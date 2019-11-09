Выйдет ли Украина из минских соглашений? Политолог ответил, выполнит ли Зеленский требование "Голоса"

Партия "Голос", которая имеет 20 мест в Верховной раде Украины, в пятницу предложила правительству страны выйти из минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе и заморозить конфликт в регионе. Инициативу украинских политиков прокомментировал политолог и экономист Александр Дудчак.

Предложение "Голоса" состоит в том, чтобы заморозить ситуацию в Донбассе, решить внутренние проблемы страны, собрать силы, всё спланировать, а затем разрешить конфликт на своих условиях, без оглядки на минские соглашения. Соответствующее сообщение появилось на странице партии в Facebook.

По мнению политолога и экономиста Александра Дудчака, это совершенно тупиковый вариант, который приведёт лишь к потере Украиной очередных территорий, в данном случае - Донбасса. В этой связи эксперт сомневается, что план "Голоса" на Украине кто-то будет воплощать.