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Вывоз бутылочки с "Новичком" попал на видео: В деле снова засветилась спутница Навального
19 сентября 2020, 08:55 • 62 • Политика
Бутылку из гостиничного номера Навального со следами "Новичка" вывезла в Германию неуловимая спутница оппозиционера Мария Певчих. Момент попал на видео.
В Сети опубликовали видео, как спутница Алексея Навального Мария Певчих вывозит из России бутылочку со следами "Новичка". Главная улика по делу об "отравлении" оппозиционера попала в Берлин на спецборте, на котором оппозиционера увезли в Германию.
На кадрах из аэропорта видно, как Мария Певчих проходит контроль, а затем садится на самолёт вместе с немецкими специалистами. По имеющейся информации, спутница Навального прошла на спецборт под видом переводчицы.
Что касается той самой бутылочки, на которой обнаружились следы "Новичка, то её могут передать России, использовать в качестве улики в Германии, вернуть самому оппозиционеру или уничтожить. Об этом заявил профессор уголовного права Берлинского университета имени Гумбольдта Мартин Хегер в беседе с "РИА Новости".
Напомним, что соратники Навального долгое время отрицали знакомство с Марией Певчих. Только когда количество доказательств перевалило все мыслимые значения, а также выяснилось, что отец женщины заведует биолабораторией, в ФБК вдруг вспомнили, что Певчих работает у них уже много лет и что она "честный и порядочный человек".
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