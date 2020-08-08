|
Выводил деньги вплоть до национализации банка: Минюст США дошёл до суда по делу Коломойского
08 августа 2020, 14:55 • 113 • В мире
Минюст США подал два иска в окружной суд Южной Флориды по делу известного украинского олигарха Игоря Коломойского. Силовики считают, что Коломойский вместе с партнёром Геннадием Боголюбовым выводили средства вплоть до национализации банка.
Минюст США дошёл до суда по делу украинского олигарха Игоря Коломойского. ФБР, таможенная служба США, а также прокуратура заинтересовались делами Коломойского недавно. Силовики считают, что он совершил преступления на территории США. Украинского олигарха заподозрили в крупных денежных махинациях.
Как сообщали сотрудники правоохранительных органов, у них возникли претензии у Игорю Коломойскому и его деловому партнёру Геннадию Боголюбову. В США считают, что Коломойский и Боголюбов купили недвижимость в штатах Кентукки и Техас на выведенные из "Приватбанка" деньги. С 2008 по 2016 год и вплоть до ликвидации банка они выводили деньги со счетов.
Для этого использовали офшоры - в том числе кипрское подразделение Приватбанка. Деньги переправляли за рубеж, где Мордехай Корф и Уриэль Лабер через подставные фирмы под общим названием Optima отмывали их через фонды. В результате были куплены бизнес-центр в Луисвилле, а также офисный центр в Далласе.
Напомним, что ФБР заинтересовалась делами Коломойского в США ещё весной прошлого года. В августе 2020 года прошли обыски в компании Optima Management Group, связанной с Игорем Коломойским.
113
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 августа 2020, 12:05
|
01 августа 2020, 19:45
|
07 августа 2020, 01:20
|
02 августа 2020, 17:15
|
02 августа 2020, 18:40
|
02 августа 2020, 01:15
|
06 августа 2020, 00:35