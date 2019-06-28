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«Вывели за рубеж 4 млрд рублей»: СК возбудил уголовное дело в отношении основателя и руководителей компании «Рольф»

28 июня 2019, 00:54  •  73 • В России
В четверг, 27 июня, в офисах группы компаний «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски в рамках уголовного дела о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Подозреваемыми в совершении незаконных валютных операций считаются основатель дилерского автохолдинга Сергей Петров и ряд других руководителей. Сам Петров отвергает все обвинения. По его словам, автохолдинг ориентирован «на совершенно честную игру». Между тем в Россию бизнесмен возвращаться не планирует.
 
Салон автодилера «Рольф» на улице Обручева в Москве РИА Новости © Евгений Биятов
 

В отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и ряда других руководителей холдинга возбуждено уголовное дело о валютных махинациях на сумму в 4 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России. Санкция по этой статье грозит наказанием в виде лишения свободы до десяти лет и штрафом в размере 1 млн рублей.

«Следственным комитетом Российской Федерации в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и ряда её руководителей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счёт нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов», — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Как считают следователи, в 2014 году Петров перечислил на счета подконтрольной ему кипрской компании «Панабел Лимитед» деньги, полученные от коммерческой деятельности «Рольфа».

Для этого была задействована ещё одна компания — «Рольф Эстейт», фактическим владельцем которой также является Петров. «Рольф» и «Панабел Лимитед» изготовили подложный договор о купле-продаже акций компании «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости в 4 млрд рублей. Затем денежные средства через подконтрольные Петрову московский банк и иностранные организации поступили в его обращение.

«По уголовному делу следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России в офисах группы компаний «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге, а также у фигурантов уголовного дела проводятся обыски, в ходе которых изучается и изымается финансово-хозяйственная документация, имеющая значение для уголовного дела, а также проводятся допросы сотрудников компании «Рольф», — заключила Петренко.

Отметим, что утром в четверг, 27 июня, в ряде автосалонов «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски в связи с проверкой информации о незаконном выводе средств за рубеж. В пресс-службе компании отметили, что проводимые мероприятия не относятся к операционной деятельности автодилера, который за три последних года заплатил 23 млрд рублей налогов.

  • Сергей Петров
  • РИА Новости
  • © Валерий Левитин

В компании подчеркнули, что представили следователям все необходимые документы.

«Им (следственным органам. — RT) требовался доступ к некоторым компьютерам, он был предоставлен. Операционная деятельность происходит штатно», — приводит РИА Новости заявление представителя автодилера.

Владелец «Рольфа» Сергей Петров в настоящее время находится за границей. Он заявил, что возвращаться на родину не планирует, а все обвинения отвергает. По его словам, он всегда «ориентировал компанию на совершенно честную игру».

«Они (следователи) заинтересовались событиями, которые происходили в 2014 году, хотя я в то время работал в Госдуме. Речь шла о том, что «Рольф» вроде бы купил какую-то компанию, заплатил не столько, сколько она стоит, завысил что-то и использовал подложные документы», — цитирует бизнесмена газета «Ведомости».

Группа компаний «Рольф», основанная в августе 1991 года, — один из крупнейших импортёров и розничных продавцов легковых автомобилей в России, дилерская сеть насчитывает 62 шоурума в Москве и Петербурге. Согласно рейтингу крупнейших частных компаний по версии Forbes, в 2018 году «Рольф» признан лидером автомобильного ретейла в России.

Сергей Петров покинул пост президента компании «Рольф» в 2004 году. В 2019-м он стал 114-м в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России с состоянием в $900 млн. В 2007 и 2011 годах избирался в Государственную думу от партии «Справедливая Россия».

«Он был депутатом от нашей фракции в прошлом созыве, но в новом созыве отказался баллотироваться, и с тех пор связь фракция с ним не поддерживает», — цитирует РИА Новости замглавы фракции Михаила Емельянова.

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