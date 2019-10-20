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Выйдет ли Британия из Евросоюза 1 ноября?

20 октября 2019, 01:39  •  75 • В мире
Если новую сделку Лондона и Брюсселя, заключённую, чтобы избежать упрёков в катастрофическом Brexit, одобрит в субботу британский парламент, то – да. Но он, скорее всего, этого не сделает. Данный вопрос могут решить только досрочные выборы и новый референдум, подготовка которых займёт несколько месяцев
Автор:
Латышев Сергей
Российские и мировые СМИ полнятся статьями, озаглавленными: «Королева поддержала Brexit», «Лондон и Брюссель заключили новую сделку по Brexit», «Британия выйдет из ЕС 1 ноября». Поскольку большинство сегодня читает только заголовки, создаётся совершенно ложное впечатление насчёт того, что происходит на самом деле.
Елизавета II заявила на днях в тронной речи в парламенте, что Brexit является «приоритетом» правительства Бориса Джонсона, потому что по традиции озвучивала речь, составленную действующим премьер-министром. Но это ни в коем случае не означает, что она считает это правильным и поддерживает.
Лондон и Брюссель формально действительно договорились в четверг о новой сделке по Brexit. Но её можно будет считать заключённой, если за неё проголосует в субботу на своём чрезвычайном заседании британский парламент, что почти невозможно, а также Европарламент, который уже заявил, что будет голосовать только в том случае, если сделку предварительно одобрят британские парламентарии, уже прокатившие несколько таких соглашений.
Это нелишняя предосторожность, так как депутаты палаты общин присвоили себе право вносить в текст согласованного Лондоном и Брюсселем документа… поправки, что для европейцев является неприемлемым и вообще выглядит диким.
Субботнее заседание британского парламента – это уже сенсация: в последний раз депутаты экстренно собирались в субботу во время Фолклендской войны в 1982 году. Как они могут одобрить привезённый премьером Джонсоном из Брюсселя текст, если против сделанных им ЕС и Дублину уступок выступают даже ольстерские юнионисты, его союзники, а лидер лейбористов Джереми Корбин называет новую сделку «худшей» по сравнению с теми, которые заключала с европейцами прошлый премьер Тереза Мэй?
В субботу лучшим политическим шоу мира станут события в палате общин. Фото: Han Yan/Globallookpress
Возбуждение парламента, время, требующееся для организации референдума и досрочных выборов, – всё это указывает на то, что 1 ноября Британия не сможет выйти из ЕС. Даже если Джонсон откажется, как неоднократно обещал, просить Брюссель о новой отсрочке, он сядет за нарушение подписанного королевой закона о недопустимости выхода из ЕС без соглашения в тюрьму. Если даже премьер придумает какой-то трюк, как формально обойти эти препятствия, такой «выход» окажется юридически ничтожным. То есть его тоже не будет.
Что было в Брюсселе?
В итоговом заявлении саммита глав государств и правительств стран ЕС по Brexit говорится, что на нём утвердили договорённость о параметрах упорядоченного выхода Британии из сообщества и его дату – 1 ноября, но при условии, что все документы будут своевременно ратифицированы британским парламентом.
Этому пустому заявлению предшествовали два дня напряжённейших переговоров. Их участники согласовали текст 100-страничного дополнительного протокола по Ирландии и Северной Ирландии и 25-страничную политическую декларацию, которые будут приложены к старому 500-страничному соглашению по Brexit. В итоговом заявлении ЕС подтвердил, что намерен в будущем поддерживать с Британией «настолько тесные отношения, насколько это будет возможно».
Как пояснил на итоговой пресс-конференции саммита главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, в случае успешной ратификации этих документов Брюссель намерен прямо с 1 ноября приступить к переговорам с Лондоном (о будущих отношениях), которые должны завершиться до конца переходного периода, то есть до 31 декабря 2020 года.
При этом Барнье, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского совета Дональд Туск ушли от ответа на вопрос, действительно ли они рассчитывают на то, что палата общин, которая трижды провалила соглашения о выходе Британии из ЕС и где позиции Джонсона слабеют с каждым днём, ратифицирует сделку рекордными темпами до 31 октября.
Ранее британский премьер назвал эту сделку «новым замечательным соглашением», Юнкер – «справедливым и сбалансированным соглашением», которое свидетельствует «о нашей приверженности поиску решений». А Туск выразил надежду, что стороны «близки к последней части пути», и если Британия захочет вернуться в ЕС, то для неё «дверь остаётся открытой». О последнем говорит и ирландский премьер Лео Варадкар, как и другие европейские лидеры. Но это всё только слова, оставляющие ощущение дежавю: 25 ноября прошлого года Барнье объявил в Брюсселе, что стороны достигли «наилучшего возможного соглашения».
Многие считают, что британский премьер Борис Джонсон добился наконец победы в Брюсселе, обновив сделку с ЕС, но в действительности он крупно проиграл. Фото: Zheng Huansong/Globallookpress
Чем новое соглашение отличается от старого?
