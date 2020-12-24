Выявить русских шпионов в Колумбии помогли США и Великобритания – СМИ

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Причина дипломатического скандала в Боготе прояснилась

Шпионская деятельность российских дипломатов в Колумбии была раскрыта благодаря бдительности американских и британских спецслужб. Об этом сообщает местная пресса.

В 2017 г. из Боготы в Москву посыпались десятки зашифрованных сообщений. Это привлекло внимание иностранных спецслужб, поскольку совпало со значительными кадровыми переменами в посольстве РФ. Как оказалось, в Колумбию прибыло 23 российских представителя с дипломатическим статусом и опытом работы в разведке, пишет El Tiempo.

"До этого шпионская информация о Колумбии шла в Москву исключительно через Венесуэлу, но потом Россия открыла свой канал",

– передает издание слова представителя местной разведки. Собеседник уточнил, что россияне не жалели денег и быстро собрали сеть информаторов-колумбийцев, имеющих доступ к секретным сведениям о частных и государственных энергетических компаниях. Интересовала российских шпионов также информация в сфере политики, экономики, науки. Все это зашифровывалось и отправлялось в Кремль.

Разоблачить особо активных агентов колумбийцам помогли британские и американские разведчики:

"Благодаря иностранным спецслужбам удалось подтвердить, что он (один из дипломатов РФ – прим.ред.) является активным и высокопоставленным сотрудников Службы внешней разведки РФ",

– пишет El Tiempo. Издание Semana также отмечает, что без поддержки союзников из Лондона и Вашингтона Богота вряд ли бы смогла получить эти сведения и выслать шпионов из Колумбии. Однако в стране дескать продолжают оставаться еще десятки российских агентов.

Ранее на этой неделе стало известно, что Колумбия выслала из страны двух российских дипломатов, обвинив их в незаконной разведывательной деятельности. В Москве обвинения отвергли, но дали зеркальный ответ, объявив персонами нон грата двух сотрудников колумбийского посольства.