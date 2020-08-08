Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Множество тайников по всему Крыму": Экс-офицер СБУ раскрыл планы Киев...
Чем закончится история с задержанием "десанта Вагнера" в Минске? Мнени...
В Крыму ответили на слова Лукашенко о войне на полуострове
После "украинской сенсации" Владимир Путин созвал Совет безопасности
Главная / В мире

Выводил деньги вплоть до национализации банка: Минюст США дошёл до суда по делу Коломойского

08 августа 2020, 14:55  •  113 • В мире
Минюст США подал два иска в окружной суд Южной Флориды по делу известного украинского олигарха Игоря Коломойского. Силовики считают, что Коломойский вместе с партнёром Геннадием Боголюбовым выводили средства вплоть до национализации банка.
Минюст США дошёл до суда по делу украинского олигарха Игоря Коломойского. ФБР, таможенная служба США, а также прокуратура заинтересовались делами Коломойского недавно. Силовики считают, что он совершил преступления на территории США. Украинского олигарха заподозрили в крупных денежных махинациях.
Как сообщали сотрудники правоохранительных органов, у них возникли претензии у Игорю Коломойскому и его деловому партнёру Геннадию Боголюбову. В США считают, что Коломойский и Боголюбов купили недвижимость в штатах Кентукки и Техас на выведенные из "Приватбанка" деньги. С 2008 по 2016 год и вплоть до ликвидации банка они выводили деньги со счетов.
Для этого использовали офшоры - в том числе кипрское подразделение Приватбанка. Деньги переправляли за рубеж, где Мордехай Корф и Уриэль Лабер через подставные фирмы под общим названием Optima отмывали их через фонды. В результате были куплены бизнес-центр в Луисвилле, а также офисный центр в Далласе.
Напомним, что ФБР заинтересовалась делами Коломойского в США ещё весной прошлого года. В августе 2020 года прошли обыски в компании Optima Management Group, связанной с Игорем Коломойским.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



113
Источник
Похожие новости
08 августа 2020, 03:55
"Красные линии" ядерного сдерживания: Российский Генштаб выдал предупреждение
07 августа 2020, 16:00
Украинский министр на фоне ржавых бочек объявил распродажу
07 августа 2020, 20:35
"Эксперты" Forbes могли принять за российский C-400 полевой туалет
08 августа 2020, 00:15
Страшный взрыв в Бейруте повторился спустя 15 лет: кому выгодна дестабилизация обстановки?
07 августа 2020, 23:15
«Нарушение ключевых демократических принципов»: МИД РФ отреагировал на маркировку российских СМИ в Twitter
08 августа 2020, 11:15
"Страна свободы"? В ФРГ ответили на угрозу "финансового разрушения" из-за "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 августа 2020, 02:05
После "украинской сенсации" Владимир Путин созвал Совет безопасности
08 августа 2020, 00:15
"Будет востребован в любой стране": В России нашли самый большой цветной ал...
08 августа 2020, 00:15
В России приструнили Польшу из-за планов по "возвращению" Крыма
08 августа 2020, 00:15
Рядом с Лукашенко есть украинский агент или дурак: Медведев о провокации с 33 "н...
08 августа 2020, 03:55
"Красные линии" ядерного сдерживания: Российский Генштаб выдал предупрежден...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 августа 2020, 12:05
"Десант Вагнера" готовил майдан? Билеты задержанных в Белоруссии "сдали" их миссию
01 августа 2020, 19:45
Реальный план захвата Белоруссии существует. К России он не имеет отношения
07 августа 2020, 01:20
Ельцин пожалел о Путине: Откровения от Лукашенко
02 августа 2020, 17:15
Кандидат в президенты Светлана Тихановская - о задержании белорусскими властями 33 россиян: Сделали хуже себе, а не России
02 августа 2020, 18:40
Украинские байкеры-знаменосцы побоялись выехать на крымскую «нейтралку»
02 августа 2020, 01:15
Израильский и украинский эксперты поспорили о крушении MH17: "Наш Плохиш сдал заказчиков"
06 августа 2020, 00:35
"Дальше хоть трава не расти": Медведев предупредил о печальных последствиях для Белоруссии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.