В основном новое соглашение повторяет предыдущее, главные изменения касаются Северной Ирландии.
Во-первых, Британия будет подчиняться действующим нормам ЕС до конца 2020 года, а при необходимости — и дольше. Во-вторых, Лондон заплатит «отступные» за «развод» с ЕС — примерно 33 миллиарда фунтов, что является большой уступкой со стороны много возмущавшегося по этому поводу Джонсона. В-третьих, права граждан ЕС, живущих в Британии, и британских граждан в ЕС будут гарантированы. В последнем никто особенно и раньше не сомневался.
О многочисленных изменениях, касающихся Северной Ирландии, можно вообще ничего не говорить, так как предлагающиеся меры совершенно нереалистичны. Североирландских юнионистов, союзников тори, они не устраивают по трём причинам. Во-первых, даже покинув Таможенный союз ЕС, Ольстер всё равно будет должен подчиняться его… таможенным правилам, что обязательно приведёт к росту цен, таможенным проверкам на внутриирландской границе и другим сложностям. Северная Ирландия окажется – в отличие от остальной Британии – в едином рынке ЕС. И если в переходный период Лондон и Брюссель не заключат торговую сделку, позволяющую сохранить открытые границы, они вернутся – как между Ирландией и Ольстером, так и между последним с самой Британией.
Во-вторых, юнионистов не устраивают новые правила взимания НДС, но главное, и это в-третьих, – утрата права вето в североирландском парламенте, что нарушает Белфастское соглашение от 1998 года. То есть, как видим, это серьёзные претензии, от которых юнионисты вряд ли откажутся. Между тем многие британские депутаты будут голосовать в субботу, ориентируясь на позицию североирландских парламентариев…
Лидер оппозиции – глава лейбористов Корбин заявил о недовольстве содержанием нового соглашения, которое не будет поддержано его партией в палате общин. В четверг он сообщил, что на экстренном заседании в субботу лейбористы будут голосовать за второй референдум. Остальные оппозиционные партии в парламенте – Шотландская национальная, Либерально-демократическая, «Зелёные», Партия Уэльса и Независимая группа за перемены давно выступают за второй референдум по Brexit. Скорее всего, это приведёт теперь к тому, что, когда Джонсон вынесет на голосование новое соглашение с Брюсселем, оппозиция внесёт в постановление поправку, согласно которой это соглашение должно быть одобрено на референдуме, вторым вопросом на котором будет отмена Brexit.
Для лидера оппозиции Джереми Корбина настало время действовать. Фото: Joel Goodman/Globallookpress
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Целый ряд вопросов есть и к участникам сделки с другой стороны. Новые предложения Джонсона требуют внесения изменений в правила ЕС. Для этого необходимо согласие всех 27 оставшихся стран – членов союза и превращение в юридически выверенный текст соглашения, которое британские депутаты намерены к тому же дополнять и изменять. Двух недель для этого совершенно не хватит, поэтому о 1 ноября можно забыть. Это так, в общем, если не цепляться к «мелочам». Вроде того, что североирландский парламент, который уже 1000 дней не собирается из-за конфликта юнионистов с националистами, получает право принимать решения, касающиеся всего ЕС. Это нонсенс.
«Джонсон называет вопрос ирландской границы "техническим", – пишет в этой связи французская газета Liberation. – Но на кону вещи значительно более фундаментальные и сложные. Это вопрос политики, мира, идентичности, вопрос защиты единого рынка и… выживания Евросоюза».
Но ещё более права итальянская газета La Repubblica: «Это провокация. Попытка вынудить ЕС хлопнуть дверью у него перед носом. Он только этого и добивается».
Подводим итоги
И, надо сказать, это была неудачная попытка. Неожиданная для многих «уступчивость» ЕС, согласие Брюсселя на откровенно нереалистичный и авантюрный вариант «урегулирования» ирландской проблемы и других спорных вопросов – это не что иное, как создание впечатления, что ЕС лояльно сотрудничает с Британией, проявляет добрую волю. Брюсселю это было нужно ещё и потому, что некоторые страны ЕС уже не хотели давать Лондону, который замучил всех, очередную отсрочку. Сейчас им можно будет сказать: ну давайте уж дадим, в последний раз, теперь уж точно в последний.
Такое потребуется сказать, когда в Лондоне в субботу Джонсон провалится в парламенте, и стране нужно будет срочно проводить внеочередные выборы, а то и новый референдум по Brexit. В Брюсселе к этому, как видим, вовсю готовятся. Именно к этому. А слова всего лишь остаются словами.
У Джонсона на самом деле нет другой возможности осуществить Brexit, кроме победы на выборах, которой будет добиться ой как непросто. Так что 1 ноября всем можно спасть спокойно – Brexit снова откладывается, – возможно, что насовсем.

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