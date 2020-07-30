Выводимые из Германии войска подберутся поближе к России: Пентагон озвучил план "сдерживания"

В Минобороны США заявили, что перебросят часть военных поближе к российским границам. Как заявил глава ведомства Марк Эспер, это необходимо, чтобы сдержать Россию.

По его словам, некоторые подразделения на ротационной основе будут находиться "на востоке и в районе Чёрного моря", тем самым обеспечивая безопасность союзников на юго-восточном фланге, передаёт РИА Новости.

Отметим, что это заявление прозвучало на фоне планов США вывести из Германии находящиеся там американские военные части. В ФРГ расположены порядка 9,5 тысячи военнослужащих.

При этом новым плацдармом для размещения американских военных после выхода из Германии может стать Польша. В частности, именно об этом шла речь на встрече Дональда Трампа и его польского коллеги Анджея Дуды.

Трамп в своей речи указал, что американцы "отправят дополнительные войска, но платить за это будет Варшава", напоминает "Российская газета".

По его словам, переброска контингента не только пошлёт "мощный сигнал России", но также укрепит потенциал обороны и сдерживания на восточном фланге Североатлантического альянса.