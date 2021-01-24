«Вывести из политической игры»: в сенате США объявили о сроках начала процесса по импичменту Трампа

Процесс импичмента бывшего президента США Дональда Трампа в сенате стартует на «неделе, начинающейся с 8 февраля». Об этом заявил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер. Между тем, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, новый американский лидер Джо Байден выразил уверенность, что сенат продолжит параллельно решать и другие вопросы. Впрочем, эксперты сомневаются в том, что демократы смогут добиться импичмента Трампа.

Процесс импичмента экс-президента США Дональда Трампа в сенате стартует на неделе, начинающейся с 8 февраля. Об этом заявил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер.

«Обвинители от палаты представителей зачитают представление к импичменту в понедельник, 25 января, в 19:00. На следующий день, то есть во вторник, 26 января, состоится приведение сенаторов к присяге. После этого обвинителям от палаты представителей и стороне защиты будет дано время на подготовку документов с изложением их правовой позиции — так же, как и в случае с предыдущими разбирательствами, — отметил он. — Затем, когда изложения позиций будут подготовлены, начнутся выступления сторон. Это произойдёт на неделе, начинающейся с 8 февраля».

Шумер также подчеркнул, что никто из американцев «никогда не забудет 6 января — день, когда в районе Капитолия с подачи Дональда Трампа была предпринята попытка восстания».

«Эту ужасную главу в истории нашей страны мы все хотим оставить в прошлом. Но исцеление и единство достижимы только при соблюдении истины и ответственности — того, что и обеспечит данное разбирательство», — сказал политик.

The insurrection at the Capitol incited by Donald J. Trump was a day none of us will ever forget.



There must be truth and accountability.



The House Managers will come to the Senate to read the Article of Impeachment on Monday.



Here’s how the trial will proceed: pic.twitter.com/JjEfprzQly — Chuck Schumer (@SenSchumer) January 22, 2021

Кроме того, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президент Джо Байден считает, что процесс импичмента Трампа не должен повлиять на способность конгресса решать остальные задачи.

«Он (Байден. — RT), после десятилетий работы в сенате, по-прежнему уверен, что сенаторы от обеих партий способны решать сразу несколько задач и смогут продвигаться с выполнением работы по обеспечению нужд американского народа», — отметила Псаки, отвечая на вопрос, не замедлит ли процесс импичмента работу сенаторов по другим важным для США проблемам.

Кроме того, по словам Псаки, новый глава Белого дома «считает, что сенат и конгресс должны сами определить, как им привлечь бывшего президента к ответственности, а также порядок и временные рамки проведения этого процесса».

Беспорядки и последствия

Напомним, на прошлой неделе палата представителей конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа из-за подстрекательства к мятежу.

Такое решение конгрессмены приняли после беспорядков в Вашингтоне 6 января — в день утверждения результатов голосования коллегии выборщиков. Тогда митинг сторонников Трампа перерос в штурм Капитолия. В ходе инцидента погибли пять человек.

Демократы возложили вину на Трампа за беспорядки и призвали к отстранению его от власти. Для того чтобы импичмент состоялся, за это должны проголосовать как минимум две трети сенаторов.

Стоит отметить, что в середине января верхняя палата конгресса была на каникулах и прерывать их для решения вопроса по импичменту Трампа там не стали.

При этом председатель юридического комитета сената Линдси Грэм 17 января призвал коллег отказаться от идеи голосовать по импичменту экс-президента. Свою позицию Грэм отразил в письме, адресованном Чаку Шумеру.

«Как только представление к импичменту поступит на рассмотрение сенату, тому следует проголосовать за его отклонение. Если мы поступим иначе, то отложим исцеление нашей великой нации на неопределённый срок, если не навсегда», — написал Грэм на своей странице в Twitter.

По его словам, попытка сената дисквалифицировать экс-президента есть не что иное, как «антиконституционный акт политической мести».

Экс-президент США Дональд Трамп

© Leah Millis

«Обезвредить Трампа»

После 20 января позиции демократов в сенате укрепились, поскольку республиканцы лишились там большинства после выборов. Впрочем, как отмечают эксперты, даже с учётом этих обстоятельств демократам вряд ли удастся вынести Трампу импичмент.

«Чтобы такое решение было принято, обвинения против экс-президента должны поддержать около 20 республиканцев — почти половина всех представителей этой политической силы в сенате. А это вряд ли возможно, поскольку республиканцы понимают, что голосование направлено в том числе и против них самих, против тех, кто в той или иной мере поддерживал Трампа», — заявил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

По его словам, в целом идея подвергать импичменту президента, который уже покинул свой пост, «выглядит как нонсенс с точки зрения здравого смысла».

«Однако формально это возможно. Нижняя палата успела проголосовать, пока Трамп ещё находился у власти, поэтому теперь, согласно процедуре, описанной в Конституции США, и сенат должен принять решение по этому вопросу. Оставлять дело на полпути с процедурной точки зрения невозможно, так или иначе вторая палата должна как-то этот процесс завершить», — пояснил Рогулёв.

В свою очередь, директор Института США и Канады Валерий Гарбузов в интервью RT отметил, что посредством объявления предполагаемого импичмента «демократы на будущее хотят вывести Трампа из политической игры».

Рогулёв же пояснил, что демократы стремятся объявить Трампу импичмент, поскольку «это закрыло бы ему доступ к участию в последующих президентских выборах и к политической деятельности в целом».

«Президент, отстранённый от власти за нарушение закона, больше не может претендовать на этот пост. Таким образом оппоненты Трампа рассчитывают лишить его шансов баллотироваться в 2024 году. Также это открыло бы возможность для противников Трампа активизировать уголовные судебные разбирательства против него. Экс-президент в случае импичмента также останется без специальной пенсии и других привилегий», — отметил Рогулёв.

По его мнению, даже если демократы не смогут объявить Трампу импичмент, то они активизируют расследование событий 6 января, связанных со штурмом Капитолия.

«Эти разбирательства будут продолжаться в рамках ожесточённой политической борьбы. Понятно, что аргументы демократов тут носят чисто политический характер. Так что речи об объективности по отношению к Трампу тут не идёт», — констатировал аналитик.

Капитолий

Reuters

© Sarah Silbiger

Эксперты считают, что, несмотря на антитрамповскую кампанию демократов и другие их усилия по дискредитации 45-го президента США, так называемый трампизм никуда не исчезнет.

«Избрание Трампа многие политологи оценивали как «восстание белого рабочего класса». И эта прослойка общества с её недовольством никуда не делась. Сейчас Байдену, чтобы наладить отношения с этой группой населения, потребуется много времени. Кроме того, возможности нового президента ограниченны. Поэтому трампизм останется и будет формироваться как политическое направление», — полагает Рогулёв.

Аналогичной позиции придерживается и Гарбузов. По его словам, «Трамп ушёл, но остались те, кто его поддерживал».