Вывозить отходы выгоднее, чем торговать золотом

Пока строители мусоросжигательных заводов выбивают многомиллиардные дотации из бюджета, в регионах идёт параллельный процесс. Местные «мусорные короли» пытаются установить расценки на вывоз отходов, рассчитанные словно «от фонаря».

Сюжет: Недвижимость

В последнее время произошло уже несколько судебных прецедентов, ясно показывающих, в какую сторону дует мусорный ветер на местах. Основной причиной судебных тяжб стали размытые формулировки в нормативных документах. Прежде всего речь идёт о постановлении правительства «Об особенностях применения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» от 2012 года. Этот документ предусматривает возможность применения различных способов расчёта за вывозимый мусор (по нормативам, по размеру контейнеров и т.п.). Кроме того, федеральные законы дают регионам широкие возможности устанавливать свои правила. Местные мусорные монополисты не преминули этой свободой воспользоваться. Разумеется, с пользой для себя.

ФАС не помогла

Что касается крупных предприятий, то они, обладая штатом юристов, пытаются как-то отбиваться. Например, у компании «Комиснабсбыт» ушло пару лет на то, чтобы оспорить повышение платы за мусор. Сначала с коммунальщиками заключили договор, в котором были прописаны размеры контейнеров, периодичность их вывоза и размер платы. Но в начале 2020 года мусорщики выставили компании счёт, согласно которому оплачивать нужно не согласованные ранее 9 кубометров, а все 50! Объяснялась такая перемена тем, что мусорный оператор пересчитал плату по своим нормативам. Важный момент – формула расчёта в опубликованных судебных актах не приводится. Но из контекста можно предположить, что за основу брались площади помещений и число сотрудников компании. Таким образом, предприятию предстояло переплачивать около 35 тыс. в месяц. Первым делом компания пожаловалась в УФАС. Однако из ведомства был получен ответ, полностью повторяющий доводы мусорщиков. «Такое ощущение, что решение за антимонопольщиков писал региональный мусорный оператор», – говорит участвовавшая в деле юрист Ольга Бобрецова. В итоге компания пошла в суд. Причём к этому времени региональный мусорный оператор уже выиграл ряд аналогичных процессов с другими юрлицами. Не вдаваясь в юридические закавыки, можно сказать, что «Комиснабсбыту» удалось отбиться от притязаний мусорщиков только потому, что на руках у коммерсантов был действующий договор на вывоз 9 кубометров мусора. Когда срок договора истечёт или же он будет прекращён по инициативе одной из сторон, мусорщики скорее всего не упустят момент, чтобы вновь продавить плату по нормативу.

Предприниматели в крупных городах уже подсчитали, что в некоторых случаях плата за вывоз мусора, взимаемая из расчёта площади, может быть сопоставима со стоимостью аренды помещения! Для бизнеса это будет серьёзный финансовый удар. Так как стоимость вывоза мусора фактически не привязана к его объёму, плата за него, по сути, превращается в налог на содержание «мусорных королей».

Прецедент в суде

Предприниматели в крупных городах уже подсчитали, что в некоторых случаях плата за вывоз мусора, взимаемая из расчёта площади, может быть сопоставима со стоимостью аренды помещения! Для бизнеса это будет серьёзный финансовый удар

Тем временем жадность мусорщиков уже затронула и граждан. Не так давно в высшую судебную инстанцию обращалась гражданка Нефёдова Л.П., пенсионерка и – вот уж ирония судьбы – заслуженный работник коммунального хозяйства. В своём иске она указала, что законодатель допустил пробел в определении порядка расчёта за вывоз мусора (речь идёт главным образом о вышеуказанном постановлении правительства). Женщина указывала, что в течение шести месяцев замеряла объёмы вывозимых из её домохозяйства отходов. По её расчётам выходит, что за год она отгружает мусорщикам 1,344 кубометра. При этом ей предъявляют к оплате счёт на 17,21 кубометра, то есть в 13 раз больше! А всё дело в том, что мусорный оператор рассчитывает тариф, исходя из общей площади домостроения. Женщина же в своём иске указывает, что общая площадь жилого помещения не имеет отношения к накоплению твёрдых коммунальных отходов.

