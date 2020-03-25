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Выучил несколько слов по-русски. Снявший флаг ЕС итальянец обратился к Путину
25 марта 2020, 07:35 • 88 • В мире
Житель Италии Федерико Кане свернул флаг Евросоюза, который висел возле его дома, и на его место установил российский триколор. Он выучил несколько слов по-русски, чтобы лично обратиться к президенту РФ Владимиру Путину.
"Добрый день, и спасибо русскому народу", - обратился Федерико Кане к главе государства и жителям России.
Остальной комментарий по поводу своего поступка со сменой флага он давал телеканалу "Звезда" на английском языке.
"Я хочу поблагодарить Владимира Путина. Спасибо большое от всего народа Италии", - произнёс Кане.
Ранее Россия отправила в Италию 14 самолётов, на которых были российские военные специалисты, а также медицинское оборудование. Под видеороликом Федерико Кане жители Апеннин написали множество комментариев с критикой властей ЕС, которые никак не помогли Италии в борьбе с COVID-2019.
"Россия помогает Италии в отличие от ЕС", - подчеркнул Кане.
Италия стоит на втором месте по количеству заболевших коронавирусом. Сейчас в стране, по данным ВОЗ, 59 138 инфицированных. Ситуацию в стране считают критической. Федерико Кане пояснил, что у нескольких тысяч человек с симптомами инфекции ещё не взяли анализы. В больницах нет свободных мест.
"Мы не в состоянии всем помочь", - с горечью констатировал итальянец.
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