Вывод войск США из Афганистана может стать одним из вопросов на переговорах в Москве - МИД

На переговорах в Москве со спецпредставителем США могут поднять вопрос о выводе американских войск из Афганистана, сообщает МИД.

Вопрос вывода американских войск из Афганистана может быть поднят на предстоящей встрече спецпредставителем США Залмаем Халилзадом. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

В ведомстве не исключают, что на переговорах в столице России с участием спецпредставителя США может быть поднят вопрос о дальнейшем присутствии войск США в Афганистане. Ожидается, что американский дипломат прибудет с визитом в Москву в декабре этого года.

Напомним, что Халилзад является спецпредставителем Госдепа США по Афганистану. Американские войска находятся в этой стране уже многие годы, но не добились каких-то ощутимых результатов в борьбе с террористическими организациями и группировками боевиков.