В России планируют ужесточить правила вывоза детей иностранцами. "Родители смогут прописывать адресные запреты, включая в стоп-лист определенные страны", - отмечают юристы.

Вывезти детей из России станет сложнее. В правительстве одобрили законопроект об ужесточении правил выезда ребёнка за границу при разногласиях родителей. Об этом рассказали в Ассоциации юристов России (АЮР).

Сообщается, что с новыми правилами родитель-иностранец, который настоял на запрете выезда ребенка, и сам не сможет вывезти его из страны. Вместе с тем система в некотором смысле станет более гибкой.

Родители смогут прописывать адресные запреты, включая в стоп-лист определенные страны,

- рассказал председатель правления АЮР Владимир Груздев в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что отозвать запрет на выезд можно будет во внесудебном порядке. Кроме того, родитель, являющийся гражданином России, сам сможет выезжать вместе с ребенком. На него новый запрет распространяться не будет.