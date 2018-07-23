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Вывод без инсценировок: почему Запад настоял на эвакуации «Белых касок» из Сирии

23 июля 2018, 07:39  •  220 • В мире
«Белым каскам» предоставили возможность покинуть Сирию по инициативе стран Запада. Как уточнил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, эвакуацию провели по просьбе президента США Дональда Трампа, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и других мировых лидеров. Власти Иордании, которая приняла членов организации и их родственников, обсудили операцию с главой МИД России Сергеем Лавровым. При этом, по данным СМИ, одну из групп «Белых касок» не удалось эвакуировать, она всё еще находится в САР.
 
globallookpress.com © Barcroft Media
 

Операция по эвакуации членов организации «Белые каски» была проведена по просьбе президента США Дональда Трампа, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и ряда других мировых лидеров. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Решение об эвакуации поприветствовали в Госдепе США. «Соединённые Штаты приветствуют безопасную эвакуацию из юго-западной части Сирии более 400 членов гражданской обороны Сирии, также известных как «Белые каски», и членов их семей», — говорится в сообщении.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини назвала вывод членов «Белых касок» «гуманитарным жестом», отметив, что «их жизни угрожала неминуемая опасность».

Ранее Дамаск и Москва не однократно обвиняли организацию в сотрудничестве с боевиками. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что «сотрудники «Белых касок» имеют тесные связи с террористическими группировками в Сирии», в том числе с «Джабхат ан-Нусрой»*.

Иорданский министр иностранных дел Айман Сафади в ходе телефонного разговора, который состоялся 22 июля, проинформировал своего российского коллегу Сергея Лаврова о проведённой операции по эвакуации.

«Основное внимание было уделено развитию обстановки в Ближневосточном регионе, в первую очередь в Сирийской Арабской Республике, в свете успешно проходящей антитеррористической операции на юго-западе Сирии. Сафади, в частности, информировал о прибытии в Иорданию членов так называемой НПО «Белые каски», которые после краткого пребывания будут перенаправлены в ряд западных стран», — говорится в сообщении МИД России в Facebook.

22 июля Израиль сообщил об эвакуации активистов организации «Белые каски» и их семей из Сирии. Как пояснил официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон, «гуманитарная операция» была проведена по просьбе США, Канады и европейских стран. По данным CBC, до 50 активистов и около 200 членов их семей примут власти Канады.

При этом телеканал отмечает, что в операции также принимает участие Великобритания. Глава британского МИД Джереми Хант поприветствовал эвакуацию «Белых касок» и отметил, что Израиль и Иордания приняли беженцев по запросу Лондона и его союзников. По данным The Guardian, британские власти готовы предоставить убежище в общей сложности 500 активистам и членам их семей.

О готовности принять часть эвакуированных также заявили власти Германии. Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер уточнил, что страна примет восемь членов организации и их родственников, назвав это решение «гуманитарным обязательством».

Как сообщает AFP со ссылкой на источники в канадском правительстве, одну из групп организации «Белые каски» не удалось эвакуировать. По данным источника, группа всё ещё находится в Сирии, так как «не смогла добраться до границы из-за ситуации на местности».

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«Сейчас члены этой организации пытаются выйти из этого региона, чтобы не попасть в плен к сирийской правительственной армии, потому что совершенно очевидно, что в этом случае их допросят, с ними будут проводиться следственные действия... Часть представителей «Белых касок» участвовали в операциях западных спецслужб и не должны оказаться на территории, подконтрольной сирийской армии», — отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

В июне США выделили на работу организации $6,6 млн. Это решение осудили в МИД Сирии, отметив, что активисты используются западными странами для осуществления террористической деятельности с задействованием химического оружия.

  • A soldier loyal to Syria's President Bashar al-Assad's forces is seen in Quneitra, Syria July 22, 2018. REUTERS/Omar Sanadiki
  • Reuters
  • © Omar Sanadiki

Несмотря на затраты, Вашингтон наряду с партнёрами поприветствовал эвакуацию «Белых касок», при этом назвав их «миротворцами».

Как ранее отмечали в Минобороны России, на Западе уже считается «нормой то, что единственным доказательством проведения атак становятся данные от оппозиционных НПО, таких как «Белые каски», Сирийско-американское медицинское общество, Сирийский центр фиксации химических нарушений».

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«Они устраивали ряд резонансных с точки зрения западной пропаганды провокаций. Например, те же истории с химическим оружием, когда «Белые каски» были первыми на местах, якобы спасали людей, передавали информацию. Если эта информация попадёт в руки сирийских спецслужб, она будет опубликована», — заявил RT доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

По его словам, «Белые каски» были «пиар-подразделением боевиков», а их эвакуацией Запад покажет, что заботится о «своих» людях в Сирии.

В свою очередь, военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец полагает, что вопрос об эвакуации «Белых касок» мог обсуждаться на саммите Россия — США. По его мнению, Москва могла инициировать этот шаг, чтобы «убрать с поля боя организацию, которая не способствовала умиротворению, а разжигала рознь» между странами, задействованными в урегулировании.

Напомним, что «Белые каски» позиционируют себя в качестве «миротворческой организации». При этом жители Сирии обвиняют их в связях с боевиками.

«В роликах они (представители «Белых касок». — RT) как будто оказывают помощь всем, но на самом деле они помогают только своим: боевикам, родственникам и близким. О мирных жителях они думают в последнюю очередь», — рассказывал RT один из сирийцев.

Помимо этого, «Белые каски» не раз уличали в постановке роликов. Одним из них стало видео «химической атаки» в городе Дума. Эти кадры, в частности, послужили едва ли не главным основанием для ракетного удара США, Великобритании и Франции по САР в ночь на 14 апреля.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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