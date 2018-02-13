Вытурили. Надолго ли? • 127 • Аналитика







Поведение скандального грузинского политика в стране победившего «евромайдана» не могло не вызывать странного недоумения: либо он невероятно смел, либо все происходящее — шоу, согласованное откуда-то «свыше». Ну, не может человек в условиях настоящей диктатуры вести себя таким образом: сначала демонстративно пересечь государственную границу вопреки воле властей, затем — просить статус беженца и при этом призывать к очередному «майдану», при попытке задержания лезть на крышу и вещать с нее, как с трибуны. При этом слишком часто из Украины поступают леденящие душу известия о том, как поступают с настоящими политическими противниками действующей хунты… Их бросают в СИЗО и подвергают пыткам, их могут избить и даже застрелить средь бела дня.





Что же, Саакашвили — такой народный богатырь, который не боится ни Бога, ни дьявола? Достаточно вспомнить 2008 год, когда неистовый Мишико «героически» прятался от мифического российского истребителя, - и уже героем его не назовешь. Остается предположить лишь одно — у него слишком надежная «крыша». Только не та, с которой он выступал, а та, которая дает ему возможность выступать. И не просто выступать, но и майданчики устраивать — вот где его любимое занятие!



Довыступался? Сначала незваного гостя довольно-таки жестко задержали в киевском ресторане, после чего доставили в аэропорт Борисполь и отправили в соседнюю Польшу. Туда, откуда он несколько месяцев назад, в сентябре 2017 года, триумфально въехал вопреки запрету Киева. Как говорят украинские власти, это не депортация, а реадмиссия. То есть, нелегала отправили не в его собственную страну, а в то государство, откуда он прибыл.



В любом нормальном государстве (разумеется, при нормальной же ситуации) этому гражданину и кучке его сторонников никто бы не дал с таким шумом прорвать госграницу. Даже если бы прорвался — не смог бы продержаться долго.



В декабре прошлого года этого деятеля уже задерживали. Но ненадолго. Как утверждается, его освободили сторонники. Попробовал бы кто-нибудь всерьез освободить из тюрьмы тех, кто удерживается в застенках по обвинениям в «сепаратизме», «госизмене» и т. д.! Например, тех, кого укрохунта решила держать в неволе, чтобы шантажировать Россию….



Поводом к нынешнему задержанию Саакашвили стало то, что он не пришел на допрос в прокуратуру, несмотря на то, что его туда вызвали. Причина — на первый взгляд, в том, что он составляет конкуренцию Петру Порошенко.



Можно ли говорить о том, что высылка скандального деятеля была согласована с внешними покровителями «евромайдана» и пришедшей на его плечах власти? Вряд ли г-н Порошенко дернулся, не посоветовавшись со своими хозяевами.



Даже если это и так, с Саакашвили поступили достаточно гуманно — его отправили не в Грузию, а в Польшу. Между тем, власти Грузии уже готовятся обратиться к Польше с требованием его экстрадиции. У них есть к экс-президенту определенные вопросы, и в случае, если Мишико окажется на родине, для него уже заготовлена тюремная камера.

Сам Саакашвили достаточно гневно комментирует произошедшее. Называет г-на Порошенко «подлым барыгой». А комментируя собственное задержание в ресторане, сравнивает украинских силовиков с фашистами.



Украинская власть и ее приспешники, безусловно, заслуживают такого сравнения — не по поводу задержания Саакашвили, а хотя бы потому, что по городам регулярно проводятся факельные шествия, что на государственном уровне идет вандализм по отношению к советским памятникам, наконец, потому, что настоящие политзаключенные в тюрьмах подвергаются издевательствам (чему, в частности, есть подтверждения от людей, недавно освободившихся по обмену пленными с ДНР и ЛНР). Что хорошо для русских, хорошо и для американцев: новая газовая истина



Но ранее Саакашвили как-то «не замечал» фашизма, более того — был его соучастником. Стоило же его самого немного потаскать за волосы — громко заверещал о фашизме. И это — между прочим, человек, который на своей родине обвиняется (в числе прочего) в пытках по отношению к своим политическим оппонентам.



Можно предположить, что произошедшее — лишь продолжение все того же цирка. Если бы украинские власти хотели по-настоящему избавиться от Саакашвили, можно было бы выдать его в Грузию. Еще не факт, что его бы там посадили надолго — все-таки грузинские власти также зависимы от мнения Вашингтона. Но, по крайней мере, выслать его на родину было бы логичнее, да и надежнее.



