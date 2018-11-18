Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бывший президент Украины Янукович получил серьезные травмы
«Он видит себя офицером оккупации»: В Германии раскритиковали посла США за вызыв...
Запад не поможет: в Киеве боятся войны с Россией
Сепаратной сделки не будет: Кремль полностью исключил передачу Курил Японии
Главная / Политика

«Вывезли тело в чемоданах»: Турция об убийстве журналиста Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии

18 ноября 2018, 19:54  •  64 • Политика
В Турции заявили, что тело Хашкаджи могли вывезти из страны в чемоданах под прикрытием дипломатической неприкосновенности.
Министр обороны Турции Хулуси Акар раскрыл новые подробности убийства работавшего на США журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии. По словам главы ведомства, саудиты могли расчленить тело убитого ими журналиста, а затем вывезти по частям в чемоданах, пользуясь дипломатической неприкосновенностью.
Журналист Джамаль Хашкаджи работал на американскую газету Washington Post и пропал без вести 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкая полиция заявляет, что обладает аудио- и видеозаписями убийства журналиста внутри саудовского диппредставительства.
Под давлением улик в Саудовской Аравии признали, что журналист погиб в консульстве из-за ссоры с одним из работников диппредставительства. Однако правоохранители Турции настаивают, что убийство было преднамеренным и что журналиста задушили, едва он пересек порог здания. В убийстве обвиняются 15 граждан Саудовской Аравии, которые прибыли накануне убийства журналиста, а затем отбыли на следующий день.
«Возможно, они тайно вывезли расчлененное тело Хашкаджи в чемоданах без каких-либо проблем из-за своей дипломатической неприкосновенности», - цитирует газета Yeni Safak слова турецкого министра.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

64
Источник
Похожие новости
18 ноября 2018, 16:39
«Он видит себя офицером оккупации»: В Германии раскритиковали посла США за вызывающее поведение
17 ноября 2018, 21:09
Белоруссия напомнила Пашиняну о неприменимости правил «уличной демократии» на международной арене
18 ноября 2018, 00:24
Профессору, обвинившему «Машу и Медведя» в пропаганде, посоветовали самому делать мультики для МИ-6

18 ноября 2018, 16:39
Захарова посоветовала британским СМИ обратить внимание на Донбасс, а не на мультики
17 ноября 2018, 21:09
Супероружие России и экономическое давление Китая делают США уязвимыми, считает эксперт
18 ноября 2018, 19:54
Художественную литературу не читает: Песков рассказал, что делает Путин во время долгих авиаперелетов
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
18 ноября 2018, 06:54
В России – главные роли, в Киеве – «Грусть пилота» за копейки: Поддержавший АТО актер...
18 ноября 2018, 03:39
«Ломали двери, оскорбляли»: сторонники автокефалии штурмовали резиденцию митрополита ...
18 ноября 2018, 08:24
Бывший президент Украины Янукович получил серьезные травмы
18 ноября 2018, 03:39
Всем карикатуристам – санкции: Дипломаты ищут спасение от «Маши и Медведя»
18 ноября 2018, 00:09
Политолог прокомментировал заявление Порошенко о многообещающих отношениях с США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
16 ноября 2018, 14:28
22 города без тепла - это не очень страшно
15 ноября 2018, 03:54
«Масштабы проблемы лишь нарастают»: почему США не могут взять под контроль ситуацию с пожарами в Калифорнии
12 ноября 2018, 15:54
В Краснодаре задержали агента украинской разведки по кличке «Вова»
14 ноября 2018, 08:24
Киеву посоветовали провести блицкриг и дойти до Красной площади
16 ноября 2018, 17:24
"Это ненормально": В Госдуме предложили проверить депутата, пытавшегося засунуть коллеге палец в ухо
12 ноября 2018, 14:24
На хвастовство Порошенко про 40 встреч в сети ответили красноречивым эпизодом из «Золушки»
17 ноября 2018, 21:09
«Если не будет боекомплекта, то задавлю»: Украинский армеец заявил, что готов убивать детей в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.