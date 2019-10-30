Вывезти из Турции ядерное оружие. В США прорабатывают план • 16 • Аналитика









Сложившаяся ситуация не имеет простого решения. Вывод ядерного оружия на фоне нарастающих военно-политических разногласий станет демонстративным жестом утраты доверия к союзнику. Следствием такого решения станет обрыв всех каналов военного сотрудничества между США и Турцией, что приведет к закрытию авиабазы «Инджирлик».



По мнению авторов «Нью-Йорк Таймс», недальновидная политика США привела к ситуации, когда любое из принятых решений приводит к фиаско. В одном случае — потеря непростого, но полезного союзника. В противном случае — угроза утраты контроля над ядерным арсеналом «Инджирлика».



Каждый недружественный или вызывающий жест от руководства страны, согласившейся разместить у себя ЯО, воспринимается американцами как угроза и становится поводом для оценки риска размещения ЯО на этой территории. Размещение такого оружия требует 100% лояльности сателлита.



«Мы храним ядерные заряды в стране, армия которой едва не стреляет из пушек в американских солдат», —

пишет «Нью-Йорк Таймс».



50 термоядерных бомб B-61 оказались заперты в хранилищах авиабазы всего в 400 км от турецко-сирийской границы.



Ядерное оружие в заложниках у Эрдогана

Турция — явно не та страна, которая бы считала размещенное на её территории иностранное ЯО только источником экологической угрозы. Наоборот, она проявляет к оружию определенный интерес. Выступая в сентябре, Реджеп Эрдоган заявил о неприемлемости ситуации, при которой его страна не имеет собственных ядерных сил. По словам Эрдогана, «ими обладают все развитые государства мира».



Заявление является прямым нарушением обещаний, данных турецкой стороной перед международным сообществом. Турция — одна из 190 государств, присоединившихся к Договору о нераспространении ядерного оружия. Де-факто подпись означает добровольный отказ страны-подписанта от попыток по созданию ЯО и признания исключительного права «пяти великих держав» на обладание ядерным оружием.



Именно поэтому из всех «развитых государств мира» практически никто не имеет собственного ЯО.



Конечно, любые заявления Эрдогана необходимо пропускать сквозь фильтр дешевого популизма. Но, как уже отмечалось выше, в контексте проблемы ядерного оружия подобные «шутки» считаются неприемлемыми. С точки зрения США это реальная угроза и повод эвакуировать арсенал.



Создавшаяся напряженность вокруг подземных арсеналов а/б «Инджирлик» происходит на фоне 60-летней годовщины развертывания ядерных средств на территории Турции. Но теперь не время для парадов. Отказ от дальнейшего размещения и вывод ЯО можно считать решенным вопросом. Это требовалось сделать давно ввиду многих обстоятельств. План эвакуации подготовлен и будет приведен в исполнение при первой же возможности.



Судьба самого «Инджирлика» до конца неясна. В ближайшей перспективе база может быть передана турецким ВВС, а дислоцируемые здесь подразделения ВВС США переведены в другое место. Среди вероятных претендентов — греческая авиабаза «Соуда-Бей» на острове Крит.





С другой стороны, «Инджирлик» знал кризисы и посерьезнее. В середине 1970-х США уже вводили военное эмбарго в отношении Турции из-за вторжения турецких сил на северный Кипр. Всерьез поднимался вопрос об исключении Турции из НАТО и закрытии американских баз на её территории. Но прошло 45 лет, а всё на своих местах.



«Инджирик» — опорная авиабаза НАТО в Малой Азии и самая восточная из авиабаз, используемых США в Европе

Была основана в 1955 году. Ввиду удачного расположения вблизи черноморских границ СССР, а также непосредственной близости от Сирии, Ирака и всей зоны арабо-израильского конфликта база «Инджирлик» превратилась в зловещий символ холодной войны. Отсюда вылетали на разведку знаменитые U-2. Отсюда отправился в свой последний разведывательный полет Г. Пауэрс. Силами этой базы обеспечивался весь северный сектор военных операций против Ирака.



