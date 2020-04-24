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Вытеснить Россию и Китай: США сделали дерзкое заявление
24 апреля 2020, 14:10 • 151 • Политика
Пока страны продолжают борьбу против агрессивного вируса, США, которые находятся в антилидерах рейтингов заболеваемости, обещают вытеснить Россию и Китай с ядерного рынка. Дерзкое заявление содержится в стратегии Министерства энергетики США, опубликованной на сайте ведомства.
В документе, отправленном на рассмотрение президента Штатов Дональда Трампа, говорится, что "в конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая", и восстановит позицию "в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жёстких стандартов нераспространения".
Американское ведомство предлагает воспрепятствовать установлению прочных отношений между Москвой, Пекином и "рядом восточноевропейских и африканских государств".
Также авторы дерзкой стратегии предлагают наделить Комиссию по ядерному регулированию США полномочиями "отказывать в импорте ядерного топлива, произведённого в России и Китае, в целях обеспечения национальной безопасности".
Ранее военный эксперт Алексей Леонков обратил внимание на то, что под завесой коронавируса страны НАТО проводят военную подготовку.
"Мир после пандемии будет иным. Кто-то будет спасать экономику, кто-то будет реформировать здравоохранение, а кто-то накачает свои "военные мышцы", - отметил он.
Леонков обратил внимание на то, что в то время как весь мир бросает силы на борьбу с коронавирусом, в странах Балтии, например, завершились учения военно-воздушных сил НАТО.
"Коронавирус? Не, не слышали!" - иронично отметил он.
Речь идёт об учениях военно-воздушных сил НАТО Ramstein Alloy 20-1.
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