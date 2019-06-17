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Выявивший хищения 24 миллионов глава Дагестана оказался в больнице с серьёзным диагнозом

17 июня 2019, 08:24  •  86 • Политика
Глава Дагестана госпитализирован в Москве с воспалением легких. За почти год работы руководителем региона он выявил хищения из бюджета на 24 миллиона рублей.
Руководителя республики Дагестан Владимира Васильева госпитализировали в Москве с диагнозом - воспаление легких. Такой информацией поделились в пресс-службе правительства региона.
Сообщается, что пока 69-летний глава Дагестана будет находиться в больнице его обязанности примет на себя председатель правительства республики Артем Здунов. Сколько продлится лечение Васильева пока неизвестно.
Напомним, что он возглавил Дагестан в сентябре 2018 года, до этого год проработав исполняющим обязанности руководителя республики. Вскоре после своего назначения он Васильев выявил массовые нарушения в Фонде обязательного медицинского страхования Дагестана, которые стояли бюджету республики 24 миллиона рублей.
В свою очередь Артем Здунов стал председателем правительства Дагестана в феврале 2018 года после масштабной проверки в органах власти и силовых ведомствах республики. По её результатам, прошлый глава правительства, а также его заместители и целый ряд крупных чиновников были задержаны по обвинению в хищении бюджетных средств.

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