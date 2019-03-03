«Выйти из-под контроля США»: как Турция создаёт собственный истребитель пятого поколения

Турция рассчитывает представить свой истребитель пятого поколения к 2023 году, а ещё через три года провести первый испытательный полёт. Об этом заявил вице-президент страны Фуат Октай. Он также отметил, что самолёт должен быть принят на вооружение в 2031 году. В турецком проекте принимают участие иностранные компании, однако Анкара намерена самостоятельно разработать двигатель и вооружение машины. По мнению экспертов, создание собственного истребителя пятого поколения позволит Турции снизить зависимость от США. Ранее Вашингтон приостановил поставки F-35 турецкой стороне из-за того, что республика заключила с Москвой контракт на поставку ЗРК С-400.

К 2023 году Турция представит свой истребитель пятого поколения, а его первый испытательный полёт намечен на 2026 год. Об этом заявил вице-президент страны Фуат Октай. По словам политика, машины поступят на вооружение турецких ВВС в 2031 году.

По мнению экспертов, речь идёт о проекте истребителя пятого поколения TF-X, работу над которым ведёт турецкая аэрокосмическая компания Turkish Aerospace Industries (TAI). Новые самолёты в будущем должны будут заменить устаревшие истребители F-16, которые собираются в Анкаре по лицензии американской корпорации Lockheed Martin.

«Серьёзный уровень»

Впервые предметно о планах разработки самолётов для национальных ВВС в Анкаре заговорили в 2013 году. При этом речь шла о долгосрочной стратегии — по расчётам турецкого руководства, истребители должны будут прослужить в ВВС страны как минимум до 2060 года.

В работе над проектом Анкара с самого начала сделала ставку на международное сотрудничество. В июне 2013 года турецкое министерство обороны заключило соглашение с европейской компанией Saab о технологическом партнёрстве — тогда шведские конструкторы разработали три варианта дизайна перспективного боевого самолёта.

Вице-президент Турции Фуат Октай.

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Как сообщало в 2013 году издание Defense News со ссылкой на несколько источников в турецких военно-промышленных кругах, на реализацию программы TF-X Анкара может потратить порядка $31—33 млрд. Эти средства — только часть общих расходов Турции на перевооружение ВВС.

В ноябре 2017 года занимавший тогда пост министра национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли в очередной раз подтвердил, что работы над истребителем TF-X ведутся.

«Мы пройдём все стадии реализации проекта как можно быстрее, задержек не будет», — цитировало агентство Anadolu слова экс-министра. Джаникли добавил, что к созданию крылатой машины были привлечены партнёры Турции из разных стран. По словам чиновника, эта диверсификация нужна для того, чтобы Анкара не зависела от одного конкретного государства.

«Если сотрудничать с одной компанией или с одной страной, то можно столкнуться с различными проблемами на определённых этапах реализации проекта», — пояснил Джаникли.

В январе 2017 года турецкая TАI и компания из Великобритании BAE Systems подписали договор, согласно которому британская сторона обязалась помогать турецким коллегам в работе над проектом TF-X.

В конце того же года TAI опубликовала предварительные тактико-технические характеристики, которыми должен обладать будущий истребитель. Его максимальная взлётная масса составит порядка 27 тонн, размах крыла — 12 метров. Практический потолок самолёта превысит 16 км, а радиус применения — 1,1 тыс. км.

Также в компании уточнили, что TF-X смогут взаимодействовать с американскими истребителями-бомбардировщиками F-35.

Несмотря на то, что Турция активно сотрудничает с иностранными компаниями, она рассчитывает сконструировать своими силами двигатель, а также разработать вооружение, которое будет нести новый самолёт.

По мнению экспертов, за счёт налаживания на своей территории производства истребителей, Турция стремится дать импульс развитию целого ряда отраслей, а также создать новые рабочие места.

Как рассказал RT коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонков, не стоит удивляться тому, что турецкая сторона намерена разрабатывать самолёт при помощи иностранных компаний, поскольку это достаточно распространённая практика.

«Такой подход является первым этапом развития своей авиационной промышленности военного назначения. Следующим шагом может быть замена поставляемых частей, узлов и агрегатов на собственные и в конечном итоге выход на полностью независимое производство», — пояснил эксперт.

Леонков отметил, что пока сложно судить о том, увенчается ли турецкий проект успехом. Вопрос заключается в том, хватит ли у страны финансовых и человеческих ресурсов. При этом у Турции есть большой потенциал, чтобы перейти к производству собственного самолёта. Анкара накопила серьёзный опыт, собирая F-16 по американской лицензии, добавил эксперт.

