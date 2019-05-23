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Выводите войска: НАТО требует от России оставить Крым
23 мая 2019, 10:24 • 48 • Война
Председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич на заседании альянса в Брюсселе назвал воссоединение Крыма с Россией «аннексией». Об этом сообщает ФАН.
«Чтобы было ясно, НАТО не принимает и не примет незаконную аннексию Крыма Россией, и мы продолжаем призывать Россию вывести войска из Крыма», — подчеркнул Пич. Он также потребовал от Москвы прекратить поддерживать ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
В то же время новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что альянс продолжит поддерживать Украину в военной сфере. «Что касается поддержки Украины со стороны США, то мы будем продолжать сильное сотрудничество в сфере обучения, которое у нас было в последние годы», — отметил военачальник.
Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков в разговоре с НСН заявил, что Запад постоянно будет пытаться идти на провокации вокруг Крыма.
«Территория Крыма, в том числе и для США, продолжает оставаться спорной территорией — на всех геополитических картах Соединенных Штатов и их союзников Крым отображен как территория Украины. Исходя из данного факта, они действуют, исходя из своих стандартов. Это — постоянная попытка провокации. В связи с тем, что РФ хочет избежать возникновения военных провокаций у берегов Крыма, России необходимо иметь хорошо охраняемую границу. <...> А у России нет плохо охраняемых пограничных зон, куда можно безнаказанно проникнуть», — заявил эксперт.
Судаков также подчеркнул, что в Крыму — российская граница, и этот вопрос «закрыт».
20 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще раз прояснил вопросы о принадлежности Крыма. «Мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может: [Крым] это один из регионов России», — заявил представитель Кремля.
Перед этим президент Украины Владимир Зеленский на церемонии инаугурации заявил, что «Крым и Донбасс — это украинская земля». В ответ на это Песков подчеркнул, что Крым является российским.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин также ответил на слова избранного президента Украины Владимира Зеленского о намерении вернуть Крым, процитировав президента России Владимира Путина.
По его словам, начиная свою работу в должности президента Украины с подобных заявлений, Зеленский рискует закончить свое правление «так же бесславно», как и Петр Порошенко.
«По вопросу же территориальных претензий к России
лучше, чем наш президент Владимир Путин не скажешь — «от мертвого осла уши вы получите», а не Крым», — сказал Володин.
Кроме того, председатель Госдумы допустил, что заявление Зеленского связано с «начинающимся заболеванием — деменцией», и напомнил о прошедшем в Крыму референдуме.
Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.
В начале марта 2019 года президент США Дональд Трамп продлил еще на один год срок действия антироссийских санкций, которые были введены против России в 2014 году после присоединения Крыма.
Тогда же российский МИД в очередной раз призвал НАТО и ЕС признать Крым частью России и оставить в покое жителей полуострова. На сайте ведомства опубликовали сообщение, в котором обратили внимание на ряд улучшений, проведенных на территории полуострова с момента его присоединения к РФ.
«Похоже, в есовском и натовском Брюсселе предпочитают не верить своим глазам, а из года в год переписывают и повторяют свои установки по крымской теме», — отметили в министерстве.
Там призвали ЕС и НАТО не «заниматься политиканством», а услышать крымчан. «Пора признать сделанный населением Крыма и Севастополя демократический выбор и обратить внимание на позитивные изменения в его жизни», — подчеркнули в МИД.
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