«Выявить риски и необходимый объём финансирования»: в России вступили в силу новые правила обязательного медстрахования

В России изменились правила обязательного медицинского страхования. Теперь оформить полис ОМС можно на Едином портале госуслуг и в МФЦ. Больше внимания уделяется профилактическим мероприятиям, таким как диспансеризация. По мнению основателя системы ОМС Владимира Гришина, это поможет составить общее представление о здоровье населения и определить необходимый объём финансирования. Эксперты поддержали инициативу, отметив, что профилактические осмотры позволят выявлять заболевания на ранних стадиях.

В России вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС). Они предусматривают ряд изменений в работе страховых организаций и процедуре выбора таких учреждений, а также в механизме информирования граждан о диспансеризации. Правила изложены в приказе Минздрава, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Отныне россияне смогут выбрать страховую организацию и получить полис ОМС через многофункциональные центры (МФЦ) и Единый портал госуслуг. Кроме того, продлевается срок действия временного полиса. Теперь он будет действителен в течение 45 дней с момента выдачи (ранее — 30 дней).

Изменены также правила оповещения застрахованных лиц о профилактических мероприятиях, таких как диспансеризация. Страховые медицинские организации будут раз в месяц оповещать граждан о возможности пройти диспансеризацию или плановый осмотр. Кроме того, тех, кто наблюдается в медучреждении, будут уведомлять о необходимости получить консультацию, пройти осмотр или процедуры.

Документ предусматривает, что в ближайшие два года поликлиники проведут диспансеризацию всех россиян. В итоге каждому гражданину РФ должна быть присвоена определённая группа здоровья.

Если пациента не удовлетворит качество медицинского обслуживания и он обратится с жалобой, страховая компания будет обязана провести экспертизу оказываемых услуг.

РИА Новости

© Тарас Литвиненко

«Профилактическая направленность»

Основатель системы ОМС Владимир Гришин в беседе с RT разъяснил суть нововведений. По его оценке, усовершенствованная система медицинского страхования позволит выявлять заболевания на ранних этапах, а страховщики смогут правильно рассчитать объём средств, необходимый для лечения.

«По моему мнению, программа такой профилактической направленности очень важна. Она позволит выявить объём заболеваний и состояние населения. Это необходимо, потому что тогда мы поймём все риски и нужный объём финансов, которые потребуются на охрану здоровья, проведение профилактических и медицинских мероприятий. Граждане будут поставлены на диспансерный учёт, это позволит систематизировать медицинскую помощь населению», — сказал Гришин.

Он отметил, что усовершенствованные правила ОМС повысят нагрузку на поликлиники, поэтому необходимо будет увеличить число работников, а также обеспечить им достойную оплату труда.

В первую очередь изменения направлены на улучшение качества медобслуживания и заботу о здоровье населения России, подчеркнул Гришин.

«Для населения понимание собственного здоровья и посещение врачей важно — и необходимо понимать, что после всего этого мы сможем наметить комплекс медицинских и реабилитационных мероприятий. Со всех точек зрения данная программа очень важна», — заявил основатель системы ОМС.

Качество осмотров

Доктор медицинских наук, врач — терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов положительно оценил нововведения, отметив, что важно не забывать об индивидуальном подходе к каждому человеку.

«Конечно, идея проведения диспансеризации положительна, но в неё обязательно нужно включать предварительную беседу с доктором, чтобы не было одинакового подхода ко всем. Осмотры должны отличаться друг от друга, поскольку все люди разные. Или рассматривать минимум: онкология, ВИЧ, гепатиты и другие минимальные маркеры, которые соответствуют разным возрастным группам», — сказал Жемчугов RT.

Врач также подчеркнул, что «помощь должна сопровождаться лечением, особенно если болезнь найдена впервые и особенно у детей». Таким образом можно будет уменьшить контакты носителей инфекции и исключить возможность заразить других людей.

По мнению Жемчугова, следует с особой тщательностью осматривать школьников. Это группа, в которой инфекционные болезни распространяются особенно быстро. Кроме того, проще диагностировать склонность к болезни и её предупредить, чем лечить или пытаться уменьшить пагубные последствия.

«В школе нужно проводить диспансеризацию. Медсестра проверяет всех на наличие вшей, на чесотку, потом — в поликлинику, там смотрят зрение, объём дыхания, силу мышц, динамометрию. Затем костные дефекты, рост, вес, упитанность — 99% заболеваний таким образом можно увидеть. И появляются основания для визита домой», — заключил медик.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения, с начала года 680 тыс. жителей Московской области прошли профилактические осмотры и диспансеризацию. У 14% осмотренных были выявлены факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, у 52% — заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медпомощи.