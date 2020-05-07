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Выйти на контакт и посадить: Японским пилотам пишут спецпротоколы для встречи с НЛО
07 мая 2020, 17:10 • 22 • В мире
В Японии всерьёз озаботились проблемой неопознанных летающих объектов после обнародования Пентагоном видео. Как заявил министр обороны Японии Таро Коно, в случае вторжения в воздушное пространство страны какого-либо объекта пилоты выходят с ним на контакт и заставляют приземлиться. Однако для встречи с НЛО нет особого протокола, поэтому было принято решение составить отдельные правила на случай их встречи.
В Японии прорабатывают особые правила на случай встречи пилотов с НЛО. В Стране восходящего солнца пояснили, что лётчики должны быть готовы и к такому развитию событий.
Министр обороны Японии Таро Коно объяснил, что на данный момент по существующим правилам пилоты выходят на контакт с неопознанным объектом, вторгшимся в воздушное пространство страны. Пилоты выясняют, откуда тот прилетел, а после вынуждают сесть.
Но на случай встречи с НЛО у японцев пока нет особых указаний. Тем более неизвестно, сработает ли это с НЛО и можно ли будет их зафиксировать с земли.
В связи с этим чиновники решили разработать особые правила, чтобы военные были готовы и к такому.
Однако глава японского военного ведомства признался, что не верит в НЛО, несмотря на видеозаписи, ранее обнародованные Пентагоном.
"Если честно, я не верю в НЛО. Но так как Минобороны выпустило эти видео, мы бы хотели услышать со стороны США об их намерениях и анализе объектов", - цитирует слова Таро Коно The Japan Times.
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