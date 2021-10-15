Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Раскрыта причина настойчивости Нуланд приехать в Россию
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
Главная / Политика

Вывозить детей из России будет сложнее: Что меняется

15 октября 2021, 17:20  •  86 • Политика
В России ужесточили правила вывоза детей за границу. Соответствующим приказом МВД утверждается новый порядок, который вступает в силу 17 октября.
С 17 октября 2021 года в России вступают новые правила вывоза детей за рубеж. Это приказ МВД России, соблюдение которого будет обязательным для всех. Текст документа с начала октября доступен на официальном портале раскрытия правовой информации.
Ранее о подготовке изменений сообщала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Запретить и отозвать

Процесс вывоза детей ужесточён. Теперь родитель, несогласный с вывозом ребёнка за границу, может указать в своём заявлении конкретные сроки запрета на выезд. В частности, наложить табу родитель может на заграничную поездку ребёнка вплоть до 18-летия последнего. Либо же заявитель может указать иные даты начала и окончания периода ограничения.
Запрет может также коснуться выезда на территорию конкретной страны. Ранее же родитель мог указать разрешённые к выезду детей государства.
Помимо этого, в законодательстве появился чёткий регламент того, когда и как родитель может отозвать свой запрет на выезд ребёнка за границу. Для подачи соответствующего документа родителю необходимо прийти в ту инстанцию, где он писал отказ в выезде.

Как должны вести учёт заявлений

Это отдельный пункт изменений в законодательстве России. Теперь учёт заявлений следует вести по-новому. Например, разрешено принимать заявления без подписи, если гражданин не может её поставить. Однако сотрудник, принимающий бумагу, обязан отметить факт отсутствия подписи. Только после этого документ считается оформленным.
Полная версия законодательного акта доступна по ссылке.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





86
Источник
Похожие новости
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух шагов
15 октября 2021, 03:55
Для возобновления войны Зеленскому хватит одной фразы. Политолог успокоила: "Возврата не будет"
15 октября 2021, 09:45
"Это не просто оскорбления": Журналист заявил о "чёрной метке" Кремля Зеленскому
15 октября 2021, 00:25
Японии грозит конфликт с США из-за слов премьера о Курилах
15 октября 2021, 03:55
В Госдепе указали Европе, от кого зависит её энергобезопасность: От русских ждут действий
15 октября 2021, 13:15
"Простите, что отвлекаю": Журналист обратился к Захаровой из-за вопиющей ситуации в Донбассе
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух ш...
15 октября 2021, 03:55
Для возобновления войны Зеленскому хватит одной фразы. Политолог успокоила: "Воз...
15 октября 2021, 09:45
"Это не просто оскорбления": Журналист заявил о "чёрной метке" Кр...
15 октября 2021, 02:10
Зеленский похитил человека ради фотографии с Путиным
15 октября 2021, 00:25
Японии грозит конфликт с США из-за слов премьера о Курилах
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 октября 2021, 09:05
Украинский политик указал на крупный провал Зеленского: "Снял бы трубку"
12 октября 2021, 18:45
Ультиматум Киева расстроил переговоры по Донбассу: Представитель Франции не сдержалась
14 октября 2021, 01:05
"Будем не против полного присоединения": Латышские читатели попросили взять страну в состав России
12 октября 2021, 00:05
"Нормандский формат" на связи: Зеленскому придётся услышать то, чего он избегал
10 октября 2021, 04:55
Политолог Дубови раскрыл связь отставки Курца и «Северного потока — 2»
12 октября 2021, 21:05
Раскрыта причина настойчивости Нуланд приехать в Россию
09 октября 2021, 05:35
ЕС подарит Украине ещё один способ не выполнять Минские соглашения - эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.