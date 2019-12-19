«Вывести ситуацию в медийное поле»: добьётся ли Трамп снятия обвинений с членов своего предвыборного штаба

Дональд Трамп считает, что следует пересмотреть все судебные дела, инициированные по итогам оперативных мероприятий ФБР в отношении членов его избирательного штаба в 2016 году. Ранее Минюст установил, что ФБР, проводя расследование против команды Трампа из-за её предполагаемых связей с Россией, действовал с нарушениями закона. По мнению экспертов, дела соратников президента вряд ли пересмотрят, однако тему незаконных преследований членов своей команды Трамп будет использовать в ходе предвыборной кампании 2020 года.

Президент США Дональд Трамп считает, что следует пересмотреть все дела, возбуждённые по результатам оперативных мероприятий, которые проводились против сотрудников его избирательного штаба в 2016 году по указанию тогдашнего директора ФБР Джеймса Коми. Об этом он написал в своём Twitter.

«Итак, если Коми и высшие чины ФБР оказались нечистоплотными служителями закона и обманывали суд по делам иностранной разведки, то разве все эти сфабрикованные дела не должны быть аннулированы или прекращены?» — задался американский лидер риторическим вопросом в своём Twitter.

Известно, что в рамках расследования Сrossfire Hurricane проводился ряд оперативных мероприятий против четырёх сотрудников избирательного штаба Трампа: Пола Манафорта, Майкла Флинна, Джорджа Пападопулоса и Картера Пейджа.

Напомним, что Министерство юстиции США опубликовало 9 декабря доклад, посвящённый нарушениям в ходе расследования Crossfire Hurricane, которое вело ФБР против Трампа в 2016 году, во время его избирательной кампании. Спецслужба хотела выяснить, связан ли он или его команда с российскими властями. Согласно докладу Минюста, сотрудники спецслужбы допустили многочисленные нарушения, в числе которых подтасовка данных, предоставленных суду для получения санкции на слежку.

Расследование Сrossfire Hurricane не подтвердило, что кто-либо из этой четвёрки был связан с властями России. Однако впоследствии трое из четырёх оказались под следствием за другие правонарушения, в расследовании которых также участвовало ФБР. Манафорта осудили на 7,5 года лишения свободы за незаконный лоббизм в интересах Украины. Пападопулос приговорён к 14 суткам тюремного заключения, 200 часам общественных работ и штрафу в размере $9,5 тыс. за ложные показания, которые он дал ФБР относительно своих контактов.

Майклу Флинну также инкриминировалась ложь в показаниях ФБР.

Вопросы без ответов

Непосредственным итогом доклада Минюста стало предписание суда по делам иностранной разведки. Оно было сделано 17 декабря. Правительству предписано в срок не позднее 10 января 2020 года проинформировать суд «в письменном виде под присягой» о мерах, которые делаются для того, чтобы нарушения, выявленные в докладе Минюста, больше не повторялись.

Здание ФБР

Reuters

© Yuri Gripas

Трамп, тем не менее, считает, что необходимо сделать более серьёзные «оргвыводы» в отношении ФБР. В своём Twitter он поинтересовался у Коми, не должен ли тот извиниться перед президентом и провести за решёткой долгие годы.

So now Comey’s admitting he was wrong. Wow, but he’s only doing so because he got caught red handed. He was actually caught a long time ago. So what are the consequences for his unlawful conduct. Could it be years in jail? Where are the apologies to me and others, Jim? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 декабря 2019 г.

Однако ни о необходимости возбудить уголовное дело против бывшего директора ФБР, ни о пересмотре приговоров бывшим сотрудникам избирательного штаба Трампа судьи и прокуроры пока не говорят.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер полагает, что против Коми в ближайшее время не будет начато расследование.