Если он однажды уже ворвался с территории Польши туда, откуда его вытурили, - сможет ли кто-то ему помешать повторить этот трюк? Время покажет. Но ощущение, что из него и далее лепят «героя». Не для того ли, чтобы с помощью этой фигуры Вашингтон мог и далее держать Порошенко на коротком поводке? Кажется, затянувшееся цирковое представление закончилось? 12 февраля Михаила Саакашвили все-таки выслали из Украины — в соседнюю Польшу.Поведение скандального грузинского политика в стране победившего «евромайдана» не могло не вызывать странного недоумения: либо он невероятно смел, либо все происходящее — шоу, согласованное откуда-то «свыше». Ну, не может человек в условиях настоящей диктатуры вести себя таким образом: сначала демонстративно пересечь государственную границу вопреки воле властей, затем — просить статус беженца и при этом призывать к очередному «майдану», при попытке задержания лезть на крышу и вещать с нее, как с трибуны. При этом слишком часто из Украины поступают леденящие душу известия о том, как поступают с настоящими политическими противниками действующей хунты… Их бросают в СИЗО и подвергают пыткам, их могут избить и даже застрелить средь бела дня.Что же, Саакашвили — такой народный богатырь, который не боится ни Бога, ни дьявола? Достаточно вспомнить 2008 год, когда неистовый Мишико «героически» прятался от мифического российского истребителя, - и уже героем его не назовешь. Остается предположить лишь одно —И не просто выступать, но и майданчики устраивать — вот где его любимое занятие!Довыступался? Сначала незваного гостя довольно-таки жестко задержали в киевском ресторане, после чего доставили в аэропорт Борисполь и отправили в соседнюю Польшу. Туда, откуда он несколько месяцев назад, в сентябре 2017 года, триумфально въехал вопреки запрету Киева. Как говорят украинские власти, это не депортация, а реадмиссия. То есть, нелегала отправили не в его собственную страну, а в то государство, откуда он прибыл.В любом нормальном государстве (разумеется, при нормальной же ситуации) этому гражданину и кучке его сторонников никто бы не дал с таким шумом прорвать госграницу. Даже если бы прорвался — не смог бы продержаться долго.В декабре прошлого года этого деятеля уже задерживали. Но ненадолго. Как утверждается, его освободили сторонники.Например, тех, кого укрохунта решила держать в неволе, чтобы шантажировать Россию….Поводом к нынешнему задержанию Саакашвили стало то, что он не пришел на допрос в прокуратуру, несмотря на то, что его туда вызвали. Причина — на первый взгляд, в том, что он составляет конкуренцию Петру Порошенко.Можно ли говорить о том, что высылка скандального деятеля была согласована с внешними покровителями «евромайдана» и пришедшей на его плечах власти? Вряд ли г-н Порошенко дернулся, не посоветовавшись со своими хозяевами.Даже если это и так, с Саакашвили поступили достаточно гуманно — его отправили не в Грузию, а в Польшу. Между тем, власти Грузии уже готовятся обратиться к Польше с требованием его экстрадиции. У них есть к экс-президенту определенные вопросы, и в случае, если Мишико окажется на родине, для него уже заготовлена тюремная камера.Сам Саакашвили достаточно гневно комментирует произошедшее. Называет г-на Порошенко «подлым барыгой». А комментируя собственное задержание в ресторане, сравнивает украинских силовиков с фашистами.Украинская власть и ее приспешники, безусловно, заслуживают такого сравнения — не по поводу задержания Саакашвили, а хотя бы потому, что по городам регулярно проводятся факельные шествия, что на государственном уровне идет вандализм по отношению к советским памятникам, наконец, потому, что настоящие политзаключенные в тюрьмах подвергаются издевательствам (чему, в частности, есть подтверждения от людей, недавно освободившихся по обмену пленными с ДНР и ЛНР).НоСтоило же его самого немного потаскать за волосы — громко заверещал о фашизме. И это — между прочим, человек, который на своей родине обвиняется (в числе прочего)Можно предположить, что произошедшее — лишь продолжение все того же цирка.Еще не факт, что его бы там посадили надолго — все-таки грузинские власти также зависимы от мнения Вашингтона. Но, по крайней мере, выслать его на родину было бы логичнее, да и надежнее.Если он однажды уже ворвался с территории Польши туда, откуда его вытурили, - сможет ли кто-то ему помешать повторить этот трюк? Время покажет. Но ощущение, что из него и далее лепят «героя». Не для того ли, чтобы с помощью этой фигуры Вашингтон мог и далее держать Порошенко на коротком поводке? Автор: Елена Громова Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 127 Источник Похожие новости Записки колорадского Таракана. Светлые мысли посреди майданной мути «Сажать нельзя оправдать»: сложный выбор для военного судьи Пахомова Вытурили. Надолго ли?

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