобных ситуаций по-прежнему является вакцинация.

За прошедшие сутки в России выявлено 38 823 новых случая коронавируса. В то же время полностью выздоровел 29 821 человек, 1219 скончались.

За всё время наблюдений в России выявлено 9 070 674 случая коронавируса. Зафиксировано 255 386 летальных исходов, выздоровели 7 784 585 человек.

За сутки в Москве выявлено 3734 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге — 3144, в Подмосковье — 2955.

По данным столичного оперштаба, за сутки в городе госпитализировано 1085 человек, скончались 95 пациентов. На ИВЛ в столичных больницах находятся 740 человек.

«Победа над пандемией — это вакцинация», — напомнили в оперштабе. Прививку от COVID-19 можно сделать в одном из центров вакцинации на базе поликлиник Москвы или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах, подчеркнули специалисты.

Тем временем в Санкт-Петербурге установлен суточный рекорд по числу вакцинированных. За пятницу, 12 ноября, первым компонентом привились 23 139 человек, всего выполнено 35 765 инъекций.

Власти Санкт-Петербурга также отметили, что в городе снизилась эпидемическая напряжённость.

В частности, администрация города привела данные, согласно которым в пятницу, 12 ноября, количество пациентов с новой коронавирусной инфекцией, госпитализированных в стационары Петербурга, составило 390, что на 29% ниже пиковых показателей конца октября, когда в больницы поступали до 553 пациентов в день.

Риск тяжёлого течения болезни

Главный терапевт, заведующий отделением ЧУЗ «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина», врач-терапевт высшей категории Сергей Черёмушкин рассказал, что любое сопутствующее заболевание осложняет течение коронавируса.

По его словам, в нынешних условиях врачу редко приходится сталкиваться с монозаболеванием.

«Когда коронавирус поражает пациента с определённым набором сопутствующих заболеваний, конечно, течение болезни заведомо предполагается более тяжёлым», — сказал он в интервью радио Sputnik.

Он добавил, наиболее опасными патологиями являются гипертония, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, патология крови, рак.

Врач также отметил, что течение заболевания будет зависеть от текущего варианта вируса и иммунного ответа конкретного пациента.

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«Будут иметь значение несколько факторов. Это вирулентность... особенности иммунного ответа конкретного индивидуума, вирусная нагрузка», — отметил Черёмушкин.

По его мнению, наиболее надёжным в настоящее время методом защиты от COVID-19 является вакцинация.

Между тем директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург высказался о периодичности ревакцинации от коронавируса в условиях распространения штамма дельта. По его словам, необходимый интервал для этой процедуры составляет полгода, передаёт РИА Новости.

«В методических рекомендациях Минздрава по вакцинации сказано, что раз в шесть месяцев в условиях сложной эпидобстановки надо ревакцинироваться. Я полностью это поддерживаю, ревакцинироваться «Спутником Лайт», с моей точки зрения, в ситуации появления нового штамма надо действительно раз в шесть месяцев», — заявил Гинцбург.

По его словам, на любой антиген спустя полгода показатель антител снижается, если регулярно не сталкиваться с чужеродным антигеном.

Ситуация в регионах





Более 80 тыс. доз препарата «Спутник Лайт» поступило в Свердловскую область. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев. По его словам, ранее власти региона обратились с этим вопросом в федеральный Минздрав.

«В день на прививку приходят по 15-20 тыс. человек. При этом люди идут и во второй, а кто-то уже и в третий раз. Здесь удобнее однокомпонентный препарат», — указал он в своём Instagram.

Также стало известно, что в Бурятии возбуждено 11 уголовных дел по фактам подделки сертификатов о вакцинации. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в эфире телеканала «Россия-24».

«Проблема не сказать, чтобы острая, но такие факты есть. На сегодня 11 уголовных дел у нас возбуждено, я надеюсь, что мы не допустим, чтобы у нас было массовое использование таких сертификатов. Основное здесь — разъяснительная работа, чтобы люди понимали, что вакцина нужна не для галочки, не для бумажки и QR-кода, а для защиты здоровья», — цитирует ТАСС главу республики.