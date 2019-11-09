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Выйдет ли Украина из минских соглашений? Политолог ответил, выполнит ли Зеленский требование "Голоса"

09 ноября 2019, 14:54  •  188 • Политика
Украинская партия "Голос" предложила выйти из минских соглашений. Пойдёт ли на это президент Украины Зеленский, рассказал политолог Александр Дудчак. "Если они хотят отказаться от Донбасса, это тупиковый выход", - отметил он.
Партия "Голос", которая имеет 20 мест в Верховной раде Украины, в пятницу предложила правительству страны выйти из минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе и заморозить конфликт в регионе. Инициативу украинских политиков прокомментировал политолог и экономист Александр Дудчак.
Предложение "Голоса" состоит в том, чтобы заморозить ситуацию в Донбассе, решить внутренние проблемы страны, собрать силы, всё спланировать, а затем разрешить конфликт на своих условиях, без оглядки на минские соглашения. Соответствующее сообщение появилось на странице партии в Facebook.
По мнению политолога и экономиста Александра Дудчака, это совершенно тупиковый вариант, который приведёт лишь к потере Украиной очередных территорий, в данном случае - Донбасса. В этой связи эксперт сомневается, что план "Голоса" на Украине кто-то будет воплощать.
"Я не думаю, что она (Украина) готова расписаться в своей полной недееспособности и недоговороспособности. Я не думаю, что Зеленский подтвердит мнение партии "Голос", - сказал Дудчак в интервью RT.

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