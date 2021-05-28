|
Вывезти детей из России станет сложнее
28 мая 2021, 16:50 • 151 • Политика
В России планируют ужесточить правила вывоза детей иностранцами. "Родители смогут прописывать адресные запреты, включая в стоп-лист определенные страны", - отмечают юристы.
Вывезти детей из России станет сложнее. В правительстве одобрили законопроект об ужесточении правил выезда ребёнка за границу при разногласиях родителей. Об этом рассказали в Ассоциации юристов России (АЮР).
Сообщается, что с новыми правилами родитель-иностранец, который настоял на запрете выезда ребенка, и сам не сможет вывезти его из страны. Вместе с тем система в некотором смысле станет более гибкой.
- рассказал председатель правления АЮР Владимир Груздев в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что отозвать запрет на выезд можно будет во внесудебном порядке. Кроме того, родитель, являющийся гражданином России, сам сможет выезжать вместе с ребенком. На него новый запрет распространяться не будет.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
151
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 мая 2021, 10:20
|
26 мая 2021, 08:00
|
24 мая 2021, 00:05
|
22 мая 2021, 21:30
|
25 мая 2021, 00:50
|
22 мая 2021, 14:10
|
26 мая 2021, 03:25