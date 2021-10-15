Вывозить детей из России будет сложнее: Что меняется

В России ужесточили правила вывоза детей за границу. Соответствующим приказом МВД утверждается новый порядок, который вступает в силу 17 октября.

С 17 октября 2021 года в России вступают новые правила вывоза детей за рубеж. Это приказ МВД России, соблюдение которого будет обязательным для всех. Текст документа с начала октября доступен на официальном портале раскрытия правовой информации.

Ранее о подготовке изменений сообщала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Запретить и отозвать

Процесс вывоза детей ужесточён. Теперь родитель, несогласный с вывозом ребёнка за границу, может указать в своём заявлении конкретные сроки запрета на выезд. В частности, наложить табу родитель может на заграничную поездку ребёнка вплоть до 18-летия последнего. Либо же заявитель может указать иные даты начала и окончания периода ограничения.

Запрет может также коснуться выезда на территорию конкретной страны. Ранее же родитель мог указать разрешённые к выезду детей государства.

Помимо этого, в законодательстве появился чёткий регламент того, когда и как родитель может отозвать свой запрет на выезд ребёнка за границу. Для подачи соответствующего документа родителю необходимо прийти в ту инстанцию, где он писал отказ в выезде.

Как должны вести учёт заявлений

Это отдельный пункт изменений в законодательстве России. Теперь учёт заявлений следует вести по-новому. Например, разрешено принимать заявления без подписи, если гражданин не может её поставить. Однако сотрудник, принимающий бумагу, обязан отметить факт отсутствия подписи. Только после этого документ считается оформленным.

Полная версия законодательного акта доступна по ссылке.