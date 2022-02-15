Выздоровел 137 881 пациент: в России за сутки госпитализировали 21 833 человека с COVID-19

За прошедшие 24 часа в России госпитализировали 21 833 пациента с коронавирусом. Суточный прирост новых случаев COVID-19 в стране составил 166 631. За этот период выздоровел 137 881 человек, 704 пациента скончались. Главврач больницы имени Филатова в Москве Валерий Вечорко констатировал, что столица прошла пик заболеваемости коронавирусным штаммом «омикрон». При этом в шести городских поликлиниках начались испытания назальной вакцины от COVID-19 компании «Генериум». Кроме того, в ВОЗ рассказали, что процесс регистрации «Спутника V» идёт согласно дорожной карте.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, как продвигается процесс регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

«Процесс идёт по дорожной карте — это договорённости между Российским фондом прямых инвестиций о предоставлении документов и те шаги, которые делает Всемирная организация здравоохранения. Мы сейчас не будем озвучивать какой-то прогноз, но можем сказать: пока всё идёт хорошо», — пояснила Вуйнович, чьи слова приводит РИА Новости.

Напомним, что в конце 2021 года РФПИ предоставил ВОЗ всю необходимую документацию по вакцине «Спутник V». 21 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выражал надежду на то, что Всемирная организация здравоохранения в обозримом будущем включит российскую вакцину в список препаратов, одобренных для экстренного применения. Он подчёркивал, что эффективность «Спутника V» против омикрон-штамма «доказана и очевидна».

РИА Новости

© Павел Лисицын

В России за последние сутки госпитализировали 21 833 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция» — на 108,9% больше, чем за день до этого (10 451). По данным оперштаба, рост госпитализаций за минувшие 24 часа произошёл в 80 субъектах РФ.

Суточный прирост числа пациентов с COVID-19 по всей стране составил 166 631 (14 февраля был зафиксирован показатель 180 456). Больше всего новых случаев выявлено в Москве (8166), Красноярском крае (7122), Санкт-Петербурге (7 091), Новосибирской области (5763), Пермском крае (5199), Воронежской (5147) и Челябинской областях (5110). Во всех остальных регионах зафиксировано менее 5 тыс. новых заболевших.

За последние сутки полностью выздоровел 137 881 пациент, 704 человека скончались. Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 14 480 596.

15 февраля стало известно, что случаи заболевания коронавирусным штаммом «омикрон» выявлены во всех 85 регионах России.

Москва преодолела пик заболеваемости омикрон-штаммом, заявил главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

«Как и ожидалось, «омикрон» оказался более заразным, чем предыдущие штаммы. Его стремительное распространение было ожидаемо. Система здравоохранения города встретила новый штамм во всеоружии, и уже сейчас можно говорить, что Москва преодолела пик заболеваемости «омикроном», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, наблюдается постепенное снижение числа госпитализаций в стационарном звене, а также уменьшение числа пациентов, госпитализированных в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. Кроме того, в 1,6 раза снизилось поступление пациенток в роддом ГКБ №15.

«Расслабляться не стоит, абсолютные значения заболеваемости ещё очень высокие, и амбулаторное звено продолжает работать в усиленном режиме. Иммунизация остаётся самым надёжным способом защиты», — заключил Вечорко.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что столица преодолела пик заболеваний штаммом «омикроном». По его словам, этот период длился три-четыре недели.

Москва занимает первое место в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией — 2 643 459. Согласно данным столичного оперштаба, за последние сутки в столице госпитализированы 1122 человека с COVID-19, выздоровели 29 967 пациентов, скончались 84 человека. У всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Вместе с тем 15 февраля в российской столице стартовали клинические исследования назальной вакцины компании «Генериум». Они проводятся на базе шести городских поликлиник.

«Всего в них примут участие 660 человек: около 400 из них — в московских медучреждениях, остальные — в 11 центрах по всей России, — заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова. — Мы рады быть одной из ключевых площадок для изучения вакцин от COVID-19. Город заинтересован в сотрудничестве с разными производителями, чтобы способствовать повышению доступности вакцин в гражданском обороте».

Во второй половине января в столице начались испытания назальной вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи.

1 февраля руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук заявляла, что пока в ходе испытаний назальной вакцины нежелательных реакций зарегистрировано не было. 8 февраля глава центра Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что испытания проходят успешно, обсуждается возможность сокращения их сроков для максимально быстрого введения препарата в гражданский оборот.