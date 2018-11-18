«Вывезли тело в чемоданах»: Турция об убийстве журналиста Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии

В Турции заявили, что тело Хашкаджи могли вывезти из страны в чемоданах под прикрытием дипломатической неприкосновенности.

Министр обороны Турции Хулуси Акар раскрыл новые подробности убийства работавшего на США журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии. По словам главы ведомства, саудиты могли расчленить тело убитого ими журналиста, а затем вывезти по частям в чемоданах, пользуясь дипломатической неприкосновенностью.

Журналист Джамаль Хашкаджи работал на американскую газету Washington Post и пропал без вести 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкая полиция заявляет, что обладает аудио- и видеозаписями убийства журналиста внутри саудовского диппредставительства.

Под давлением улик в Саудовской Аравии признали, что журналист погиб в консульстве из-за ссоры с одним из работников диппредставительства. Однако правоохранители Турции настаивают, что убийство было преднамеренным и что журналиста задушили, едва он пересек порог здания. В убийстве обвиняются 15 граждан Саудовской Аравии, которые прибыли накануне убийства журналиста, а затем отбыли на следующий день.