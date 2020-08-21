"Вытравливать каленым железом": Лукашенко пожаловался на угрозы от оппозиции

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Бацька также пригрозил бастующим рабочим

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал вытравить "каленым железом" тех, кто сыплет угрозами в адрес правоохранителей, управленцев и представителей СМИ. Об этом он заявил в ходе посещения агрокомбината "Дзержинский".

"Омоновцев, госслужащих, журналистов каждый день травят. Не хочу называть фамилию, но одному заместителю руководителя прислали СМС: "К вечеру не сдашься, заберем дочку". Это будем вытравливать каленым железом", – цитирует "Белта" главу государства.

Бацька подчеркнул, что независимо от того, будут его "осуждать или не осуждать", пока является президентом, он будет "проводить жесткую политику на стабилизацию обстановки внутри страны".

Кроме того, Александр Григорьевич дал четко понять, что тех работников предприятий, кто выходит на забастовки вместо работы, сегодня легко заменить, поскольку свято место пусто не бывает. По его данным, только в России на разных должностях – "даже в политике" – трудятся около 60 тыс. так называемых гастарбайтеров. А бастующих шахтеров "Беларуськалия" пригрозил заменить украинцами.

"Что вы бастуете? Хорошо, бастуете – ладно. Я [дал] команду директору: не надо за ними бегать", – сообщил Лукашенко.

Президент отметил, только в Солигорске две тысячи человек хотят работать на "Беларуськалии", и вообще, во всем мире безработица.

"Приедут из Украины шахтеры. Их море – безработных", – констатировал бацька.

Напомним, 19 августа стало известно о прекращении добычи руды "Беларуськалием", который остановил все шесть рудников. Данное предприятие является основным поставщиком валюты в бюджет Республики.

А между тем, Белоруссия к концу 2020 г. обязана погасить $2,5 млрд по внешним заимствованиям. Это помимо того, что Минск должен Москве $8 млрд.