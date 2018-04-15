«Вывели последнюю группу боевиков»: сирийская армия взяла Думу под полный контроль

Правительственные войска САР полностью освободили город Дума в Восточной Гуте от боевиков. Теперь сирийские военные контролируют всю территорию провинции. Зону покинули последние 3976 боевиков с семьями, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон. По заявлению российских военных, гуманитарная операция в Восточной Гуте продолжилась несмотря на ракетные удары коалиции США.

Город Дума в Восточной Гуте полностью перешёл под контроль правительственных сил. Об этом сообщается в заявлении командования сирийской армии. При этом отмечается, что теперь войска контролируют всю территорию Восточной Гуты без исключения.

«Вывод последней группы террористов из города Дума, последнего их оплота в Восточной Гуте​​​. Сапёры приступили к разминированию», — говорится в документе.

Полный вывод боевиков из Думы подтвердили и в российском Центре по примирению враждующих сторон.

«Вчера на 107 автобусах отправлены последние 3976 боевиков с членами семей, выразивших желание покинуть город Дума. Вывод боевиков из города полностью завершён. В общей сложности город покинули 21 145 боевиков и членов их семей», — заявил начальник ЦПВС генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он также уточнил, что всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты были вывезены более 67 тыс. боевиков и членов их семей. При этом Евтушенко отметил, что операция продолжается, даже несмотря на ракетные удары, которые коалиция нанесла по территории Сирии.

Эвакуация боевиков из города Дума

Reuters

«Несмотря на ракетные удары коалиционных сил по Дамаску и его пригородам, гуманитарная операция в Восточной Гуте не останавливается», — сказал генерал-майор.

Он также добавил, что ситуация нормализуется и в других районах республики, где людям выдают гуманитарную помощь в виде воды, медикаментов и продовольствия. За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 210 человек, в провинции Дейр эз-Зор — 450 человек.

Ракетные удары коалиции

14 апреля вооружённые силы Соединённых Штатов, Великобритании и Франции нанесли ракетные удары по территории САР. Поводом для атаки послужили появившиеся 7 апреля сообщения о том, что в городе Дума в Восточной Гуте сирийскими войсками якобы было применено химическое оружие.

Министерство обороны опровергло эти заявления, предоставив доказательства того, что появившееся видео «Белых касок» о якобы последствиях химатаки было постановочным. Организация по запрещению химического оружия направила в Дамаск специалистов для проведения расследования.

Тем не менее, западная коалиция во главе с США не стала дожидаться прибытия экспертов на место предполагаемого применения химоружия. Ссылаясь на секретные данные разведки Вашингтон, Лондон и Париж нанесли ракетный удар по военным и гражданским объектам инфраструктуры Сирии. Силам ПВО САР удалось сбить 71 из 103 выпущенных ракет.

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После ракетного удара по инициативе России было созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН, на котором постпред РФ Василий Небензя представил проект резолюции, осуждающий агрессию стран западной коалиции против Сирии.

Однако документ поддержали лишь три государства — Россия, Китай и Боливия. Восемь государств, в том числе США, Великобритания и Франция, проголосовали против проекта. Ещё четыре страны воздержались.

«Вы сегодня в очередной раз показали миру свои нечистоплотные игры. В советское время была такая брошюра, которая называлась «Откуда исходит угроза миру». В ней рассказывалось о военных приготовлениях Вашингтона и стран НАТО. Ничего не изменилось, угроза миру исходит оттуда же», — прокомментировал Небензя результаты голосования.

При этом он призвал обратить внимание на заявления американских властей и на то, «в какие барабаны сегодня бьют в Вашингтоне, прикрываясь лицемерной заботой о демократии, правах человека и людях вообще».

«Хотелось бы верить, что мы не увидим дня хуже, чем этот», — заключил дипломат.

Постпред США при ООН Никки Хейли, в свою очередь, заявила, что Сирия сама вынудила союзников нанести удар.

«Наша стратегия в Сирии не изменилась, но сирийский режим вынудил нас предпринять действия, основываясь на применении им химоружия», — сказала она на заседании СБ ООН.

Дипломат также назвала бомбардировку Сирии сигналом сирийскому руководству, что США не потерпят использования химического оружия. Постпред считает, что «цивилизованные страны» должны поблагодарить Америку, Британию и Францию за этот шаг.

Впрочем, как отметила Хейли, Вашингтон вновь готов ударить по САР, если потребуется.

«Мы готовы поддерживать давление, если сирийский режим будет настолько глуп, чтобы вновь испытать нашу решимость», — добавила она.