В последние десятилетия «Инджирлик» (тур. «Инжирная роща») превратился в логистический центр снабжения террористических группировок на Ближнем Востоке. Любые призывы турецкой общественности о необходимости «прозрачности» и установления контроля над работой «Инджирлика» традиционно игнорируются американской стороной. Именно с «Инджирлика» действовала авиация мятежников во время попытки военного переворота в Турции (2016 г.).



Статус базы позволяет её совместное использование ВВС Турции и ВВС стран НАТО. О деталях «сотрудничества» будет рассказано чуть ниже. Любопытно, что ПВО авиабазы обеспечивает испанская бригада, оснащенная ЗРК «Пэтриот».



О деструктивном влиянии этого места, ставшего «центром поддержки сил, пытающихся расколоть Турцию», было впервые громко заявлено в начале 1990-х гг. Генерал Эшреф Битлис, прямо обвинивший США в снабжении оружием курдских формирований через «Инджирлик», спустя короткое время погиб в странной авиакатастрофе.



Наряду с авиабазой «Авиано» в итальянских Альпах, базами «Волкель» в Нидерландах и «Лейкенхит» в Великобритании «Инджирлик» является одним из главных мест размещения ядерного арсенала США в Европе.



На турецкой авиабазе возведено 21 арочное железобетонное укрытие для авиатехники с камерой-хранения для термоядерных бомб

Данное фортификационное сооружение носит обозначение WS-3 (Weapons Storage and Security System). Технически оно представляет «каменный колодец», ведущий в охраняемое подземное помещение, имеющее все необходимые средства для мониторинга за состоянием оружия и обеспечения его безопасности.



По понятным причинам, схема WS-3 и какие-либо подробности, касающиеся схемы хранилища, его глубины и принятых мер безопасности, в открытом доступе отсутствуют. Попадаются лишь изображения арочных укрытий, с отчетливо различимыми прорезями в бетонном настиле.





Арочное укрытие с подземным хранилищем ЯО на а/б «Волкель»



Также опубликованы снимки внутренних помещений WS-3, прошедшие официальную цензуру, на которых толком ничего не разглядеть нельзя. Все, что можно сказать по этим фото: сооружение достаточно просторно для нахождения внутри группы из нескольких военных и беспрепятственного доступа к любой части оружия. Термоядерная бомба B61-12 подвешена на балочном держателе, и именно в таком виде подается подъемником на поверхность.



Смысл сооружения WS-3 заключается в размещении ЯО непосредственно на стоянке авиатехники (вернее, под ней). Тем самым:



а) сокращается время подготовки к вылету:

б) исключаются опасности, связанные с транспортировкой спецбоеприпасов по территории авиабазы, особенно при повышенном уровне военной или террористической угрозы. Одновременно, обеспечивается скрытность подготовки к боевому вылету с применением ЯО.



В противном случае любое перемещение ЯО по территории базы — протокольная операция, требующая привлечения полусотни единиц личного состава и кортежей из десятка транспортных средств.





«Ядерные учения» на турецкой авиабазе, 2009 г.



Укрытия WS-3 размещены в т.н. натовском секторе «Инджирлика» (де-факто американском), куда туркам доступ воспрещен. Эта зона расположена в самом центре, непосредственно вблизи летного поля и отгорожена от «союзничков» двойным забором (и наверняка заминированной полосой со схемой расстановки мин дабл-Z).



Остается лишь пожелать, что вся эта фортификация в скором времени утратит всякий смысл. Ядерное оружие отправится подальше, за океан, домой. На заброшенном аэродроме «Инджирлик» будут гулять ветер и копошиться жители местных поселков, разбирая электрощиты и балочные держатели бомб на металлолом.











