Выводил деньги вплоть до национализации банка: Минюст США дошёл до суда по делу Коломойского

Минюст США дошёл до суда по делу украинского олигарха Игоря Коломойского. ФБР, таможенная служба США, а также прокуратура заинтересовались делами Коломойского недавно. Силовики считают, что он совершил преступления на территории США. Украинского олигарха заподозрили в крупных денежных махинациях.

Как сообщали сотрудники правоохранительных органов, у них возникли претензии у Игорю Коломойскому и его деловому партнёру Геннадию Боголюбову. В США считают, что Коломойский и Боголюбов купили недвижимость в штатах Кентукки и Техас на выведенные из "Приватбанка" деньги. С 2008 по 2016 год и вплоть до ликвидации банка они выводили деньги со счетов.

Для этого использовали офшоры - в том числе кипрское подразделение Приватбанка. Деньги переправляли за рубеж, где Мордехай Корф и Уриэль Лабер через подставные фирмы под общим названием Optima отмывали их через фонды. В результате были куплены бизнес-центр в Луисвилле, а также офисный центр в Далласе.

Напомним, что ФБР заинтересовалась делами Коломойского в США ещё весной прошлого года. В августе 2020 года прошли обыски в компании Optima Management Group, связанной с Игорем Коломойским.