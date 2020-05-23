Выявлены у 12%: более 50 тысяч москвичей прошли обследование на антитела к COVID-19

Более 50 тыс. жителей Москвы прошли тест на наличие антител к коронавирусу, они были выявлены у 12% обследованных граждан. Об этом сообщили в столичном Департаменте здравоохранения. Там пояснили, что понимание того, как формируется популяционный иммунитет, поможет подготовиться к возможной второй волне COVID-19. В свою очередь, главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова отметила, что новая волна заболевания, если она возникнет, будет слабее первой — большая часть граждан получит иммунитет к инфекции, а сам вирус ослабнет.

Более 50 тыс. жителей Москвы прошли тест на наличие антител к коронавирусу, они были выявлены у 12% обследованных граждан. Об этом рассказал глава столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

«Из более чем 50 тыс. обследованных у 12% москвичей выявлены антитела IgG — это свидетельствует о том, что у этих людей формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции», — приводит его слова РИА Новости.

Он пояснил, что понимание того, как формируется популяционный иммунитет, поможет подготовиться к новой возможной волне инфекции.

В России за последние сутки выявлено 9434 новых случая коронавируса, из них 3190 в Москве, 846 — в Московской области, 363 — в Санкт-Петербурге.

Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 335 882. За всё время выздоровели 107 936 человек, 3388 пациентов скончались.

В Роспотребнадзоре заявили, что в стране было проведено более 8,4 млн тестов на коронавирус. Около 276 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что ситуация с заболеванием в столице имеет устойчивую динамику на улучшение, ежедневно сокращается количество госпитализаций.

«По сравнению с пиком госпитализация упала в два раза, при этом мы видим явно увеличение количества больных, которые выписываются», — добавила она.

Также Ракова рассказала, что ограничения на проведения массовых мероприятий в городе будут сняты в самую последнюю очередь. Она добавила, что столичные власти примут решение о возобновлении работы учреждений сферы услуг на основании того, как будет складываться эпидемиологическая обстановка после открытия МФЦ.

«Именно МФЦ являются представителями сферы услуг. И вот в зависимости от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решение о том, когда открывать и другие учреждения сферы услуг», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Тем временем в Минздраве рассказали, что срок вывода на рынок препарата «Фавипиравир», который проходит сейчас клинические испытания, будет сокращён. Там добавили, что исследование препарата продолжится и после его регистрации. В настоящее время препарат получают только пациенты с COVID-19, которые принимают участие в клинических испытаниях.

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В свою очередь, главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова, говоря о возможности второй волны коронавируса в России, отметила, что она будет слабее первой.

«Предположительно, будут небольшие подъёмы заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет. Потому что сам вирус ослабевает, это происходит по закону эпидемического процесса, у большей части населения вырабатывается иммунитет», — заявила она в интервью «Парламентской газете».

Малинникова добавила, что большое значение в подготовке ко второй волне имеет определение наличия антител к коронавирусу у граждан. Оно позволяет определить «уровень иммунной прослойки населения» на текущий момент.

«Нам необходимо проводить эти тесты, чтобы в дальнейшем понимать, сколько и кому необходимо вводить вакцины, какую роль сыграет вакцинация», — заключила она.

Тем временем директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург заявил, что производство вакцины от коронавируса планируется начать к концу лета.

«К сожалению, производство сразу не позволит большое количество населения нашей страны иммунизировать, но сейчас принимаются организаторами здравоохранения беспрецедентные усилия и действия, чтобы, когда вакцина будет зарегистрирована, максимально быстро перейти к её масштабированию», — приводит его слова РИА Новости.

Помимо этого, Гинцбург рассказал, что полностью выздоровевший после COVID-19 человек повторно не заболевает. По его словам, с повторным заболеванием коронавирусом часто путают то, что человек становится носителем вируса, а также продолжение болезни в результате ослабления иммунных реакций организма.

Тем временем мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что донорами плазмы в Москве стали уже 672 человека, которые ранее вылечились от коронавируса. По его словам, сегодня уже можно с осторожностью говорить, что ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом в городе стабилизируется.

«Но на начало мая пришёлся пик, и в этом месяце у нас много нуждающихся в переливании плазмы. Напомню, речь идёт о плазме человека, уже переболевшего COVID-19. Её переливают больным, чтобы они получили антитела к коронавирусу, — так они быстрее идут на поправку. Плазму полностью очищают от патогенных бактерий и вирусов — она безопасна», — заявил он.