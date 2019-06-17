|
Выявивший хищения 24 миллионов глава Дагестана оказался в больнице с серьёзным диагнозом
17 июня 2019, 08:24 • 86 • Политика
Глава Дагестана госпитализирован в Москве с воспалением легких. За почти год работы руководителем региона он выявил хищения из бюджета на 24 миллиона рублей.
Руководителя республики Дагестан Владимира Васильева госпитализировали в Москве с диагнозом - воспаление легких. Такой информацией поделились в пресс-службе правительства региона.
Сообщается, что пока 69-летний глава Дагестана будет находиться в больнице его обязанности примет на себя председатель правительства республики Артем Здунов. Сколько продлится лечение Васильева пока неизвестно.
Напомним, что он возглавил Дагестан в сентябре 2018 года, до этого год проработав исполняющим обязанности руководителя республики. Вскоре после своего назначения он Васильев выявил массовые нарушения в Фонде обязательного медицинского страхования Дагестана, которые стояли бюджету республики 24 миллиона рублей.
В свою очередь Артем Здунов стал председателем правительства Дагестана в феврале 2018 года после масштабной проверки в органах власти и силовых ведомствах республики. По её результатам, прошлый глава правительства, а также его заместители и целый ряд крупных чиновников были задержаны по обвинению в хищении бюджетных средств.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
86
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 июня 2019, 06:54
|
15 июня 2019, 01:09
|
12 июня 2019, 08:09
|
15 июня 2019, 15:39
|
14 июня 2019, 18:24
|
14 июня 2019, 05:39
|
13 июня 2019, 00:24