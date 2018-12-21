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“Вывод американских войск - это удар в лицо Израилю” – американский обозреватель прокомментировал ситуацию в Сирии
21 декабря 2018, 01:39 • 48 • В мире
Алан Позенер из американского издания Welt раскритиковал вывод войск США из Сирии: “Вывод американских войск - это удар в лицо Израилю", заявляет автор. Он также считает, что Трамп "по настроению открывает дорогу Ирану и России".
Обозреватель издания Welt Алан Позенер прокомментировал решение президента США Дональда Трампа о выводе вооруженных сил из Сирии. Позенер считает, что это предательство по отношению к Израилю, курдам, европейцам. "На Соединенные Штаты больше нельзя положиться. Трамп по настроению открывает дорогу Ирану и России" – заключает автор.
Позенер даже прокомментировал популярные в некоторых кругах слухи о том, что Дональд Трамп во внешней политики находится в руках израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Приверженцы данной версии подкрепляли свою теорию следующими фактами: американское посольство США было перенесено в Иерусалим и США вышло из сделки с Ираном.
"Теперь же президент США доказал, что Нетаньяху вообще не имеет на него влияния, ведь вывод американских войск - это удар в лицо Израилю. Это открывает дорогу иранским войскам и вооружениям на Запад ", - пишет автор материала.
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