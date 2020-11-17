Выучат ли молдавские социалисты урок проигранных ими выборов?

Молдавия: впереди – битва за парламент

Молдова получила нового президента. Евроориентированная Майя Санду, лидер партии PAS, уверенно обошла во втором туре социалиста Игоря Додона, набрав 57,72% против 42,28% своего соперника. Данные эти 16 ноября огласила ЦИК после обработки всех протоколов. Явка на выборы составила около 53%.

После провального для Додона первого тура его поддержали во втором жители города Бельцы и двух окрестных районов в вотчине Ренато Усатого, а вотчина Илана Шора выбрала Санду. Кроме того, социалисты умудрились потерять 15 ноября несколько территорий, где 1 ноября победил Додон! В столице Молдовы президент, который скоро, после инаугурации Санду, обзаведётся приставкой «экс», не сумел выиграть выборы ни в одном из пяти секторов. А Санду собрала здесь щедрую поддержку – 50-60%. Ещё больше получила лидер PAS в пригородах столицы – около 73%. Осталось добавить к этим красноречивым цифрам, что градоначальник Кишинёва – социалист Ион Чебан.

В целом по стране Санду выиграла в 19 районах, включая столицу (Додон – в 17, включая АТО Гагаузия).

Главным же фактором победы Майи Санду стало голосование за границей, обеспечившее ей преимущество и в первом туре. В день повторного голосования на 139 участков, открытых за рубежом, пришли более 260 тысяч избирателей, и почти 93% процента из них выбрали президентом Молдовы не Игоря Додона. Явку граждан Молдовы на выборы за пределами страны называют рекордной, даже «исторической»: шутка ли, они бросили в «копилку» Санду больше четверти голосов! Для ПСРМ это стало шоком.

Уже известно, что ведущие зарубежные группы молдаван в социальных сетях давно и плотно были взяты в оборот противниками Додона, с этими группами работали на системной основе. Именно работали! Взять, к примеру, Grupul Basarabenilor din Irlanda в Facebook, насчитывающую более 30 тысяч участников, где 15 ноября было объявлено «днём мобилизации» за Санду. Там же, как и в других группах диаспоры, уже объявлена следующая мобилизация – на голосование за новый парламент, чтобы окончательно выбить социалистов из органов власти и обеспечить новому президенту Молдавии парламентское большинство.

Заметим, что за границей молдаван как бы нет – есть «бессарабцы». С недавнего времени и Майя Санду стала так называть граждан Молдовы, что горячо приветствуют в Румынии. Это – шаг навстречу «унире». А после ноябрьских президентских выборов в Бухаресте поняли, что «бессарабцы», обосновавшиеся на Западе, – это действенный политический инструмент в умелых руках. Сегодня «бессарабцы» во многом определили выбор Молдовой президента (не собираясь возвращаться на родину), а завтра-послезавтра они могут склонить весы в пользу поглощения республики Румынией…

Стоит напомнить, что в сентябре, когда ЦИК Молдавии поднял вопрос об увеличении количества избирательных участков в РФ, Майя Санду резко выступила против этой инициативы, пообещала пойти в прокуратуру и потребовать не принимать такого решения, дескать, в РФ избиратели «фиктивные». Лидера PAS тогда поддержали НКО, расплодившиеся в Молдове, указав на то, что увеличивать количество избирательных участков необходим не в России, а… в Северной Италии, Лондоне и Париже. Связка Санду – НКО – СМИ сработала: в Российской Федерации были открыты всего 17 участков для голосования, социалисты с этим смирились.

В итоге Санду кампанию выиграла, а Додон проиграл. И уже поздравил свою конкурентку с победой, хотя и заявил, что пойдёт по судам оспаривать результаты выборов. Все понимают, что это пустое, учитывая, что разница между победительницей и побеждённым составляет более 15%.

В числе причин поражения Игоря Додона не только недооценка молдавскими социалистами ресурса диаспоры, но и их неготовность к кампании Ренато Усатого, который яростно критиковал действующего президента за связи с Плахотнюком. Активность бывшего примара Бельц уже оценили и в Румынии, и в Западной Европе. «Майя Санду не выиграла бы на этих выборах без человека, который просто перевернул всё и претерпел невероятную трансформацию, на которую никто не надеялся. Если бы Ренато Усатый не отдал 17% голосов, которые он получил в первом туре, Майе Санду было бы чрезвычайно сложно выиграть», – заявил депутат Европарламента, румынский политик Рареш Богдан. Насчёт «перевернул» всё верно. В ПСРМ заранее соглашались с тем, что «русская столица Молдовы» и прилегающие к ней районы неформально остаются под влиянием бывшего примара Бельц. Точно так же социалисты мирились и с вотчиной Илана Шора, где во втором туре тоже поспособствовали успеху Майи Санду.

Сейчас называют множество причин, из-за которых Игорь Додон, имевший бесспорно преимущество перед соперниками четыре года назад, лишился президентского кресла. Называют и огромное количество НКО, действующих на территории Молдовы (около 14000), и пресловутую «многовекторность» Додона, и невнятную позиция ПСРМ по ряду ключевых вопросов. Что до Майи Санду, здесь как раз всё понятно и с вектором, и с позицией. Именно потому, что не было никакой размытой «многовекторности», кампания Санду прошла так эффективно – лидер PAS чётко ориентировалась на прозападного избирателя в самой Молдове и за её границами. Штабу победительницы хорошо удавались и провокации, играющие роль «дымовой завесы», отвлекавшие внимание от голосования за рубежом. И в первом, и во втором турах выборов радикалы от PAS, заручившись поддержкой участников приднестровского конфликта, устраивали яркие шоу на границе с ПМР, пытаясь не допустить живущих там граждан Молдовы на избирательные участки. Выглядело это премерзко, а участвовал в мерзости даже председатель парламентской комиссии по правам человека – депутат от партии Санду.

Ныне Майя Санду воркует про «объединение общества вокруг общих целей». Особого цинизма к её воркованию добавляет использование комбатантов – это ли не прямой намёк на возможность нового обострения в отношениях Кишинёва и Тирасполя?

Однако победа Санду на президентских выборах пока не означает полного подчинения молдавских властей целям и интересам Запада. Молдова – парламентская республика, и глава государства имеет ограниченные полномочия (Додона-президента, когда было надо, и вовсе лишали на время всяких прав).

У социалистов нет в парламенте большинства, но есть самая крупная фракция. И сейчас развернётся игра с целью отбросить ПСРМ в оппозицию, а ещё лучше – на обочину политики, к совершенно сдувшимся коммунистам. В ближайшее время станет ясно, используют ли для этого перетасовку состава парламента «под Санду» или роспуск законодательного органа и досрочные выборы.