На спутниковых снимках, датированных мартом 2019 г., на авиабазе «Инджирлик» проходят учения по транспортировке и погрузке ядерного оружия на транспортный С-17. На рулежных дорожках, ведущих к хранилищу WS3, заметно большое число автотранспорта и броневиков. Возле транспортного самолета замечен 18-метровый «ядерный» трейлер, обычно припаркованный возле здания технической службы 39-го авиакрыла (отвечающего за сохранность ЯО на базе «Инджирлик») в левой части карты.



По данным издания «Нью-Йорк Таймс», на прошлой неделе Госдеп США совместно с Министерством энергетики и военными начал проработку плана эвакуации ядерных боезарядов с территории Турции.Сложившаяся ситуация не имеет простого решения. Вывод ядерного оружия на фоне нарастающих военно-политических разногласий станет демонстративным жестом утраты доверия к союзнику. Следствием такого решения станет обрыв всех каналов военного сотрудничества между США и Турцией, что приведет к закрытию авиабазы «Инджирлик».По мнению авторов «Нью-Йорк Таймс», недальновидная политика США привела к ситуации, когда любое из принятых решений приводит к фиаско. В одном случае — потеря непростого, но полезного союзника. В противном случае — угроза утраты контроля над ядерным арсеналом «Инджирлика».Каждый недружественный или вызывающий жест от руководства страны, согласившейся разместить у себя ЯО, воспринимается американцами как угроза и становится поводом для оценки риска размещения ЯО на этой территории. Размещение такого оружия требует 100% лояльности сателлита.50 термоядерных бомб B-61 оказались заперты в хранилищах авиабазы всего в 400 км от турецко-сирийской границы.Турция — явно не та страна, которая бы считала размещенное на её территории иностранное ЯО только источником экологической угрозы. Наоборот, она проявляет к оружию определенный интерес. Выступая в сентябре, Реджеп Эрдоган заявил о неприемлемости ситуации, при которой его страна не имеет собственных ядерных сил. По словам Эрдогана, «ими обладают все развитые государства мира».Заявление является прямым нарушением обещаний, данных турецкой стороной перед международным сообществом. Турция — одна из 190 государств, присоединившихся к Договору о нераспространении ядерного оружия. Де-факто подпись означает добровольный отказ страны-подписанта от попыток по созданию ЯО и признания исключительного права «пяти великих держав» на обладание ядерным оружием.Именно поэтому из всех «развитых государств мира» практически никто не имеет собственного ЯО.Конечно, любые заявления Эрдогана необходимо пропускать сквозь фильтр дешевого популизма. Но, как уже отмечалось выше, в контексте проблемы ядерного оружия подобные «шутки» считаются неприемлемыми. С точки зрения США это реальная угроза и повод эвакуировать арсенал.Создавшаяся напряженность вокруг подземных арсеналов а/б «Инджирлик» происходит на фоне 60-летней годовщины развертывания ядерных средств на территории Турции. Но теперь не время для парадов. Отказ от дальнейшего размещения и вывод ЯО можно считать решенным вопросом. Это требовалось сделать давно ввиду многих обстоятельств. План эвакуации подготовлен и будет приведен в исполнение при первой же возможности.Судьба самого «Инджирлика» до конца неясна. В ближайшей перспективе база может быть передана турецким ВВС, а дислоцируемые здесь подразделения ВВС США переведены в другое место. Среди вероятных претендентов — греческая авиабаза «Соуда-Бей» на острове Крит.С другой стороны, «Инджирлик» знал кризисы и посерьезнее. В середине 1970-х США уже вводили военное эмбарго в отношении Турции из-за вторжения турецких сил на северный Кипр. Всерьез поднимался вопрос об исключении Турции из НАТО и закрытии американских баз на её территории. Но прошло 45 лет, а всё на своих местах.Была основана в 1955 году. Ввиду удачного расположения вблизи черноморских границ СССР, а также непосредственной близости от Сирии, Ирака и всей зоны арабо-израильского конфликта база «Инджирлик» превратилась в зловещий символ холодной войны. Отсюда вылетали на разведку знаменитые U-2. Отсюда отправился в свой последний разведывательный полет Г. Пауэрс. Силами этой базы обеспечивался весь северный сектор военных операций против Ирака.