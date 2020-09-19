Вывоз бутылочки с "Новичком" попал на видео: В деле снова засветилась спутница Навального

В Сети опубликовали видео, как спутница Алексея Навального Мария Певчих вывозит из России бутылочку со следами "Новичка". Главная улика по делу об "отравлении" оппозиционера попала в Берлин на спецборте, на котором оппозиционера увезли в Германию.

На кадрах из аэропорта видно, как Мария Певчих проходит контроль, а затем садится на самолёт вместе с немецкими специалистами. По имеющейся информации, спутница Навального прошла на спецборт под видом переводчицы.

Что касается той самой бутылочки, на которой обнаружились следы "Новичка, то её могут передать России, использовать в качестве улики в Германии, вернуть самому оппозиционеру или уничтожить. Об этом заявил профессор уголовного права Берлинского университета имени Гумбольдта Мартин Хегер в беседе с "РИА Новости".

Напомним, что соратники Навального долгое время отрицали знакомство с Марией Певчих. Только когда количество доказательств перевалило все мыслимые значения, а также выяснилось, что отец женщины заведует биолабораторией, в ФБК вдруг вспомнили, что Певчих работает у них уже много лет и что она "честный и порядочный человек".