Вытеснить Россию из региона: США отправляют в Эр-Рияд "нефтяного надзирателя"

США вместе с Саудовской Аравией надеются вытеснить Россию с нефтяных рынков. Президент Штатов Дональд Трамп поддержал такое решение. "Выдавливать" Россию будут с помощью наращивания добычи топлива, пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

Ещё 9 марта Трамп поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Президент США призвал не допускать слишком резкого падения цен на нефть, чтобы обезопасить американских производителей топлива. Но после этого произошло достаточно заметное снижение цены. Источник издания Politico отмечает, что это стало неожиданностью. "Никто не думал, что она упадёт так низко", - заявил собеседник издания.

Теперь чиновники убеждают Трампа вступить в альянс с Саудовской Аравией. Коалиция бы занималась регулированием цен на топливо. Пока же США решили отправить в Саудовскую Аравию своего "нефтяного надзирателя", который будет следить за соблюдением интересов Вашингтона.