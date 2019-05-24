Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Муждабаев объявил себя президентом и надавал указаний Зеленскому
"По ходу Майдана постоянно текли деньги!" Трюхан ЧЕСТНО о ситуации на ...
"Кто против?": Зеленский мечтает о создании "страны в смартфоне&q...
Коломойский намерен вновь стать совладельцем «ПриватБанка»
Главная / В России

Выводы психолога: Зеленский умеет сказать каждому именно то, что от него ждут

24 мая 2019, 13:54  •  36 • В России

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на самой большой украинской конференции интернетчиков. Говорил, как всегда, артистично и эмоционально. Его позы, жесты и тембр голоса мы попросили разобрать психолога, автора научно-популярных книг Анастасию Пономаренко:

- Я бы не стала серьезно относиться к информативности жестов. Иногда жестикуляция и поза во время разговора не несут никаких тайных смыслов. Например, человек может скрестить руки на груди, потому что просто замерз. А не потому, что закрыт от собеседника. Может чуть наклониться вперед, потому что живот схватило. А не потому, что заинтересовала информация. Ну, и плюс темперамент. Жесты холерика и флегматика будут сильно различаться.

Зеленский выступил на iForum-2019 в Киеве на русском языке.

Что касается выступлений Зеленского, то он на сцене уже 20 лет. И выступал не только перед благодарной публикой, специально пришедшей на концерт «95 квартала». Но и на корпоративах перед олигархами. В своих ранних интервью он рассказывал, каких усилий ему стоило удерживать выступление в соответствующих рамках. Ибо были всякие эксцессы. Так что Зеленский, несмотря на ярко выраженный холерический темперамент, научился контролировать эмоции.

Во время выступления президент Украины много шутил.Фото: REUTERS

Одна из причин взлета Зеленского – он обладает, как говорил психолог А. Маслоу, «глубокой социальностью». То есть, на уровне интуиции понимает, какие мотивы движут другими людьми. Опять же, интуитивно умеет угадывать чужие эмоции и прогнозировать поведение других людей. Проще говоря, во время выступлений он говорит то, что от него хотят услышать. И каждой аудитории он говорит свое.

Обратная сторона такой социальности – сложно понять, искренне говорит человек, или нет. А что касается его чувств во время выступления, Зеленский сам описал их в одном из интервью. Сначала – сильный страх перед выходом на сцену. После выступления – глубокое удовлетворение и удовольствие от того, что все прошло хорошо. Этот психологический механизм: страх – получение удовольствия, один из самых древних и самых сильных. Он помог сохраниться человечеству как биологическому виду. Соответственно, эволюционно заложено, что человек хочет испытывать подобную гамму чувств снова и снова. Я, как убежденный бихевиорист, считаю, что человек – это его поведение. Поэтому, не стоит пристально следить за разными политическими шоу такого опытного лицедея, как Зеленский. Только его конкретные действия могут сказать, что ждет Украину в будущем.

- А как Зеленский чувствует себя в новой роли президента? Ему комфортно?

- Пока степень его комфорта в новой роли такая же, как у большинства людей, которые начали заниматься новым делом. И страшно, и удовольствие от того, что оказался на более высокой ступени социальной лестницы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



36
Источник
Похожие новости
23 мая 2019, 15:09
«Такое возможно только во сне»: В Крыму отреагировали на призыв НАТО вывести войска РФ с полуострова
23 мая 2019, 19:54
«Радует, что родители не молчат»: в Перми проверят гимназию, установившую разные проходные баллы для мальчиков и девочек
23 мая 2019, 18:24
Путин собрал в Кремле «привлекательную команду»
23 мая 2019, 15:09
Путин не увидит британское шоу с пародией на него
23 мая 2019, 19:54
«Профессия существует в новых реалиях»: полковник СВР Елена Вавилова представила книгу о жизни семьи разведчиков
24 мая 2019, 13:54
Выводы психолога: Зеленский умеет сказать каждому именно то, что от него ждут
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 мая 2019, 01:54
"Сбить, а потом принести извинения": Американским военным дали "совет", как вести себя с самолетами ВКС России
18 мая 2019, 06:54
"Диверсанты лезут. Мира нет, и не предвидится": Воевавший за Славянск рассказал, почему уход Турчинова бесполезен
22 мая 2019, 08:24
"Новый" украинский разведывательный корабль шокировал польского эксперта
22 мая 2019, 08:24
Савченко назвала тех, кто запугал депутатов и президентов Украины: "Впечатление, что их уже приговорили к расстрелу"
21 мая 2019, 09:39
Записки Колорадского Таракана. "Король умер, понеслась..." по-украински
20 мая 2019, 04:24
"Пять лет защищал Украину от Путина, а он и не напал": Перед уходом Порошенко поведал о своей самой большой обиде
21 мая 2019, 12:39
«Украина вряд ли переживёт Порошенко-2»: о чём свидетельствуют первые внешнеполитические заявления Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.