Реджеп Эрдоан

Reuters

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Похожей точки зрения придерживается и политолог, военный эксперт Иван Коновалов. По его словам, Турция хочет иметь собственный оборонно-промышленный комплекс (ОПК), который будет создавать свою линейку вооружений. На сегодняшний день в мире существует всего несколько государств, которые могут это делать, пояснил эксперт в беседе с RT.

«Многие страны производят самолёты посредством диверсификации и получения комплектующих от своих зарубежных партнёров, — напомнил Коновалов. — ОПК всех государств в той или иной степени зависят от поставщиков». Только Россия, Франция, США, Германия и отчасти Великобритания занимаются полным циклом производства собственной авиатехники, подчеркнул эксперт.

«Существуют перспективы того, что турецкий ОПК выйдет на серьёзный уровень. Однако к 2023 году это будет сделать невозможно. Но то, что Анкара к этому стремится, это правда», — добавил Коновалов.

Создание TF-X — далеко не единственный оборонный проект Турции. Как заявил в ноябре 2017 года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара должна к 2023 году — столетнему юбилею основания Турецкой республики — преодолеть зависимость от импортных поставок вооружений.

Стоит отметить, что турецкое руководство не ограничивается одними лишь заявлениями в области оружейного импортозамещения. Так, Анкара уже наладила обширное производство стрелкового оружия, став крупным экспортёром винтовок и ружей. Правда, большая его часть хотя и отличается невысокой ценой, всё же базируется на заимствованных технических решениях. Образцы стрелкового оружия собственной разработки стали появляться в Турции относительно недавно.

Анкара периодически сталкивается с проблемами из-за слишком тесного сотрудничества с иностранными компаниями. Яркий тому пример — история создания новейшего турецкого танка Altay. Работа над ним была временно приостановлена из-за охлаждения в отношениях Турции и ЕС — европейские компании отказались от участия в проекте. Впрочем, в ноябре прошлого года танк всё равно поступил в серийное производство.

Снижение уровня зависимости

События последних лет показали, что у Турции могут возникнуть разногласия с партнёрами не только в рамках совместной работы над оборонным проектом, но и по вопросам поставок вооружений.

В 2006 году Анкара приняла решение приобрести у США 100 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Планировалось, что новые самолёты заменят в парке ВВC Турции истребители-бомбардировщики F-16 и F-4. Срок действия договора должен был составить 20 лет. При этом турецкая сторона приняла непосредственное участие в создании нового самолёта наряду с другими партнёрами США по НАТО — Великобританией, Италией, Нидерландами, Канадой, Австралией, Норвегией и Данией.

F-35 Lightning II

© U.S. Air Force

Тем не менее поставки F-35 Анкаре оказались под угрозой из-за того, что Турция выразила готовность приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Напомним, о намерении заключить сделку с Москвой о приобретении ЗРК турецкий МИД сообщил в апреле 2017 года, после чего стороны объявили о подписании соответствующего контракта.

Это решение вызвало протест Вашингтона — американская сторона даже пригрозила Турции санкциями. В Белом доме считают, что поставка истребителей F-35 в страну, на территории которой будут развёрнуты ЗРК российского производства, недопустима.

Несмотря на то, что турецкое руководство твёрдо заявило о том, что не намерено расторгать сделку с Москвой, Вашингтон не оставляет попыток оказать давление на своего партнёра по НАТО.

2 марта исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что за два последних месяца пять раз встречался со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. В ходе переговоров он всякий раз возвращался к теме российско-турецкого контракта.

«Моя позиция заключается в том, что С-400 и F-35 несовместимы», — заявил Шанахан в интервью агентству Bloomberg.

По мнению экспертов, стремление избавиться в будущем от необходимости договариваться с Вашингтоном об условиях поставок вооружений и техники подтолкнуло Анкару к развитию собственного оборонно-промышленного комплекса.

«Действия турецкой стороны направлены на снижение уровня зависимости от Соединённых Штатов, которые ранее выдвинули свои условия поставок F-35. Анкара давно старается вести самостоятельную политику в этой области, чтобы перестать сидеть на оборонных «инъекциях» НАТО», — считает Леонков.

В свою очередь, Коновалов сообщил, что проект TF-X осуществляется в рамках давно заявленной цели турецкого руководства по импортозамещению в оборонно-промышленной сфере. Реализовав этот и другие проекты, Анкара доказала бы независимость своего ОПК от США.