В последние десятилетия «Инджирлик» (тур. «Инжирная роща») превратился в логистический центр снабжения террористических группировок на Ближнем Востоке. Любые призывы турецкой общественности о необходимости «прозрачности» и установления контроля над работой «Инджирлика» традиционно игнорируются американской стороной. Именно с «Инджирлика» действовала авиация мятежников во время попытки военного переворота в Турции (2016 г.).Статус базы позволяет её совместное использование ВВС Турции и ВВС стран НАТО. О деталях «сотрудничества» будет рассказано чуть ниже. Любопытно, что ПВО авиабазы обеспечивает испанская бригада, оснащенная ЗРК «Пэтриот».О деструктивном влиянии этого места, ставшего «центром поддержки сил, пытающихся расколоть Турцию», было впервые громко заявлено в начале 1990-х гг. Генерал Эшреф Битлис, прямо обвинивший США в снабжении оружием курдских формирований через «Инджирлик», спустя короткое время погиб в странной авиакатастрофе.Наряду с авиабазой «Авиано» в итальянских Альпах, базами «Волкель» в Нидерландах и «Лейкенхит» в Великобритании «Инджирлик» является одним из главных мест размещения ядерного арсенала США в Европе.Данное фортификационное сооружение носит обозначение WS-3 (Weapons Storage and Security System). Технически оно представляет «каменный колодец», ведущий в охраняемое подземное помещение, имеющее все необходимые средства для мониторинга за состоянием оружия и обеспечения его безопасности.По понятным причинам, схема WS-3 и какие-либо подробности, касающиеся схемы хранилища, его глубины и принятых мер безопасности, в открытом доступе отсутствуют. Попадаются лишь изображения арочных укрытий, с отчетливо различимыми прорезями в бетонном настиле.Также опубликованы снимки внутренних помещений WS-3, прошедшие официальную цензуру, на которых толком ничего не разглядеть нельзя. Все, что можно сказать по этим фото: сооружение достаточно просторно для нахождения внутри группы из нескольких военных и беспрепятственного доступа к любой части оружия. Термоядерная бомба B61-12 подвешена на балочном держателе, и именно в таком виде подается подъемником на поверхность.Смысл сооружения WS-3 заключается в размещении ЯО непосредственно на стоянке авиатехники (вернее, под ней). Тем самым:а) сокращается время подготовки к вылету:б) исключаются опасности, связанные с транспортировкой спецбоеприпасов по территории авиабазы, особенно при повышенном уровне военной или террористической угрозы. Одновременно, обеспечивается скрытность подготовки к боевому вылету с применением ЯО.В противном случае любое перемещение ЯО по территории базы — протокольная операция, требующая привлечения полусотни единиц личного состава и кортежей из десятка транспортных средств.Укрытия WS-3 размещены в т.н. натовском секторе «Инджирлика» (де-факто американском), куда туркам доступ воспрещен. Эта зона расположена в самом центре, непосредственно вблизи летного поля и отгорожена от «союзничков» двойным забором (и наверняка заминированной полосой со схемой расстановки мин дабл-Z).Остается лишь пожелать, что вся эта фортификация в скором времени утратит всякий смысл. Ядерное оружие отправится подальше, за океан, домой. На заброшенном аэродроме «Инджирлик» будут гулять ветер и копошиться жители местных поселков, разбирая электрощиты и балочные держатели бомб на металлолом.На спутниковых снимках, датированных мартом 2019 г., на авиабазе «Инджирлик» проходят учения по транспортировке и погрузке ядерного оружия на транспортный С-17. На рулежных дорожках, ведущих к хранилищу WS3, заметно большое число автотранспорта и броневиков. Возле транспортного самолета замечен 18-метровый «ядерный» трейлер, обычно припаркованный возле здания технической службы 39-го авиакрыла (отвечающего за сохранность ЯО на базе «Инджирлик») в левой части карты. Олег Капцов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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