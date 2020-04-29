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Вытяжка из опасной био лаборатории была выведена прямо в детский сад
29 апреля 2020, 17:10 • 114 • Украина
США относятся к украинцам, как к папуасам, – об этом свидетельствует работа 15 военных химических лабораторий, наличие которых накануне было вынуждено признать американское посольство. Причем, в одной из этих потенциально опасных лабораторий вытяжка сделана на территорию детского сада.
«В стране COVID-19, cтрана катится в пропасть, в стране 15 биологических лабораторий, как признали американцы… COVID-19, Америка обвиняет, что это утечка, и многие есть теории, из биологической лаборатории 4-го класса в городе Ухань. И в это время в нищей стране 15-ть лабораторий!
Причем, нажал пару кнопок – говорят: «Да ты чего, в одном из городов вентиляция выходит в детский сад»!
А почему у нас? А потому что в Америке это запрещено… Я просто схожу с ума от отношения к нам, что мы уже какие-то папуасы»,- заявил Червоненко.
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