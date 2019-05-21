Вытянут секреты? Эксперты развенчали надежды США разузнать все об С-300

Российские эксперты заочно развенчали чаяния американских специалистов, которые пытаются на образцах советской военной техники узнать секреты нашего вооружения. Как рассказал генерал-майор Александр Тазехулахов, США интересует не тактика, а именно применение дальнобойных систем.

На протяжении долгих лет они собирают образцы вооружения, чтобы выведать секреты и отточить маневры противодействия.

Американские пилоты и тактики работают с реальной техникой вероятного противника, поясниял он в комментарии РИА Новости.

В то же время, убежден главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, даже переданная система ПВО С-300, по всей видимости, переданная Украиной, не даст США ответа на имеющиеся у них вопросы.

В данном случае, им, чтобы ориентироваться на современные системы вооружения, полезнее проводить воздушную разведку. Чем, собственно, и занимаются беспилотники Global Hawk, летающие рядом с Крымом и Калининградской областью.

При этом, подчеркивают эксперты, надежды США узнать специфику нашего вооружения, не секрет для нас: Россия понимает намерения потенциального противника и не переводит комплексы в боевой режим, не давая считать с них данные.