«Выявлены единичные случаи»: в России зафиксировали появление штамма «гамма» COVID-19

В России широкое распространение получил вариант коронавирусной инфекции «дельта», который вытесняет другие мутации, сообщили в научном центре Роспотребнадзора «Вектор». При этом в стране выявлены единичные случаи штамма «гамма». Российские специалисты также указали, что в странах с неблагополучной эпидситуацией существует более высокая вероятность возникновения нового опасного варианта COVID-19.

В России выявлены случаи заболевания бразильским штаммом коронавирусной инфекции, обозначенным латинской буквой «гамма». Об этом сообщили в научном центре Роспотребнадзора «Вектор».

«На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант «дельта», выявлены единичные случаи варианта «гамма», — говорится в сообщении, текст которого приводит Интерфакс.

Отмечается, что эти мутации SARS-CoV-2 относятся к категории «вызывающих озабоченность» — они более трансмиссивны, вирулентны, могут снижать эффективность антител. При этом в России до сих пор не были зафиксированы случаи заболевания штаммами «лямбда» и «эпсилон».

«В РФ также отмечается тенденция замещения других вариантов вариантом «дельта». С учётом имеющихся у него конкурентных преимуществ в сравнении с известными вариантами, нет оснований ожидать вытеснения варианта «дельта» уже изученными разновидностями SARS-CoV-2», — добавили в «Векторе».

Наряду с этим в государственном научном центре указали, что в странах с неблагополучной эпидситуацией более вероятно возникновение новой более опасной вариации COVID-19.

«Относительно бесконтрольное распространение вируса, не сдерживаемое ограничительными мерами или вакцинацией, является предпосылкой для формирования большого числа разновидностей в течение относительно короткого промежутка времени. По этой причине вероятность возникновения нового опасного варианта в странах с неблагополучной эпидситуацией является более высокой», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Напомним, что ГНЦ «Вектор» разработал собственную вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона», которая была зарегистрирована в России 13 октября 2020 года. Отмечается, что эта разработка эффективна против новых штаммов коронавируса.

«Основу вакцины «ЭпиВакКорона» составляют консервативные, то есть мало подверженные мутациям участки нового коронавируса. Регулярно проводимый нами анализ новых мутаций SARS-CoV-2 показывает, что они не затрагивают используемые в вакцине пептиды», — пояснили в центре.

Статистика COVID-19 в России

В России за последние сутки прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 24 471 человек. По числу выявленных случаев лидируют Москва (4287), Санкт-Петербург (1943) и Московская область (1835).

В общей сложности в РФ с начала пандемии зафиксировано 6 054 711 случаев заболевания COVID-19.

Между тем в России за минувшие 24 часа были выписаны 22 660 человек, а за весь период число выздоровевших достигло 5 427 457. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за последние сутки умерли 796 пациентов, а общее число летальных исходов достигло 151 501.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии выполнено свыше 160,8 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 528 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1,242 млн человек.

РИА Новости

© Антон Денисов

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле не видят причин для беспокойства по поводу открытости данных, связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране, поскольку эта информация публикуется в полной мере.

«Правительство обладает всей полнотой данных, которые необходимы для того, чтобы формулировать дальнейшие шаги по борьбе с пандемией и по продолжению ускоренными темпами линии на вакцинацию населения», — добавил он.

Дмитрий Песков также высказался по поводу предложения ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования. 20 июля с подобным предложением к министру юстиции Константину Чуйченко обратился первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

«У нас нет никакой позиции, мы не знаем деталей этого предложения. Что значит отказ и призыв к отказу? Что трактовать призывом к отказу? Частное мнение — это призыв к отказу или нет? Поэтому, не зная деталей этой инициативы, я вам ничего не могу сказать», — сказал он.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что в России уже действуют законодательные нормы, позволяющие наказывать за распространение фейков, связанных с вакцинацией против коронавируса.

Он также назвал Владимира Путина сторонником унификации подходов к вакцинам в мировом масштабе.

«Потому что сейчас, как он сказал вчера, все действуют по своим собственным трекам, это вовсе не ведёт к повышению эффективности наших общих усилий. Поэтому да, мы сторонники диалога и сторонники нахождения путей унификации подходов к вакцинам в глобальном масштабе», — заметил Песков.

Накануне президент России в ходе совещания с членами правительства с осуждением высказался об имеющейся на Западе практике разделения пандемии COVID-19 на «свою» и «чужую».

«Трудно понять многих коллег, которые по-прежнему продолжают делить пандемию на «свою» и «чужую», тормозят, в частности, регистрацию наших вакцин, которые являются безусловно безопасными, эффективными», — говорил глава государства.