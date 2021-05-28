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Вывезти детей из России станет сложнее

28 мая 2021, 16:50  •  151 • Политика
В России планируют ужесточить правила вывоза детей иностранцами. "Родители смогут прописывать адресные запреты, включая в стоп-лист определенные страны", - отмечают юристы.
Вывезти детей из России станет сложнее. В правительстве одобрили законопроект об ужесточении правил выезда ребёнка за границу при разногласиях родителей. Об этом рассказали в Ассоциации юристов России (АЮР).
Сообщается, что с новыми правилами родитель-иностранец, который настоял на запрете выезда ребенка, и сам не сможет вывезти его из страны. Вместе с тем система в некотором смысле станет более гибкой.
Родители смогут прописывать адресные запреты, включая в стоп-лист определенные страны,
- рассказал председатель правления АЮР Владимир Груздев в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что отозвать запрет на выезд можно будет во внесудебном порядке. Кроме того, родитель, являющийся гражданином России, сам сможет выезжать вместе с ребенком. На него новый запрет распространяться не будет.

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