«Чтобы этому делу был дан ход, нужно либо решение кого-то из судей, кто возьмёт это дело под свой контроль, либо решение генерального прокурора Уильяма Барра. Судьи процессуально полностью независимы, поэтому воздействовать на них Трамп не может. Генеральный прокурор является номенклатурой президента, поэтому в принципе он может начать расследование. Но, по моему мнению, он пока занимает выжидательную позицию и не хотел бы брать всю инициативу на себя», — сказал Брутер в беседе с RT.

Эксперт также отмечает, что идея привлечь Коми к уголовной ответственности юридически плохо обоснована. Действия ФБР в ходе Сrossfire Hurricane, какими бы предосудительными они ни были, не дают бесспорных правовых оснований для пересмотра дел в отношении людей из предвыборного штаба Трампа.

«Попадопулос, Флинн и Манафорт проходят по смежным делам. Соответственно, какие бы нарушения служебных обязанностей со стороны ФБР Минюст не установил, на суде их могут не принять к сведению», — сказал Брутер.

Что касается Коми, то даже если его делом займутся всерьёз, его вину будет трудно доказать. Брутер напоминает, что Минюст в своём докладе установил, что расследование Сrossfire Hurricane не было политически мотивированным заказом в отношении Трампа.

«Значит, чтобы отправить Коми за решётку, нужно доказать, что он грубо нарушил какую-либо должностную инструкцию. Но во-первых, не факт, что он действительно пошёл на такое нарушение. Во-вторых, в подобных случаях обычно наказывают исполнителей, а не руководителей», — считает эксперт.

При этом Брутер не исключает, что со временем возможен индивидуальный пересмотр дел кого-либо из соратников Трампа. Но вряд ли в этом случае в ход будут пущены те аргументы, которые сейчас использует президент США в Twitter, чтобы оправдать членов своей команды.

Политические последствия

Тем не менее, эксперты уверены, что заявления Трампа не останутся без последствий. Только они будут не юридическими, а политическими.

Политолог Александр Асафов полагает, что тему неоправданных преследований членов своей команды Трамп будет всячески муссировать в ходе предвыборной кампании 2020 года.

Демонстрация в поддержку импичмента Трампа

Reuters

© Kamil Krzaczynski

«Его задача вывести эту ситуацию максимально в медийное поле, чтобы показать, как демократы манипулировали силовиками. Трамп будет всячески напоминать о том, как его попытались необоснованно обвинить. Он припомнит и комиссию спецпрокурора Роберта Мюллера, которая не выявила его связей с Россией, и доклад Минюста, установивший, что ФБР действовало с нарушениями закона. Перед президентскими выборами 2020 года Демократическая партия будет раскручивать тему импичмента Трампу из-за его попытки получить через Украину компромат на политического соперника. А республиканцы в ответ раскрутят тему прежних необоснованных обвинений в адрес их лидера», — сказал эксперт в беседе с RT.

Однако, по мнению Асафова, добиться отставок в ФБР президенту США вряд ли удастся.

«Зато избирателям расскажут, что все претензии к президенту смехотворны и инициированы демократами, мстящими ему за победу на выборах в 2016 году. Это в глазах общественного мнения дезавуирует все обвинения, которые выдвигались и ещё будут выдвигаться против Трампа», — считает он.

Брутер констатирует, что «американская юстиция, также как и все остальные юстиции мира, избирательна», когда дело касается сложных случаев, где вина подозреваемого не очевидна.

Действия ФБР в расследовании против Трампа как раз относятся к такому сложному случаю, считает эксперт.

«Речь идёт не об убийстве или ограблении, а о нарушении, которое можно оценивать по-разному. Да, сотрудник ФБР предоставил не ту информацию, чтобы получить разрешение на слежку за подозреваемым. Но в целом были или нет основания у ФБР требовать слежки за подозреваемым? Тут возможны интерпретации. А где возможны интерпретации, там всё зависит от позиции судей, сотрудников правоохранительных органов и политического фактора», — заключает Брутер.