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Вывезут не всех: Сколько российских школьников "застряло" в США, до сих пор неизвестно

28 апреля 2020, 16:10  •  79 • Политика
К вылету из Нью-Йорка 28 апреля готовится очередной рейс до Москвы. На борту - российские школьники, "застрявшие" в США. Однако, судя по словам посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, до сих пор неизвестно точное количество этих детей. Так что вывезут пока из страны не всех "застрявших" ребят.
Сегодня в Москву из Нью-Йорка запланирован гуманитарный авиарейс, на котором вылетит на Родину часть "застрявших" в США школьников. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице посольства в Facebook отметил, что "рейс формируется непросто". В списках пассажиров и пожилые люди после операций, и те самые школьники, которые оказались в Америке "в рамках неких учебных программ".
Российских детей собирают по 15 штатам. Пытаются это сделать. Судя по словам посла, до сих пор неизвестно точное количество этих детей и вывезут 28 апреля не всех "застрявших" учащихся.
"Нам ещё предстоит большая работа по выяснению точного количества застрявших здесь школьников, их имен и контактов", - отметил Антонов.
К слову, для того большинству ребят предстоит сделать несколько пересадок до Нью-Йорка. Дорога для некоторых из них была оплачена из денег, которые собрали российские дипломаты. Есть среди школьников и такие, чьи американские семьи, где они жили, вообще отказались их "транспортировать из отдалённых населённых пунктов в местные аэропорты".
Антонов подчеркнул, что наши дипломаты готовы помогать тем, кто хочет вернуться в Россию.
"Разумеется, никого заставить не можем, - подчеркнул при этом посол. - Да этого и не надо".
Он обратил внимание родителей на то, что те самостоятельно должны определиться, насколько защищены их дети в Америке на время пандемии в стране.
Речь идёт о старшеклассниках, которые, как сообщили ранее в МИД РФ, прибыли на территорию США ещё минувшей осенью в рамках некой учебной программы. Из-за ситуации с распространением коронавируса программа была свёрнута.
Вечером 14 апреля на сайте МИД России появился комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой по ситуации с российскими школьниками в США. В комментарии Захарова пишет, что изначально о бедственном положении российских детей посольству России в США сообщили в Госдепе, но там не стали приводить никаких подробностей.
"Нам только сказали, что в рамках одной лишь курируемой самим Госдепартаментом программы Secondary School Student Program в США прибыли 74 российских старшеклассника. Теперь её реализация в "пожарном" порядке сворачивается из-за пандемии. Принимающая сторона не несёт никакой ответственности за детей, они до сих пор даже не предоставили списков и сведений об их конкретном местопребывании", - пишет Захарова.
В комментарии примечательно и то, что никакого "обмена" старшеклассниками у России с США, по идее, быть не должно: единственная работавшая с 1992 года программа такого "обмена" FLEX (Future Leaders Exchange) была закрыта по решению Москвы 1 октября 2014 года после вопиющего случая оформления американской гомосексуальной парой опекунства над российским школьником.

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