Доводы истицы, казалось бы, логичны, но суд она всё же проиграла. Всё дело в юридических тонкостях. Суд не имел права определять, насколько постановление правительства разумно. Он только проверил, не было ли каких-то нарушений закона в процедуре принятия этого документа. Оказалось, что всё сделано в рамках бюрократических правил. Так что теперь мусорщики имеют законное право применять норматив, основанный на площади, хотя никакого разумного объяснения этому, казалось бы, нет.

Решение суда по этому делу было вынесено в октябре 2021 года, и теперь нет никаких сомнений, что все остальные суды по подобным делам будут ссылаться на него.

Кто за этим стоит?

В этой связи остаётся только добавить, что пост министра регионального развития в 2012 году, когда принималось упомянутое постановление правительства, занимал Игорь Албин (тогда носил фамилию Слюняев). Уйдя с федеральной должности, он остался во власти, заняв пост первого зама губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Албин, в частности, курировал скандальное строительство стадиона «Зенит Арена», смета которого возросла с 6,6 до 43 миллиардов. И именно он в одном из своих интервью пожаловался, что бакланы разрушают крышу стадиона своими мощными клювами. В 2020 году Албин, не поладив с губернатором Бегловым, ушёл на тёплое место в Газпромбанк.

С 2013 года вопросы ЖКХ в России курирует Минстрой. По 2018 год ведомством руководил Михаил Мень. После этого он якобы участвовал в подковёрных играх за должность главы оператора мусорной реформы, за что, по слухам, едва не сел в тюрьму. В 2018–2020 годах ведомство возглавлял Владимир Якушев, нынешний полпред президента в Уральском федеральном округе. Теперь же главный ответственный за коммуналку – Ирек Файзуллин.

В 2020 году ряд оппозиционных депутатов Госдумы на предвыборной волне предложили пересмотреть порядок расчёта за вывоз мусора для жителей многоквартирных домов. Прозвучала наконец идея оплачивать мусор по факту его накопления, а не по нормативам. Однако законопроект не нашёл поддержки большинства парламентариев, получив отрицательный отзыв правительства. Сообщалось, что в правительстве считают невозможным подсчитать, например, точное количество мусора от конкретного дома, что повлечёт за собой как риск несправедливо завышенных расходов граждан на оплату коммунальных услуг, так и «возникновение несанкционированных навалов мусора». Отзыв составлен на основании отрицательных заключений на законопроект. В частности, от Минэкономразвития и Минстроя, возглавляемого Владимиром Якушевым. Более совершенного способа подсчёта вывезенного мусора с того времени государственные мужи так и не предложили. В связи с этим остаются вопросы по поводу раздельного сбора отходов. Согласно тому же постановлению правительства при раздельном сборе подсчёт ведётся исключительно по количеству установленных контейнеров. Почему таким же образом нельзя считать несортированный мусор – непонятно. Хотя в любом случае без должного контроля со стороны государства «мусорные короли» найдут способ взвинтить плату.

Тем временем Регионы считают нормативы на вывоз мусора различными способами. Где-то ставку сделали на количество проживающих в квартире или доме граждан, где-то – на площадь жилья. В любом случае разброс нормативов по регионам получился впечатляющим. К примеру, коммунальщики считают, что в посёлках Магаданской области каждый человек накапливает за год более 3 кубов мусора. В Калужской же области в совсем маленьких сёлах на человека положено 1,6 кубометра, а в городках с численностью населения от 10 тыс. – уже 2,5. Создаётся впечатление, что цифры подгоняли под уже заранее известный результат, который обеспечивает «мусорным королям» хорошую маржу и безбедную жизнь.