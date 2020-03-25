Выучил несколько слов по-русски. Снявший флаг ЕС итальянец обратился к Путину

"Добрый день, и спасибо русскому народу", - обратился Федерико Кане к главе государства и жителям России.

Остальной комментарий по поводу своего поступка со сменой флага он давал телеканалу "Звезда" на английском языке.

"Я хочу поблагодарить Владимира Путина. Спасибо большое от всего народа Италии", - произнёс Кане.

Ранее Россия отправила в Италию 14 самолётов, на которых были российские военные специалисты, а также медицинское оборудование. Под видеороликом Федерико Кане жители Апеннин написали множество комментариев с критикой властей ЕС, которые никак не помогли Италии в борьбе с COVID-2019.

"Россия помогает Италии в отличие от ЕС", - подчеркнул Кане.

Италия стоит на втором месте по количеству заболевших коронавирусом. Сейчас в стране, по данным ВОЗ, 59 138 инфицированных. Ситуацию в стране считают критической. Федерико Кане пояснил, что у нескольких тысяч человек с симптомами инфекции ещё не взяли анализы. В больницах нет свободных мест.

"Мы не в состоянии всем помочь", - с горечью констатировал итальянец.