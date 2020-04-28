Вывезут не всех: Сколько российских школьников "застряло" в США, до сих пор неизвестно

Сегодня в Москву из Нью-Йорка запланирован гуманитарный авиарейс, на котором вылетит на Родину часть "застрявших" в США школьников. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице посольства в Facebook отметил, что "рейс формируется непросто". В списках пассажиров и пожилые люди после операций, и те самые школьники, которые оказались в Америке "в рамках неких учебных программ".

Российских детей собирают по 15 штатам. Пытаются это сделать. Судя по словам посла, до сих пор неизвестно точное количество этих детей и вывезут 28 апреля не всех "застрявших" учащихся.

"Нам ещё предстоит большая работа по выяснению точного количества застрявших здесь школьников, их имен и контактов", - отметил Антонов.

К слову, для того большинству ребят предстоит сделать несколько пересадок до Нью-Йорка. Дорога для некоторых из них была оплачена из денег, которые собрали российские дипломаты. Есть среди школьников и такие, чьи американские семьи, где они жили, вообще отказались их "транспортировать из отдалённых населённых пунктов в местные аэропорты".

Антонов подчеркнул, что наши дипломаты готовы помогать тем, кто хочет вернуться в Россию.

"Разумеется, никого заставить не можем, - подчеркнул при этом посол. - Да этого и не надо".

Он обратил внимание родителей на то, что те самостоятельно должны определиться, насколько защищены их дети в Америке на время пандемии в стране.

Речь идёт о старшеклассниках, которые, как сообщили ранее в МИД РФ, прибыли на территорию США ещё минувшей осенью в рамках некой учебной программы. Из-за ситуации с распространением коронавируса программа была свёрнута.

Вечером 14 апреля на сайте МИД России появился комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой по ситуации с российскими школьниками в США. В комментарии Захарова пишет, что изначально о бедственном положении российских детей посольству России в США сообщили в Госдепе, но там не стали приводить никаких подробностей.

"Нам только сказали, что в рамках одной лишь курируемой самим Госдепартаментом программы Secondary School Student Program в США прибыли 74 российских старшеклассника. Теперь её реализация в "пожарном" порядке сворачивается из-за пандемии. Принимающая сторона не несёт никакой ответственности за детей, они до сих пор даже не предоставили списков и сведений об их конкретном местопребывании", - пишет Захарова.

В комментарии примечательно и то, что никакого "обмена" старшеклассниками у России с США, по идее, быть не должно: единственная работавшая с 1992 года программа такого "обмена" FLEX (Future Leaders Exchange) была закрыта по решению Москвы 1 октября 2014 года после вопиющего случая оформления американской гомосексуальной парой опекунства над российским школьником.